Digitimes: Akıllı telefon sevkiyatı 2013 yılında %30 oranında bir büyüme gösterecek

Digitimes tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2013 yılında küresel çapta akıllı telefon sevkiyatında yaşanacak olan büyüme %30'luk bir orana sahip olacak.





Söz konusu araştırmaya göre 2012 yılında kaydedilen küresel çaptaki akıllı telefon sevkiyatının büyüme oranı %40 iken, 2013 yılında bu oranın %30'luk bir oranla sınırlı kalacağı ve 2012 yılındaki 665 milyonluk sevkiyat rakamının 865 milyona erişeceği belirtiliyor. Digitimes'a göre akıllı telefon pazarında gerçekleşecek olan bu yavaşlamanın gerekçeleri arasında; donanım ve yazılım üreticileri arasındaki ilişkiler, bazı şirketlerde yaşanan önemli gelişmeler ve mobil operatörlerin yeni modellere sağladığı destek yer alıyor.





Digitimes'ın üreticilerle olan yakın ilişkileri göz önüne alındığında araştırmanın bazı araştırma şirketlerinin araştırmalarından daha geçerli olduğuna dikkat çekiliyor. Yayınlanan bu araştırmanın ne denli geçerli olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.digitimes.com/news/a20121119PD210.html