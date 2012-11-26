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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Digitimes: Akıllı telefon sevkiyatı 2013 yılında %30 oranında bir büyüme gösterecek

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Digitimes tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2013 yılında küresel çapta akıllı telefon sevkiyatında yaşanacak olan büyüme %30'luk bir orana sahip olacak.

Söz konusu araştırmaya göre 2012 yılında kaydedilen küresel çaptaki akıllı telefon sevkiyatının büyüme oranı %40 iken, 2013 yılında bu oranın %30'luk bir oranla sınırlı kalacağı ve 2012 yılındaki 665 milyonluk sevkiyat rakamının 865 milyona erişeceği belirtiliyor. Digitimes'a göre akıllı telefon pazarında gerçekleşecek olan bu yavaşlamanın gerekçeleri arasında; donanım ve yazılım üreticileri arasındaki ilişkiler, bazı şirketlerde yaşanan önemli gelişmeler ve mobil operatörlerin yeni modellere sağladığı destek yer alıyor. 

Digitimes'ın üreticilerle olan yakın ilişkileri göz önüne alındığında araştırmanın bazı araştırma şirketlerinin araştırmalarından daha geçerli olduğuna dikkat çekiliyor. Yayınlanan bu araştırmanın ne denli geçerli olacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.  

http://www.digitimes.com/news/a20121119PD210.html Yorum Yaz
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kucuker34 6 yıl
Teknoloji guzel ama keşke kontrollü kullanabilsek...
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cantos08 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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talerk 6 yıl
Firmayı sevmesem de apple ile samsung rekor kırar satışlarda
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MxFxOx 6 yıl
akıllı telefon almadım dokunmatiğe uyuz oluyorum ekrana bakmada kullanamııyorsun.En akıllısıda olsa yapacağın şeyler sınırlı
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face1tr 6 yıl
Operatörlerin, orta ve üst segment cihazlar icın yaptıkları kampanyalar( ornegın turkcell akülü telefon hareketi) ve 3G alltyapısındaki gelişmeler, seneye ülkemizde hıssedılır etkiler ortaya koyacaktır.
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xxxx1 6 yıl
sosyal sitelerin çıkışıda akıllı telefonların yükselişini tetikleyen etkenlerden birisi...bir önceki yıldan fazla olacağı belli,tegra4'ün çıkışı akabinde yine ortam karışır...
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Bradley Cooper 6 yıl
Şimdilerde her ergenin elinde kullanmasını bilmediği akıllı telefonlardan var. İlerleyen zamanda doğmamış çocuğa telefon alınır heralde
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bellair 6 yıl
doğal kaynak sıkıntılarıda baş gösterecek desenize :)
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bekoc 6 yıl bellair
bellair

doğal kaynak sıkıntılarıda baş gösterecek desenize :)

en büyük sıkıntıda bu. kimse bunu düşünmüyor. samsung apple satış rekorları kırdı haberlerine ben içim acıayarak bakıyorum. o ürün nasıl kaynak tüketiliyor. kimse farkında değil. inanılmaz birşey....
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Amedra 6 yıl
hTC Droid DNA ve J Butterfly telefon modelleriyle Full HD devrini getirdi sağolsun, şimdi sırada Ces 2013 fuarında Galaxy S4 Full HD olarak ekranlar getirecek. 2013'ün ilk çeyreğinde en çok konuşulan olay bence telefonların ekranları ve kameranın megapixelleri olacak. 4 Çekirtek devrini bu sene hayli hayli yaşadık çekişmeye dahil olan telefonlar -bana göre- ekran savaşları ile ön plana çıkıp kullanıcıya olan telefon dayanıklılığını ve kusursuzluğunu sunacak. Zaten bundan sonraki çıkacak olan telefonların hepsi 2GB Ram olarak geliyor bu da önemli bir olay olsa gerek. Ek olarak Apple şirketi iPhone telefonu için köşeleri yuvarlatılmış dikdörtgen tasarımın patentini ve 2 tane pil ile ilgili patent daha aldı, iPhone 5'den sonraki gelecek telefonda daha bir incelik görebiliriz diye düşünüyorum. Pil konusunda da bu sene rakip firmalar büyük bir çağ atlayacak gibi. Windows Phone desteği olan telefonlar Microsoftun inanılmaz atağı karşısında işletim sistemi olarak Microsoftun gerisinde kalacaklar, Microsoft zaten başlı başına 2013 için tam bir yenilenme çağına giriyor bunu yeni Windows 8 işletim sisteminde belli etti. Telefon olarak yetişemese de bilgisayar olarak çok büyük değişiklikler ile karşımıza çıkacakları kesin.

Vallahi 2000'den sonra fena halde Telefon teknolojisi aldı başını gidiyor. Telefon - Tablet - Tablet bilgisayar derken 2013 sezonunda bakalım bu sefer firmalar arasında nasıl rekabetler meydana gelecek beni asıl meraka düşürten olay budur..
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