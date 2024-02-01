Türkiye’deki Formula 1 yayıncısı beIN SPORTS oldu

Tam Boyutta Gör Saran Medya, uzun süredir Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduruyordu ve yarışlar da S Sport tarafından canlı yayınlanıyordu. Hatta ve hatta antrenman seansları dahi S Sport Plus platformundan canlı olarak Türk izleyicilerle buluşturuluyordu. Ancak Saran Medya'nın F1'le olan anlaşması sona erdi ve görünüşe göre yeni yayıncı beIN SPORTS olacak.

Türkiye’de Formula 1’i beIN SPORTS yayınlayacak

Bugün, geçtiğimiz saatlerde beIN sunucusu Burak Ölmez tarafından canlı yayında yapılan açıklamada beIN SPORTS’un 2024 Formula 1 sezonunun yayıncısı olduğu belirtildi. Burak Ölmez şu ifadeleri kullandı: “Malum Formula 1 artık önümüzdeki sezondan itibariyle beIN SPORTS ekranlarında olacak.” Ancak resmi açıklamanın gelmediğini ve yayınlara dair detayların henüz belli olmadığını da belirtelim.

Gün Ortası programının sunucusu Burak Ölmez’in programın kapanış bölümünde Formula 1'in önümüzdeki sezon beIN Sports'ta yayınlanacağını doğrulamış olması bir süredir ortalıkta dolaşan söylentileri de doğruluyor. Bununla birlikte aslında izleyiciler için en büyük belirsizlik ise devam ediyor: F1 yayınlarını kim sunacak?

Bilindiği üzere Türkiye’de F1 yarışları çok uzunca bir süredir Serhan Acar tarafından sunuluyor ve bu durum izleyiciler tarafından benimsenmiş durumda. Serhan Acar’ın beIN Sports'a geçip geçmeyeceği ise an itibariyle belirsiz durumda. Söylentilere göre ise bu geçişin yaşanma ihtimali düşük.

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