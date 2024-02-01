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    Anlık Bildirim

    Türkiye’deki Formula 1 yayıncısı beIN SPORTS oldu

    Formula 1 son birkaç yıldır S Sport tarafından Türkiye’de yayınlanıyor olsa da yayıncı platformun değişeceği gündemdeydi. Şimdi ise Türkiye’de F1’i beIN SPORTS’un yayınlayacağı açıklandı.
    Türkiye’deki Formula 1 yayıncısı beIN SPORTS oldu Tam Boyutta Gör
    Saran Medya, uzun süredir Formula 1 yayın haklarını elinde bulunduruyordu ve yarışlar da S Sport tarafından canlı yayınlanıyordu. Hatta ve hatta antrenman seansları dahi S Sport Plus platformundan canlı olarak Türk izleyicilerle buluşturuluyordu. Ancak Saran Medya'nın F1'le olan anlaşması sona erdi ve görünüşe göre yeni yayıncı beIN SPORTS olacak.

    Türkiye’de Formula 1’i beIN SPORTS yayınlayacak

    Bugün, geçtiğimiz saatlerde beIN sunucusu Burak Ölmez tarafından canlı yayında yapılan açıklamada beIN SPORTS’un 2024 Formula 1 sezonunun yayıncısı olduğu belirtildi. Burak Ölmez şu ifadeleri kullandı: “Malum Formula 1 artık önümüzdeki sezondan itibariyle beIN SPORTS ekranlarında olacak.” Ancak resmi açıklamanın gelmediğini ve yayınlara dair detayların henüz belli olmadığını da belirtelim.

    Gün Ortası programının sunucusu Burak Ölmez’in programın kapanış bölümünde Formula 1'in önümüzdeki sezon beIN Sports'ta yayınlanacağını doğrulamış olması bir süredir ortalıkta dolaşan söylentileri de doğruluyor. Bununla birlikte aslında izleyiciler için en büyük belirsizlik ise devam ediyor: F1 yayınlarını kim sunacak?

    Bilindiği üzere Türkiye’de F1 yarışları çok uzunca bir süredir Serhan Acar tarafından sunuluyor ve bu durum izleyiciler tarafından benimsenmiş durumda. Serhan Acar’ın beIN Sports'a geçip geçmeyeceği ise an itibariyle belirsiz durumda. Söylentilere göre ise bu geçişin yaşanma ihtimali düşük.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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