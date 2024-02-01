Türkiye’deki Formula 1 yayıncısı beIN SPORTS oldu

Türkiye’de Formula 1’i beIN SPORTS yayınlayacak
Bugün, geçtiğimiz saatlerde beIN sunucusu Burak Ölmez tarafından canlı yayında yapılan açıklamada beIN SPORTS’un 2024 Formula 1 sezonunun yayıncısı olduğu belirtildi. Burak Ölmez şu ifadeleri kullandı: “Malum Formula 1 artık önümüzdeki sezondan itibariyle beIN SPORTS ekranlarında olacak.” Ancak resmi açıklamanın gelmediğini ve yayınlara dair detayların henüz belli olmadığını da belirtelim.
Gün Ortası programının sunucusu Burak Ölmez’in programın kapanış bölümünde Formula 1'in önümüzdeki sezon beIN Sports'ta yayınlanacağını doğrulamış olması bir süredir ortalıkta dolaşan söylentileri de doğruluyor. Bununla birlikte aslında izleyiciler için en büyük belirsizlik ise devam ediyor: F1 yayınlarını kim sunacak?
Bilindiği üzere Türkiye’de F1 yarışları çok uzunca bir süredir Serhan Acar tarafından sunuluyor ve bu durum izleyiciler tarafından benimsenmiş durumda. Serhan Acar’ın beIN Sports'a geçip geçmeyeceği ise an itibariyle belirsiz durumda. Söylentilere göre ise bu geçişin yaşanma ihtimali düşük.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.