Reklam Kurulu, abonelere ücret iadesi yapmayan BluTV ve TOD’a para cezası kesti!

Tam Boyutta Gör Reklam Kurulu, dijital platformların abonelik iptali hakkındaki uygulamalarına ceza kesti. BluTV’ye 550 bin TL, Digiturk’ün dijital platformu TOD TV’ye 550 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

BluTV'ye ceza!

BluTV’nin abonelik iptali hakkındaki şikayetleri değerlendiren Reklam Kurulu, BluTV’nin tanıtıım sayfalarında ''İstediğin zaman iptal et.” ibaresi bulunduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yıllık abonelik satın alan kullanıcıların aboneliğini iptal ettiğinde, iptal işleminin bir sonraki dönem otomatik olarak yenilenecek abonelik dönemi geçerli oluyor. Bedel iadesi gerçekleşmiyor.

Reklam Kurulu, “İstediğin zaman iptal et” ifadesinin tüketici nezdinde aboneliği cezai şart olmadan sonlandırabileceği ve kullanmadığı günlerin iadesini alabileceği şeklinde izlenim yarattığını değerlendirildi. BluTV’nin bedel iadesi yapmaması ve iptal işlemini bir sonraki dönem gerçekleştirmesinin “haksız ticari uygulama” olduğuna karar verildi. Bu nedenle BluTV’ye 550 bin 059 TL idari para cezası uygulanması ve haksız ticari uygulamaları durdurma cezası verildi.

Kurulun BluTV hakkındaki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"BluTV isimli yayın platformunun internet sitesi ana sayfasında yer alan ''İstediğin zaman iptal et.'' ibarelerine istinaden yıllık abonelik satın alan tüketici tarafından abonelik iptali talebinde bulunulduğunda kendisine mevcut aboneliğe ilişkin iptal hakkı bulunmadığının, söz konusu iptal hakkının bir sonraki dönem otomatik olarak yenilecek abonelik dönemine ilişkin olduğunun ve bedel iadesi gerçekleştirilemeyeceğinin söylendiği, söz konusu ibarede iptal hakkına ilişkin ortalama tüketicinin algılama düzeyi dikkate alındığında kolaylıkla anlayabileceği ve satın alma kararını sağlıklı bir şekilde verebilmesini sağlayacak şekilde herhangi bir koşul veya istisnai duruma yer verilmeyerek satın alma kararının etkilendiği, iptal hakkına dair eksik bilgilendirmede bulunularak anlam karışıklığına sebebiyet verildiği, "İstediğin zaman iptal et.'' şeklindeki tanıtımlara istinaden abonelik gerçekleştiren tüketici nezdinde dilediği zaman cezai şart ödemeksizin aboneliği feshedebileceğine ve abonelik süresi dolmadan önce istenildiğinde üyelik iptali sağlanarak kalan süreler için bedel iadesinin sağlanabileceğine ilişkin haklı bir beklenti uyandırdığı ancak aksi yöndeki şirket uygulamasının aldatıcı ve yanıltıcı olduğu ve bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu, tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açtığı gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirildi."

Reklam Kurulu'ndan yorumları denetlemeyen Trendyol'a ceza! 1 sa. önce eklendi

TOD'a ceza!

Digiturk’ün dijital içerik platformu TOD TV’nin anasayfasında “Dilediğin zaman iptal et! Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık.” ifadeleri kullanıldığı belirtildi. TOD TV’deki paketlere abone olan kullanıcılar, aboneliğini iptal etmek istediğinde bedel iadesi alamıyor. Abonelik iptali yapıldığında yalnızca yenileme işleminin iptali gerçekleşiyor.

Tam Boyutta Gör Reklam Kurulu, TOD TV’nin 'Dilediğin zaman iptal et! Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık.” ifadelerini kullanıp aboneliğini iptal etmek isteyen tüketicilere bedel iadesi yapmamasını “aldatıcı ve yanıltıcı” olduğu ve “haksız ticari uygulama” olduğuna karar verdi.

Söz konusu uygulamalar nedeniyle Digiturk’e (Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş) 550 bin 059 TL idari para cezası uygulanması ve haksız ticari uygulamaları durdurma cezası verildi.

Kurulun TOD hakkındaki değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“TOD TV isimli isteğe bağlı yayın hizmeti platformunun internet sitesi ana sayfasında ''Dilediğin zaman iptal et! Taahhüt yok, üyelikten istediğin zaman çık.'' ibarelerine istinaden "Taraftar Paketi" satın alarak platforma abone olan tüketici tarafından abonelik iptali talebinde bulunulduğunda kendisine iptal hakkının bulunmadığının ve bedel iadesi gerçekleştirilemeyeceğinin söylendiği, mezkur internet sitesinin ana sayfası ve muhtelif yerlerinde görülmekte olan tanıtımlarda ücretsiz iptal hakkına dair ortalama tüketicinin algılama düzeyi dikkate alındığında kolaylıkla anlayabilmesini ve satın alma kararını sağlıklı bir şekilde verebilmesini sağlayacak şekilde herhangi bir koşul veya istisnai duruma yer verilmeyerek satın alma kararının etkilendiği, tüketici nezdinde tüm paketlerde bu hakkın kullanılabileceğine yönelik bir algı oluşturulduğu, ücretsiz iptal hakkına dair eksik bilgilendirmede bulunularak anlam karışıklığına sebebiyet verildiği, söz konusu ibarelerin herhangi bir pakete abone olan tüketicinin dilediği zaman cezai şart ödemeksizin aboneliği feshedebileceğine ve abonelik süresi dolmadan önce istenildiğinde üyelik iptali sağlanarak kalan süreler için bedel iadesinin sağlanabileceğine ilişkin haklı bir beklenti uyandırdığı ancak aksi yöndeki şirket uygulamasının aldatıcı ve yanıltıcı olduğu ve bir mal veya hizmete ilişkin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozduğu, tüketicinin normal şartlar altında taraf olmayacağı bir tüketici işlemine taraf olmasına yol açtığı gerekçesiyle haksız ticari uygulama niteliğinde olduğu değerlendirildi.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Reklam Kurulu, BluTV ve TOD’a para cezası kesti!