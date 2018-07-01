Dijital akaryakıt istasyonu: Benzinlitre

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türkiye'de bir ihtiyacı gidermek üzere yola çıkan yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Brain Minds, geliştirdiği Benzinlitre uygulaması ile sürücüleri en doğru akaryakıt istasyonuna yönlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcı bazlı veri paylaşımı üzerinde şekillenen bu uygulama ile sadece en uygun fiyat kriteri değil aynı zamanda istasyonların temizliği, lastik hizmeti verilip verilmediği ve kahve satılıp satılmadığı gibi çeşitli özellikler esas alınıyor.
Veritabanında 12 binden fazla istasyonun yer aldığı uygulamanın asli amacı, yakıt alımında tasarruf. Hatta geliştiricisi Görkem Ünel, bu uygulama ile sürücülerin depo başına 50TL'ye kadar tasarruf edebileceğini söylüyor. Akaryakıt sektöründeki yerli yabancı 192 dağıtıcı firmanın fiyatlarını gösteren uygulama kapsamında, fiyat hassasiyetine göre tercihte bulunulabiliyor. İlk ayında 10 binden fazla indirilen uygulamayla sektörde rekabetin artması hedefleniyor.
https://www.benzinlitre.com Yorum Yaz Paylaş Tweetle
en az 1 lira olsa 40litreden toplamda 40 lira oluyor, yine hesap tutmadı. Bir önceki yorumdan alıntı olarak "Ortalama deponun 55 litre olduğunu varsayarak ve LPG'nin 92 kuruş, Dizelin 81 kuruş, Benzinin ise 61 kuruş fiyat farkı ile Türkiye genelinde satıldığı raporlanmış durumda. İşte burada en pahalı ile en ucuzu seçme durumunda ortaya çıkan toplam tasarruf tutarı 50TL'yi aşabiliyor." Aynı zamanda ikram çay, en yakın istasyonu doğru gösterebilme, banka kampanyalarını sağlayarak ve bunları temiz bir arayüz ile ücretsiz sunarak, aslında yan faydalardan yine bir kaç TL daha kazandırabilir. Ayrıca 50TL değerinde hediye akaryakıt dağıtıyoruz. Bu arada madem pompacı olarak meslektaşız, görüş ve önerilerini ve kamuya fayda sağlayacağını düşündüğün konuları her zaman bizimle paylaşabilirsin @9unkarekoku ! İlgine ve geri bildirimine teşekkürler