Dijital akaryakıt istasyonu: Benzinlitre

Türkiye'de bir ihtiyacı gidermek üzere yola çıkan yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Brain Minds, geliştirdiği Benzinlitre uygulaması ile sürücüleri en doğru akaryakıt istasyonuna yönlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcı bazlı veri paylaşımı üzerinde şekillenen bu uygulama ile sadece en uygun fiyat kriteri değil aynı zamanda istasyonların temizliği, lastik hizmeti verilip verilmediği ve kahve satılıp satılmadığı gibi çeşitli özellikler esas alınıyor.

Veritabanında 12 binden fazla istasyonun yer aldığı uygulamanın asli amacı, yakıt alımında tasarruf. Hatta geliştiricisi Görkem Ünel, bu uygulama ile sürücülerin depo başına 50TL'ye kadar tasarruf edebileceğini söylüyor. Akaryakıt sektöründeki yerli yabancı 192 dağıtıcı firmanın fiyatlarını gösteren uygulama kapsamında, fiyat hassasiyetine göre tercihte bulunulabiliyor. İlk ayında 10 binden fazla indirilen uygulamayla sektörde rekabetin artması hedefleniyor.

iTunes hem de PlayStore'dan indirilebiliyor. Benzinlitre uygulaması hemhem de'dan indirilebiliyor.

https://www.benzinlitre.com