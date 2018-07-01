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Dijital akaryakıt istasyonu: Benzinlitre

Yerli bir girişim olan Benzinlitre uygulaması, uygulamayı kullanacak sürücüleri en doğru akaryakıt istasyonuna yönlendirme hedefiyle geliştirildi. Uygulamanın detayları içerde.
10 ay
5,7b
1
16
Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Türkiye'de bir ihtiyacı gidermek üzere yola çıkan yapay zeka odaklı teknoloji şirketi Brain Minds, geliştirdiği Benzinlitre uygulaması ile sürücüleri en doğru akaryakıt istasyonuna yönlendirmeyi hedefliyor. Kullanıcı bazlı veri paylaşımı üzerinde şekillenen bu uygulama ile sadece en uygun fiyat kriteri değil aynı zamanda istasyonların temizliği, lastik hizmeti verilip verilmediği ve kahve satılıp satılmadığı gibi çeşitli özellikler esas alınıyor.
Veritabanında 12 binden fazla istasyonun yer aldığı uygulamanın asli amacı, yakıt alımında tasarruf. Hatta geliştiricisi Görkem Ünel, bu uygulama ile sürücülerin depo başına 50TL'ye kadar tasarruf edebileceğini söylüyor. Akaryakıt sektöründeki yerli yabancı 192 dağıtıcı firmanın fiyatlarını gösteren uygulama kapsamında, fiyat hassasiyetine göre tercihte bulunulabiliyor. İlk ayında 10 binden fazla indirilen uygulamayla sektörde rekabetin artması hedefleniyor.
Benzinlitre uygulaması hem iTunes hem de PlayStore'dan indirilebiliyor.  

https://www.benzinlitre.com Yorum Yaz
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BenzinLitre Team 10 ay en beğenilen 9unkarekoku
Merhaba @9unkarekoku

en az 1 lira olsa 40litreden toplamda 40 lira oluyor, yine hesap tutmadı. Bir önceki yorumdan alıntı olarak "Ortalama deponun 55 litre olduğunu varsayarak ve LPG'nin 92 kuruş, Dizelin 81 kuruş, Benzinin ise 61 kuruş fiyat farkı ile Türkiye genelinde satıldığı raporlanmış durumda. İşte burada en pahalı ile en ucuzu seçme durumunda ortaya çıkan toplam tasarruf tutarı 50TL'yi aşabiliyor." Aynı zamanda ikram çay, en yakın istasyonu doğru gösterebilme, banka kampanyalarını sağlayarak ve bunları temiz bir arayüz ile ücretsiz sunarak, aslında yan faydalardan yine bir kaç TL daha kazandırabilir. Ayrıca 50TL değerinde hediye akaryakıt dağıtıyoruz. Bu arada madem pompacı olarak meslektaşız, görüş ve önerilerini ve kamuya fayda sağlayacağını düşündüğün konuları her zaman bizimle paylaşabilirsin @9unkarekoku ! İlgine ve geri bildirimine teşekkürler
Merhaba @9unkarekokuen az 1 lira olsa 40litreden toplamda 40 lira oluyor, yine hesap tutmadı. Bir önceki yorumdan alıntı olarak "Ortalama deponun...
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Eypcn1 5 ay
Mal alımı karşılığı bir firmadan hediye Opet yakıt kartı satlıktır.
500 tl den 2000 tl ye kadar farklı bakiyeler yüklüdür. Son kullanım süresi yoktur.
500 ile 2000 tl arası %15 indirimli
2000-5000 arası %20 indirimli
5000 üzeri %25 indirimli olarak satılıktır
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DH Misafiri 10 ay
Amerikadaki GasBuddy uygulamasını kopyalamış ama orda benzin serbest piyasa, yan yana iki benzinliğin fiyatı değişebiliyor.
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BenzinLitre Team 10 ay DH Misafiri
Aslında tüketiciler farkında değil ama Türkiye'de akaryakıt fiyatları da değişiyor. Uygulama üstünden kontrol edebilirsin. 6-7 marka tavan fiyatı satarken bir çok marka çok daha rekabetçi fiyat verebiliyor. GasBuddy çok beğendiğimiz bir uygulama, abimiz, kanaat önderimiz. Kopyalama teknik olarak mümkün değil, Türkiye fiyatları malumunuz, tasarım vs dersek biz zaten bambaşkayız. ikram çayı, mescid özellikleri ile aslında bize özel, bu topraklar için geliştirilmiş bir uygulama. Tesis özellikleri ile yakında kamyoncu lokantaları, yeme-içme opsiyonları ile farklı noktaları ilk defa Türkiye'de listeliyor olacağız. Eğer GasBuddy'i biliyorsan, bizi kesin seversin ve kullanırsın diye düşünüyoruz. İlgine teşekkürler
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Blasterreal 10 ay
Vermiş olduğunuz itunes linkide doğru google playstore götürüyo bir fanlık mı var acep
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Fenomenon 10 ay
aslında çok güzel düşünce. çünkü istasyondan istasyona fiyat oynuyor. fakat 50 lira fark ultra ötesi abartı olmuş.
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9unkarekoku 10 ay
Depo kaç litre alıyor ki 50tl kar etsin ben pompacıyım standart arabalar maksimum 40 litre alıyor, bu durumda litre başına en az 1? fark olması lazım ki bu bence mümkün değil.
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BenzinLitre Team 10 ay 9unkarekoku
Merhaba @9unkarekoku

en az 1 lira olsa 40litreden toplamda 40 lira oluyor, yine hesap tutmadı. Bir önceki yorumdan alıntı olarak "Ortalama deponun 55 litre olduğunu varsayarak ve LPG'nin 92 kuruş, Dizelin 81 kuruş, Benzinin ise 61 kuruş fiyat farkı ile Türkiye genelinde satıldığı raporlanmış durumda. İşte burada en pahalı ile en ucuzu seçme durumunda ortaya çıkan toplam tasarruf tutarı 50TL'yi aşabiliyor." Aynı zamanda ikram çay, en yakın istasyonu doğru gösterebilme, banka kampanyalarını sağlayarak ve bunları temiz bir arayüz ile ücretsiz sunarak, aslında yan faydalardan yine bir kaç TL daha kazandırabilir. Ayrıca 50TL değerinde hediye akaryakıt dağıtıyoruz. Bu arada madem pompacı olarak meslektaşız, görüş ve önerilerini ve kamuya fayda sağlayacağını düşündüğün konuları her zaman bizimle paylaşabilirsin @9unkarekoku ! İlgine ve geri bildirimine teşekkürler
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OverClocK1ng 10 ay
Depo başına nasıl 50 lira tasarruf edecekmişiz ki?
Zaten hep 50 liralık almıyor muyuz? Bakan öyle dedi.
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BenzinLitre Team 10 ay OverClocK1ng

hep liralık alıyoruz doğru. Hesaplama 55 litre ortalama deposu olan bir aracın, kazandığı litre başına 92 kuruş farktan kaynaklanıyor. LPG'nin 92 kuruş, Dizelin 81 kuruş, Benzinin ise 61 kuruş fiyat farkı ile Türkiye genelinde satıldığı raporlanmış durumda. İşte burada en pahalı ile en ucuzu seçme durumunda ortaya çıkan toplam tasarruf tutarı 50TL'yi aşabiliyor. İlgine teşekkürler @OverClocK1ng, aslında uygulamada çok daha farklı özellikler var ve fiyat dışında "istasyonların doğru konumunu bulabilmek ve 100'den fazla farklı benzin markasını aynı filtreler ile kullanabilmek çok faydalı olabiliyor".
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HEKTOR-NG 10 ay
İşi yine tablete döktüler tek elle tutulmayan telefonlar. Hiç ergonomik değil
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K_Spartakus 10 ay
Uzun yolda akaryakıttan tasarruf yapacaksam Opet'i tek geçerim. Yani bu uygulamaya gerek yok.
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BenzinLitre Team 10 ay K_Spartakus
Merhaba @K_Spartakus tüm markaları tek bir uygulama üzerinden aynı filtreler ile kullanabiliyorsun. Opet'in temiz tuvaletlerini, market, mescit, Starbucks gibi farklı tesis özelliklerini yine uygulama üstündeki filtreler ile kullanmaya devam edebilirs
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smart1978 10 ay
Sinekten yag cikarmak gibi. Ahim sahim birsey degil...
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kadalt 10 ay
Yorum cuk diye oturmuş
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BenzinLitre Team 10 ay smart1978
@smart1978 Fiyatta ciddi tasarruf yapabilirsin. Ama mesele tasarruf değil, en doğru istasyonu bulabilmek. Tesis özellikleri olarak mescit, temiz WC, oto-lastik (allah korusun acil durumda), yağ-değişimi, starbucks, ikram çay, kahve dünyası, outlet, wifi gibi çok farklı sebeplerden akaryakıt istasyonu seçimi yapabilirsin. Aslında uzun yol yapan bir sürücü isen bir göz atıp, kullanmanı isteriz, zaten ücretsiz bir uygulama
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