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Dijital müzik gelirleri ilk kez fiziksel gelirleri geride bıraktı

Dünyada ilk kez dijital müziğe ait kazanç, fiziksel müziğe ait kazancın üzerine çıkmayı başardı. Rapor neden teknoloji devlerinin bu alana yatırım yaptığını da kanıtlar nitelikte.
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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IFPI, 2016 yılına ilişkin bazı küresel verilerini kamuoyu ile paylaştı. Raporda en dikkat çekici nokta müzik sektöründe gelir dengesinin değişmesi oldu. Dijital servislerden elde edilen toplam gelir, endüstri gelirinin %45'lik kısmını oluşturuyor. Fiziksel kazançlar ise %39'luk bir parçayı temsil ediyor.
Raporda ayrıca küresel müzik gelirlerinin %3.2 oranında geliştiği belirtilmiş. Tam rakamları paylaşmak gerekirse sektör toplam 15 Milyar dolar gibi önemli bir meblağa ulaşmış durumda. Bu paranın 6.7 Milyar dolarlık kısmını dijital gelirler oluşturuyor, fiziksel satışlarda ise bu rakam 5.8 Milyar dolar seviyesinde.
Dijital gelirlerin yükselişine en önemli sebep ise çevrim içi müzik servisleri oldu. Servislerin kullanıcı sayısındaki artış da gelirlerin %45.2 oranında artmasına sebep oldu. Dijital baskılar 2016 yılı için şu anda 2.9 Milyar dolar gelire yaklaşmış durumda.
Yine aynı rapora göre dünya üzerinde online müzik servislerinin toplam 68 milyon seviyesinde ücretli abonesi bulunuyor. Bu rakam yaklaşık 2 yıl önce 40 Milyon barajını yeni aşmış durumdaydı. 2 yılda ise neredeyse %75'lik bir artış söz konusu. Özelikle 30 Milyon Premium aboneye ulaşan Spotify'ın değişimi başlattığı ve önemli bir katkı sağladığı görülüyor.

http://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
güzel oldu bu...
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There goes your life 3 yıl
müzik sektörü güzel bir değişime girdi, hep böyle ucuz kalır umarım.
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