Marvel dizisi The Defenders için hazırlıklara başlandı

İki yıl önce çizgi roman devi Marvel ile önemli bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu anlaşma kapsamındaki çizgi roman serilerini bir bir ekrana taşımaya devam ediyor. Şu ana kadar Daredevil ve Jessica Jones'u yayınlayan Netflix, bu yılın son aylarında Luke Cage'in, önümüzdeki yıl da Iron Fist'in ilk sezonlarını yayınlayacak. Bu iki dizi için hazırlıklarını sürdüren Netflix, şimdi de The Defenders için kolları sıvada.

Marvel ile imzalanan anlaşmanın kapsadığı beş dizinin sonuncusu olan The Defenders, Marvel çizgi romanlarının sevilen kahramanlarını bir araya getirecek. İlk olarak kendi dizileri ile izleyicilerin karşısına çıkan Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist, bir mini dizi olan The Defenders'da, ancak birlikte alt edebilecekleri bir düşmanı durdurmak için bir araya gelecekler.

Çekimlerine bu yılın son aylarında başlanacak olan The Defenders için hazırlıklara başlayan Netflix, dizinin yazar ekibini açıkladı. The Defenders'ı ekrana uyarlayacak isimler, Daredevil'ın 2.sezonunun yazarları olan Douglas Petrie ve Marco Ramirez olacak. Daredevil dizisinin yaratıcısı olan Oscar adayı senarist Drew Goddard da The Defenders'ın yapımcılarından biri olacak.

2017'nin sonunda veya 2018'in başlarında yayınlanması beklenen The Defenders'ın başrollerinde Charlie Cox (Daredevil), Krystten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Luke Cage) ve Finn Jones (Iron Fist) yer alacak.

http://deadline.com/2016/04/netflix-defenders-showrunners-daredevil-marvel-1201739055/