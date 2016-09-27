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Dijital reklam yatırımları %20 artışla 927.6 milyon liraya ulaştı

IAB Türkiye, dijital reklam yatırımlarına ilişkin AdEx-TR sonuçlarını paylaştı. Geçen yıla göre %20’lik artışla 927.6 milyon liralık hacme ulaşan reklam pazarına ilişkin rakamlar yazımızda.
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre display reklam yatırımları 2016’nın ilk 6 ayında yüzde 19.6 büyüyerek 546 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 427.7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 50.2’lik büyümeyle 91.8 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklamlarının yerini alan Native 26,5 milyon TL’ye ulaştı.

Artık sadece Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 329.6 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 44.5 milyon TL’ye çıktı. Geçen yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un etkisine bağlı olarak küçüldüğü tahmin edilen E-posta, ilk ayda da küçülmeyi sürdürdü ve 2.8 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 4.8 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

927.6 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 144.6 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 126.7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 60.7’si mobil cihazlarda yer aldı. 2016’nın ilk yarısında programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 164 milyon TL’ye çıktı.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun 2016 yılının ilk yarısını  “Zor bir yılın ardından gelen ilk yarı rakamları bizleri memnun etti. Dijital tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya ediyor. Ancak büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda dünyada ve Türkiye’de sıkça gündeme gelen ad blocking ve ad fraud konularında sektörün tüm taraflarının daha hassas davranması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca hepimizin bildiği gibi, yılın ikinci yarısında ülkemiz beklenmedik sıkıntılar yaşadı. Bunların asla tekrar etmemesini ve 2016’yı da çift hanelerle ifade edilen bir büyüme oranıyla kapatmayı diliyorum.” sözleriyle değerlendirdi. 

Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları

Milyon TL

Dijital Reklam Yatırım Toplamı

927,6*

Display Reklam Yatırımları

546,0

Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları

427,7

Video reklam yatırımları

91,8

Native

26,5

Arama Motoru Reklam Yatırımları

329,6

Ücretli sıralama yatırımları

329,6

İlan Sayfaları Reklam Yatırımları

44,5

İlan sayfaları reklam yatırımları

44,5

Diğerleri

7,6

E-posta

2,8

Oyun İçi Reklam

4,8
*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

2016**

      Milyon TL

Sosyal medya reklam yatırımları

                     126,7  

Mobil

                     145

Programatik

                     164

**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.


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veleciraptor 2 yıl
Siteler çok fazla reklam koymamışsa ve benim ilgi alanıma giren konularda benim işime yarayacak bilgiler veriyorsa mutlaka istisnalar arasına alıp reklam göstermelerini sağlıyorum. Hatta reklamlarına tıklıyorum. Sonuçta adam bana hitap ediyor ve benim bundan yararlanabilmem için onun yayına devam etmesi ve bunun için de gelir kazanması gerekir. Yararlandığım bir şeyin bedelini, o adamın emeğinin hakkını veriyorum.
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mcrew 2 yıl
elin 1 milyar 350 milyon nufusu olan çin hükümeti boşu boşuna facebook u twitter ı google ı youtube u yasaklamıyor demek ki

75 milyonluk nufusta 1 milyar tl ye yakın reklam yatırımından söz ediliyor

bizim nufüsun 17-18 kat büyüklüğünde olan çin'de bu platformlara erişim açık olsa milyar dolarlar amerika'nın cebine gidecek.

ki çin'de internet erişimi bizimkinden kat kat iyi ve mobil cihazlar çok ucuz.

şu an zaten facebook ve google gözünü 1 milyar 250 milyon nufuslu hindistan'a dikmiş resmen.

shiftdelete.net/...

hindistanda'da sıkıntı şu, bir çok yerde telefonunuz çekmiyor, internet erişimi çok vasat ve bir çok kişi tuşlu telefon kullanıyor, bir çok kişinin telefonu bile yok.
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Xloud 2 yıl
SDN gibi gizli reklam içeriği üreten siteler ne olacak?
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gcb1903 2 yıl
A...D...B...L...O...C...K nedir bilmeyen hala yüz milyonlar hatta milyarlar var. Yazık lan onlara. Dinazor IE ile internette geziyorlar. Hatta bazıları Chrome, Firefox vs modern tarayıcı kullansa bile iki eklenti kuramıyor. Parayı onlardan kazanıyorlar ama bilmiyorlar ki asıl sanal alemden alışveriş yapacak kesim çatır çatır reklamsız geziyor.
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zaomss 2 yıl
Yatırımın %19u dhye yapıldı sanırım. Mübarek site adbl**ksuz gezilmiyor.
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