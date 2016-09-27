Dijital reklam yatırımları %20 artışla 927.6 milyon liraya ulaştı

Artık sadece Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 329.6 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 44.5 milyon TL’ye çıktı. Geçen yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un etkisine bağlı olarak küçüldüğü tahmin edilen E-posta, ilk ayda da küçülmeyi sürdürdü ve 2.8 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 4.8 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.
927.6 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 144.6 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 126.7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 60.7’si mobil cihazlarda yer aldı. 2016’nın ilk yarısında programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 164 milyon TL’ye çıktı.
IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun 2016 yılının ilk yarısını “Zor bir yılın ardından gelen ilk yarı rakamları bizleri memnun etti. Dijital tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya ediyor. Ancak büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda dünyada ve Türkiye’de sıkça gündeme gelen ad blocking ve ad fraud konularında sektörün tüm taraflarının daha hassas davranması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca hepimizin bildiği gibi, yılın ikinci yarısında ülkemiz beklenmedik sıkıntılar yaşadı. Bunların asla tekrar etmemesini ve 2016’yı da çift hanelerle ifade edilen bir büyüme oranıyla kapatmayı diliyorum.” sözleriyle değerlendirdi.
|
Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları
|
Milyon TL
|
Dijital Reklam Yatırım Toplamı
|
927,6*
|
Display Reklam Yatırımları
|
546,0
|
Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları
|
427,7
|
Video reklam yatırımları
|
91,8
|
Native
|
26,5
|
Arama Motoru Reklam Yatırımları
|
329,6
|
Ücretli sıralama yatırımları
|
329,6
|
İlan Sayfaları Reklam Yatırımları
|
44,5
|
İlan sayfaları reklam yatırımları
|
44,5
|
Diğerleri
|
7,6
|
E-posta
|
2,8
|
Oyun İçi Reklam
|
4,8
|
2016**
|
Milyon TL
|
Sosyal medya reklam yatırımları
|
126,7
|
Mobil
|
145
|
Programatik
|
164
**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.
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75 milyonluk nufusta 1 milyar tl ye yakın reklam yatırımından söz ediliyor
bizim nufüsun 17-18 kat büyüklüğünde olan çin'de bu platformlara erişim açık olsa milyar dolarlar amerika'nın cebine gidecek.
ki çin'de internet erişimi bizimkinden kat kat iyi ve mobil cihazlar çok ucuz.
şu an zaten facebook ve google gözünü 1 milyar 250 milyon nufuslu hindistan'a dikmiş resmen.
shiftdelete.net/...
hindistanda'da sıkıntı şu, bir çok yerde telefonunuz çekmiyor, internet erişimi çok vasat ve bir çok kişi tuşlu telefon kullanıyor, bir çok kişinin telefonu bile yok.