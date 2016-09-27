Dijital reklam yatırımları %20 artışla 927.6 milyon liraya ulaştı





iAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre display reklam yatırımları 2016’nın ilk 6 ayında yüzde 19.6 büyüyerek 546 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 427.7 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 50.2’lik büyümeyle 91.8 milyon TL olarak gerçekleşirken, sponsorluk reklamlarının yerini alan Native 26,5 milyon TL’ye ulaştı.

Artık sadece Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 329.6 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 44.5 milyon TL’ye çıktı. Geçen yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un etkisine bağlı olarak küçüldüğü tahmin edilen E-posta, ilk ayda da küçülmeyi sürdürdü ve 2.8 milyon TL oldu. Buna karşılık Oyun İçi reklamlar 4.8 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.

927.6 milyon TL’lik toplam dijital reklam yatırımlarının 144.6 milyon TL’si display, arama motoru, ilan sayfaları, e-posta ve oyun içi reklam dahil olmak üzere mobil platformlarda gerçekleşti. 126.7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 60.7’si mobil cihazlarda yer aldı. 2016’nın ilk yarısında programatik satın almanın artışı sürdü ve büyüklüğü 164 milyon TL’ye çıktı.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mahmut Kurşun 2016 yılının ilk yarısını “Zor bir yılın ardından gelen ilk yarı rakamları bizleri memnun etti. Dijital tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de reklam sektörünün çekici gücü olmaya ediyor. Ancak büyümenin sürdürülebilir olmasını sağlamak hepimizin sorumluluğu. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda dünyada ve Türkiye’de sıkça gündeme gelen ad blocking ve ad fraud konularında sektörün tüm taraflarının daha hassas davranması ve sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca hepimizin bildiği gibi, yılın ikinci yarısında ülkemiz beklenmedik sıkıntılar yaşadı. Bunların asla tekrar etmemesini ve 2016’yı da çift hanelerle ifade edilen bir büyüme oranıyla kapatmayı diliyorum.” sözleriyle değerlendirdi.

Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları Milyon TL Dijital Reklam Yatırım Toplamı 927,6* Display Reklam Yatırımları 546,0 Gösterim ya da tıklama bazlı reklam yatırımları 427,7 Video reklam yatırımları 91,8 Native 26,5 Arama Motoru Reklam Yatırımları 329,6 Ücretli sıralama yatırımları 329,6 İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 44,5 İlan sayfaları reklam yatırımları 44,5 Diğerleri 7,6 E-posta 2,8 Oyun İçi Reklam 4,8



*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.

2016** Milyon TL Sosyal medya reklam yatırımları 126,7 Mobil 145 Programatik 164

**Sosyal Medya, Mobil ve Programatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.