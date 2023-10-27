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    Türkiye'deki dijital reklam harcamaları yüzde 75 arttı

    Türkiye'de dijital pazarlama sektörü, geçen seneye göre yüzde 75 büyüdü. Türkiye, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi oldu.                                           
    Türkiye'deki dijital reklam harcamaları yüzde 75 arttı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin dijital reklam pazarında 2023 yılının ilk 6 ayına ait verileri açıklandı. Dijital reklam harcamaları, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 75 arttı.

    Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, Türkiye’nin dijital reklam pazarı verileri hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Yılın ilk 6 ayında dijital pazarlama yatırımlarının 24,7 milyar TL’ye ulaştığını ve Türkiye’nin, Avrupa'daki büyüme hızına paralel olarak dijital reklam yatırımlarında en çok büyüyen ülke olarak öne çıktığını belirtti.

    En çok hangi reklamlara harcama yapıldı?

    2023 yılının 6 aylık verilerine bakıldığında pastadan en çok payın gösterim ve tıklama bazlı reklamların aldığını söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “ İkinci sırada ise video reklamları geliyor ve bu alandaki yatırımlar da oldukça önemli bir paya sahip. Arama motorlarıyla yapılan reklam yatırımları da pazarda %17.6'lık bir paya ulaşmış durumda. Ayrıca, diğer mecralar da gösterim, tıklama, arama motorları veya video reklamlarının dışında kalan dijital reklam yöntemleriyle %12'luk bir paya sahip.  Dikkat çeken bir diğer istatistik ise dijital medya reklamlarının %77'sinin mobil cihazlarda yapıldığı. Mobil reklam yatırımları oldukça önemli bir segmenti oluşturuyor. Sosyal medyaya yapılan reklam yatırımları da oldukça yüksek. 11.1 milyar TL'lik yatırımla sosyal medya, gösterim ve tıklama bazlı reklam yatırımları ile video reklamları içinde büyük bir rol oynuyor. Dijital ses reklamları da dikkat çekici bir büyüme gösteriyor. Avrupa'da en hızlı büyüyen format olan dijital ses reklamları, Türkiye'de de büyüme ivmesi yakalıyor. 2022'nin ilk 6 ayına göre %124'lük bir büyüme yaşanmış ve toplam dijital medya yatırımları içindeki payı %1.7'ye çıkmış durumda” dedi.

    2023 yılında önemli bir büyüme kaydedildiğini belirten Kaplan, “Türkiye, 2022'de Avrupa'da en fazla büyüyen ülke olarak açıklanmıştı ve bu yıl da bu büyüme hızını sürdürdü. Bu veriler, dijital pazarlama sektörünün her geçen yıl öneminin daha da anlaşıldığını gösteriyor. Özellikle dünya trendlerine baktığımızda e-ticaret platformlarında dijital platformlarda geçirilen sürelerinde arttığını görüyoruz ve gelecek yıllarda tüketicilere ulaşmak için bu kanallara daha fazla yatırım yapılacağını öngörüyoruz” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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