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Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roketin testleri devam ediyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roketin testleri devam ediyor
SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken Grasshopper isimli roket, yapılan test uçuşları ile geliştirilmeye devam ediyor.
Daha önce yayınlanan videoda da olduğu gibi yine yanal yönlendirme testi yapılan ve bu sefer farklı bir kamera açısıyla kayıt altına alınan Grasshopper, 250 metre (820 feet) yüksekliğe çıkarak 100 metre (330 feet) civarında bir yanal manevra gerçekleştirdi. Bu manevra sonucu kalktığı yere tekrardan doğru bir açıda iniş yapabilen araç, oluşabilecek farklı yanal rüzgarlara ya da benzer durumlara karşı da üst seviye bir performans ortaya koyabildiğini bir kez daha gözler önüne semiş oldu. Gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alan ve dengesini içinde yer alan birçok sensör ile sağlayan Grasshopper, daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzay taşımacılık projeleri kapsamında geliştirilen roketin, 2014 yılında 1.1 versiyonuyla dokuz Merlin motoru ile yaklaşık 91,000 metre (300,000 feet) yüksekliğe çıkması ve aynı şekilde kalktığı yere geri inmesi hedefleniyor.
Spacex Grasshopper hakkında yayınlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

Not: Video içerisinde yer alan ineklere bir zarar gelmediği belirtiliyor.


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teramit 6 yıl en beğenilen
Adamların inekleri bile ileri, bizdekiler trene bakar bunlar rokete bakıyor :)
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itachi237 6 yıl insipe12
insipe12
Çöp.

Şu trollü banlayın lütfen.
Yanıtla +10
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thinkwithbrain 6 yıl
insipe12
Çöp.

öp-cem şimdi görcen ha herşeye çöp herşeye çöp! bu ne la
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cyberfalcon 6 yıl
darkaura
basta bunun tek asamali roketle ne espirisi olur diyordum. neticede uzaya ulasmak icin bir kac kademeli roketler gerekli. ama sonradan her kademeyi ayni bu sekilde yapacaklarini fark ettim. ana roketten ayrilan her kademe kendi yere inis yapacak. basarili olurlarsa ki gayet iyi gidiyorlar, dusen kademelerin geri inisini izlemek cok ilginc olacak. aslinda cok onemli bir proje. uzay yolculuklarinin bu kadar pahali olmasi atilan roketin bir daha kullanilamasindan kaynaklaniyor. milyonlarca dolara uretilen roket motorlari okyanusun dibine gonderiliyor. uzay mekikleri tekrar kullanilabiliyordu ama onlarinda tekrar goreve hazirlanmalari yeni roket yapmak kadar masrafli oluyordu. space x in iddiasi, sistemleri hazir oldugunda ayni itici kademeler bir kac saat icinde yeniden yakitla doldurulup tekrar firlatmaya hazir hale gelebilcekler. yani dolmus seferi yapar gibi uzaya surekli cikip inebilcek bir roket yapmayi planliyorlar ki basarirlarsa uzaya cikis maliyeti binde birine inebilir. biraz varlikli olan herkez uzaya cikacak parayi denklestirebilir.

Bence asıl sorun yakıt masrafı, bir cismin uzaya çıkabilmesi çok büyük miktarda yakıt harcaması gerekir. Üstelikte ilk anda yakıtın kendisini de taşımak zorunda kaldığı için çok büyük bir enerji harcar. Yakıtını harcadıkça enerji ihtiyacı azalır.
Uzay asansörü diye bir projeden bahsediliyordu. Öyle bir proje varsa maliyetleri çok daha fazla düşüreceğini düşünüyorum.
2 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl cyberfalcon
harcanan yakit devasa boyutlarda dogru ama bu bile roketi insa etmenin maliyeti yaninda devede kulak kaliyor. rakam vermek gerekirse spacex falcon 9 roketinin alcak yorungeye yaptigi her firlatista kullanilan roket ekipmaninin maliyeti 54milyon $. buna yapilan arge ve bakim maliyetleri dahil degil. firlatmada kullanilan yakitin maliyeti ise sadece 200bin dolar. 150 ton sivi oksijen ve 95ton kerosen yani bildigimiz gaz yagi. ve falcon diger roketlerin yaninda alcak yorungeye cikan cok ucuz bir roket. emekli edilmeden once uzay mekiklerinin her bir firlatisi 1milyar dolara mal oluyordu. uzay mekiklerinin yerini almasi dusunulen ama sonradan iptal edilen orion roketlerinin firlatilis maliyetide arge ve bakim masraflari haric, sadece roket insa masrafi, 500milyon dolar olarak hesaplanmisti. iste uzay calismalarinin bu kadar maliyetli olmasi aynen bu sebebden. eger spacex gercek manada yeniden kullanilabilir bir roket yapabilirse, her firlatisi yakit ve bakim maliyetleriyle 1milyon dolarin altina mal edebilir ki buda uzay cagini gercek anlamda baslatir. bir kac devlet destekli arastirma projesinin otesine gecip ticari ve turistik seferlerin onunu acar.
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darkaura 6 yıl cyberfalcon
uzay asasoru kagit uzerinde gercekden uygulanabilir bir proje ama su an itibariyle uzay asansoru yapimi icin gereken guc/agirlik oranina sahip super malzemelere sahip degiliz. lablarda uretilen karbon nano tubler ve grafen ihtiyac duyulan guc agirlik oranina sahip malzemeler olsalarda henuz bir kac milimetreden uzun karbon nano tub uretebilen olmadi. uzun bir surede olmayacak gibi. ayni durum grefen icinde gecerli.
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asi3636 6 yıl
Kesin İp vardı *********** :D
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darkaura 6 yıl
basta bunun tek asamali roketle ne espirisi olur diyordum. neticede uzaya ulasmak icin bir kac kademeli roketler gerekli. ama sonradan her kademeyi ayni bu sekilde yapacaklarini fark ettim. ana roketten ayrilan her kademe kendi yere inis yapacak. basarili olurlarsa ki gayet iyi gidiyorlar, dusen kademelerin geri inisini izlemek cok ilginc olacak.
aslinda cok onemli bir proje. uzay yolculuklarinin bu kadar pahali olmasi atilan roketin bir daha kullanilamasindan kaynaklaniyor. milyonlarca dolara uretilen roket motorlari okyanusun dibine gonderiliyor. uzay mekikleri tekrar kullanilabiliyordu ama onlarinda tekrar goreve hazirlanmalari yeni roket yapmak kadar masrafli oluyordu. space x in iddiasi, sistemleri hazir oldugunda ayni itici kademeler bir kac saat icinde yeniden yakitla doldurulup tekrar firlatmaya hazir hale gelebilcekler. yani dolmus seferi yapar gibi uzaya surekli cikip inebilcek bir roket yapmayi planliyorlar ki basarirlarsa uzaya cikis maliyeti binde birine inebilir. biraz varlikli olan herkez uzaya cikacak parayi denklestirebilir.
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carman 6 yıl
ben hayatımda hiç yatay kalkan roket görmedim aranızda gören varmı acaba dikey kalkabiliyormuş çok hoş
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DraGonS 6 yıl
Arabamın 1 yıllık yakacağı yakıtı yaktı 1 dk da
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lordindarkness 6 yıl
Bir an Iron Man gibi geldi gözüme, ayrıca son iniş sahnesi biraz yapay olmuş kuşkulandım doğrusu. Umarım sadece "biz yapabiliyoruz" demek için üzerinde oynanmış bir video değildir.
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manyakurt 6 yıl
peki video içerisinde yer alan kuşlar ?
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1OOOOOO 6 yıl
yazık ya inekler nasıl korkmuş
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Mr.Legend 6 yıl
Jet rüzgarları ile karşılaştıktan sonra takla atarsa dengesini nasıl kuracak bir daha
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bellair 6 yıl
arada böyle haberlere rast gelmek güzel :)
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fbkaya 6 yıl
ne amaçla kullanılacak bu roket ?
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Genç Düşünür 6 yıl fbkaya
fbkaya

ne amaçla kullanılacak bu roket ?

+1
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