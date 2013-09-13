Dikey iniş ve kalkış yapabilen Grasshooper isimli roketin testleri devam ediyor

SpaceX tarafından geliştirilen ve dikey kalkış - iniş kapasitesi ile dikkatleri üzerine çeken Grasshopper isimli roket, yapılan test uçuşları ile geliştirilmeye devam ediyor.

Daha önce yayınlanan videoda da olduğu gibi yine yanal yönlendirme testi yapılan ve bu sefer farklı bir kamera açısıyla kayıt altına alınan Grasshopper, 250 metre (820 feet) yüksekliğe çıkarak 100 metre (330 feet) civarında bir yanal manevra gerçekleştirdi. Bu manevra sonucu kalktığı yere tekrardan doğru bir açıda iniş yapabilen araç, oluşabilecek farklı yanal rüzgarlara ya da benzer durumlara karşı da üst seviye bir performans ortaya koyabildiğini bir kez daha gözler önüne semiş oldu. Gücünü Falcon 9 / Merlin 1D motorlarından alan ve dengesini içinde yer alan birçok sensör ile sağlayan Grasshopper, daha önce geliştirilen birçok roket modelinin aksine atmosfere yeniden girişe dayanabilecek şekilde tasarlanıyor. Uzay taşımacılık projeleri kapsamında geliştirilen roketin, 2014 yılında 1.1 versiyonuyla dokuz Merlin motoru ile yaklaşık 91,000 metre (300,000 feet) yüksekliğe çıkması ve aynı şekilde kalktığı yere geri inmesi hedefleniyor.

Spacex Grasshopper hakkında yayınlanan yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





Not: Video içerisinde yer alan ineklere bir zarar gelmediği belirtiliyor.



