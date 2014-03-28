Dikkat : Android cihazınız farkında olmadan Bitcoin madencisine dönüşebilir





Kullanımda olan cihaz sayısı bir milyarı geçen ve sadece bu yıl bir milyar daha satış yapması beklenen Android ekosistemi, tüm cihazlar biraraya geldiğinde dünyanın en güçlü süper bilgisayarı haline gelebiliyor.





Grid Computing de denilen bu konsept şimdiye kadar kanser gibi tıbbi araştırmalar için kullanılıyordu ve Android cihazları kullanımda olmadığı zamanlarda çeşitli analizler yapıyor, analiz verilerini uzaktaki bilim insanlarına gönderiyordu.





Ancak Google Play üzerinde keşfedilen iki uygulama bu amaçtan biraz sapmış gibi görünüyor. Bunlardan ilki müzik ile alakalı Songs uygulaması, diğeri ise oyun oynayarak ödül kazanabildiğiniz Prized uygulaması. Şu anda iki uygulama da mağazadan kaldırıldı ancak Songs yaklaşık 5 milyon, Prized da yaklaşık 50 000 kez indirilmiş durumda.





Trend Micro tarafından yapılan analize göre bu iki uygulama asıl amaçlarını kullanıcıdan saklıyor ve cihazın kullanımda olmadığı gece saatlerinde Bitcoin madenciliği yapıyor. Farkedilmemek için de çok düşük bant genişliği kullanıyor ve bataryayı fazla zorlamıyor.





Bilindiği gibi Bitcoin madenciliği birkaç ekran kartını içerisinde barındıran bilgisayarlar tarafından yapılmaktaydı. Ancak bir milyon Android cihazının biraraya gelmesi bilim insanlarının 900 bin yılda yapacağı analizi birkaç saatte yapmasını sağlıyor. Bunun Bitcoin madenciliği için de avantajı çok fazla.





Güvenlik uzmanları bu tarz uygulamaların mağazada çoğaldığını ve cihazlar için büyük bir tehdit olduğunu belirtiyor. Zira bazı uygulamalar cihazı zorlayarak yanmasına veya patlamasına bile sebep olabiliyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/03/android-apps-mining-for-digital-currency-using-your-device-without-your-permission.html