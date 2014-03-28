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Dikkat : Android cihazınız farkında olmadan Bitcoin madencisine dönüşebilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,9b
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33
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dikkat : Android cihazınız farkında olmadan Bitcoin madencisine dönüşebilir

Kullanımda olan cihaz sayısı bir milyarı geçen ve sadece bu yıl bir milyar daha satış yapması beklenen Android ekosistemi, tüm cihazlar biraraya geldiğinde dünyanın en güçlü süper bilgisayarı haline gelebiliyor.

Grid Computing de denilen bu konsept şimdiye kadar kanser gibi tıbbi araştırmalar için kullanılıyordu ve Android cihazları kullanımda olmadığı zamanlarda çeşitli analizler yapıyor, analiz verilerini uzaktaki bilim insanlarına gönderiyordu. 

Ancak Google Play üzerinde keşfedilen iki uygulama bu amaçtan biraz sapmış gibi görünüyor. Bunlardan ilki müzik ile alakalı Songs uygulaması, diğeri ise oyun oynayarak ödül kazanabildiğiniz Prized uygulaması. Şu anda iki uygulama da mağazadan kaldırıldı ancak Songs yaklaşık 5 milyon, Prized da yaklaşık 50 000 kez indirilmiş durumda. 

Trend Micro tarafından yapılan analize göre bu iki uygulama asıl amaçlarını kullanıcıdan saklıyor ve cihazın kullanımda olmadığı gece saatlerinde Bitcoin madenciliği yapıyor. Farkedilmemek için de çok düşük bant genişliği kullanıyor ve bataryayı fazla zorlamıyor. 

Bilindiği gibi Bitcoin madenciliği birkaç ekran kartını içerisinde barındıran bilgisayarlar tarafından yapılmaktaydı. Ancak bir milyon Android cihazının biraraya gelmesi bilim insanlarının 900 bin yılda yapacağı analizi birkaç saatte yapmasını sağlıyor. Bunun Bitcoin madenciliği için de avantajı çok fazla. 

Güvenlik uzmanları bu tarz uygulamaların mağazada çoğaldığını ve cihazlar için büyük bir tehdit olduğunu belirtiyor. Zira bazı uygulamalar cihazı zorlayarak yanmasına veya patlamasına bile sebep olabiliyor.  

http://www.androidheadlines.com/2014/03/android-apps-mining-for-digital-currency-using-your-device-without-your-permission.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Abuk sabuk tonla uygulama var kabul ama bu kadar bilinmeyen programı indirmek de akıl kârı değil bence
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dark dragon 5 yıl
Android'in neden 8 çekirdekli 3 gb ram'li telefonlara geçtiği belli oldu, millete madenci lazım.
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Python 5 yıl
Uygulama geliştiricilerin üstüne google boşbeleş bırakması bunlara sebebiyet veriyor,bir uygulama yükleyeceğiz bizden bintane izin istiyor,uygulama basit birşey,en basiti arka kameranın ledini yakıp söndüren elfeneri uygulamaları vs.işlevi ledi yakacak söndürecek benden öyle izinler istiyor ki'' yok benim rehberime erişecekmiş,gps konumuma erişecekmiş,kamerama albümlerime vs. herşeyime erişecekmiş'' eeee kolayı var vereyim telefonu bu uygulamayı geliştiren adama alsın kullansın,nedir bu yahu resmen aleti uzaktan erişiyor istediği gibi yönlendiriyor,istediğ bilgileri alıyor vs. ondan sonra androidde virüs var şu var bu var,google bir önlem alsın artık,resmen sistemi sömürüyorlar.
Uygulama geliştiricilerin üstüne google boşbeleş bırakması bunlara sebebiyet veriyor,bir uygulama yükleyeceğiz bizden bintane izin istiyor,uygulama basit birşey...
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tojourus 5 yıl
Telefonumda asiri bir yavaslik vardi , suphelendim.
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fortunasuper 5 yıl
cep telefonu için gerekli uygulamalar;otobüsüm nerde?,navigo,haberci,gerisi hikaye.telefonu resetleyince daha hızlı bir yeni telefon almış gibi oldu.
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DH Misafiri 5 yıl
Windows'lu bilgisayarlarda bunu dgen.exe adı altında bir uygulama yapıyor.Açılışta %95 RAM kullandığında şüphelenmiştim.
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DH Misafiri 5 yıl
Yeni dünya düzenine gòre tek bir ekoliji üzerinden tüm insanlar yönetilecek.para,devlet,din gibi kavramlar değişecek.
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jumuu 5 yıl
Kendimi bildim bileli 'batticon' olarak okudum. Olmuyosa zorlamıcan
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mhasturk 5 yıl
Benim telefonum öyle şeyler yapmaz.
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crossmatch 5 yıl
paralel denilen mevzu böyle bişi :D
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şu izin isteme ve çöp uygulamalar kalksa google play store biter.
app store çok mu iyi onunda benzer yanları var.
işin içinde amerika varsa orada herşey olur
tuşlu telefonda yükle gitsin dönemleri geldi aklıma.
bir tank ne kadar zırhlı olursa olsun mutlaka anti tank mayını mermisi onu delecek konuma gelir.
Kısaca hırsıza kilit dayanmaz.
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CoreXXX 5 yıl
appstore ve Windows marketde bunları bulamazsınız. android market işletim sitemi gibi çöp dolu. sadece ucuz tabletlerin işletim sitemi olacak kadar kaliteside düşük
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shadowtr 5 yıl CoreXXX
Sen haberini okumadın diye var olmadığını mı sanıyorsun.

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dark dragon 5 yıl
Android'in neden 8 çekirdekli 3 gb ram'li telefonlara geçtiği belli oldu, millete madenci lazım.
1 Yanıt Yanıtla +8
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Elsa 5 yıl dark dragon
dark dragon
Android'in neden 8 çekirdekli 3 gb ram'li telefonlara geçtiği belli oldu, millete madenci lazım.

İbretlik tespit
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