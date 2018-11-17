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Discord kendi mağazası üzerinde oyunlara erken erişim sunmaya başladı

150 milyondan fazla kullanıcının buluşma noktası olan Discord platformu yakında geliştirme aşamasındaki oyunlara erken erişim imkânı sunacak. Detaylar haberimizde.
6 ay
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6
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Telegram’ın sesli versiyonu olarak gösterilen ve özellikle oyuncular ile kripto para dünyası tarafından ilgi gören Discord kapsama alanını genişletiyor. Platformda artık oyunlara erken erişim imkânı sunulacak.

Yeni atılım

150 milyondan fazla kullanıcısı olan Discord sohbet platformu geçtiğimiz ay kendi sanal mağazasını faaliyete sokmuştu. Pek çok oyunu satın alma fırsatı sunan sanal mağazada artık erken erişim dönemi başlıyor.

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Geliştiriciler henüz yapım aşamasında olan oyunlarını mağaza üzerinden erken erişime açabilecek. Oyuncular böylece potansiyeli olan yapımları daha piyasaya çıkmadan deneyimleme şansına sahip olacak. Geliştiriciler ise hem geri dönüş alacak hem de gelir elde etmeye başlayacak. Ark: Survival Evolved ve Fortnite gibi yapımlar da bu model üzerinden gitmişti.

Katalogda Mad Machines, Parkasaurus, Kynseed, Visage ve Descenders gibi pek çok oyun yer alıyor. Mağazaya olan ilgi arttıkça daha fazla geliştiricinin katılım sağlaması bekleniyor. Hali hazırda Discord Nitro adında aylık 10$ veya yıllık 100$ şeklinde 60’dan fazla oyuna ulaşabildiğiniz bir abonelik imkânı da bulunuyor.

 

https://www.techpowerup.com/249608/discord-pc-store-starts-offering-early-access-games Yorum Yaz
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Infinitum 6 ay
Tutar mı bilmiyorum ama iyi oldu, büyük bir şirket kendilerini yutmadan para kazanmanın yolunu bulmaları gerekiyordu.
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maxmania 6 ay
discord ile kripto paranın alakası ne, oyun satış kanalı haberine hangi mantıkla kripto para ifadesi sokuluyor. kripto para ile oyun mu satılıyor? kripto paraya insanları yöneltme amaçlı mı bu alakalı alakasız her habere kripto ifadesini sokma çabası?
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esmerbuyucu 6 ay
Mantıklı bir hamle yapmışlar, sonuçta önüne gelen pazardan pay kapmaya çalışabiliyor. Böyle bir hamleyi Twitch'ten de beklerim.
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mementopolis 6 ay esmerbuyucu
Twitch oyun satiyor ancak erken erisim diyorsan olmazsada olur :).
Twitchin bölgesel trafigini bilmedigim icin fazla birsey söyleyemiyorum, fakat su an gördügüm hâli pek ic acici degil. Kazik fiyattan sayior oyunlari. (cikis fiyati)
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6 ay
Editör ban yiyecek
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ALKaraca 6 ay
Steam i yenemeyecektir büyük olasılıkla
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