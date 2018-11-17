Discord kendi mağazası üzerinde oyunlara erken erişim sunmaya başladı

Telegram’ın sesli versiyonu olarak gösterilen ve özellikle oyuncular ile kripto para dünyası tarafından ilgi gören Discord kapsama alanını genişletiyor. Platformda artık oyunlara erken erişim imkânı sunulacak.

Yeni atılım

150 milyondan fazla kullanıcısı olan Discord sohbet platformu geçtiğimiz ay kendi sanal mağazasını faaliyete sokmuştu. Pek çok oyunu satın alma fırsatı sunan sanal mağazada artık erken erişim dönemi başlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Sahte ICO’larla 68 milyon dolar dolandıran çete yakalandı"

Geliştiriciler henüz yapım aşamasında olan oyunlarını mağaza üzerinden erken erişime açabilecek. Oyuncular böylece potansiyeli olan yapımları daha piyasaya çıkmadan deneyimleme şansına sahip olacak. Geliştiriciler ise hem geri dönüş alacak hem de gelir elde etmeye başlayacak. Ark: Survival Evolved ve Fortnite gibi yapımlar da bu model üzerinden gitmişti.

Katalogda Mad Machines, Parkasaurus, Kynseed, Visage ve Descenders gibi pek çok oyun yer alıyor. Mağazaya olan ilgi arttıkça daha fazla geliştiricinin katılım sağlaması bekleniyor. Hali hazırda Discord Nitro adında aylık 10$ veya yıllık 100$ şeklinde 60’dan fazla oyuna ulaşabildiğiniz bir abonelik imkânı da bulunuyor.