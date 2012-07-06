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Disney, Club Penguin ile internet güvenliği kampanyası başlatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden oynanan çok oyunculu oyunlar, yetişkinler kadar çocuklara da hitap ediyor. Ancak 250 milyon kullanıcılı Habbo Hotel oyununda çocuklarla pornografik sohbetler yapıldığı ve pedofili olarak tabir edilen kişilerin çocukları elde etmeye çalıştığı yönünde ortaya çıkan iddialar büyük bir skandala neden olmuştu. Club Penguin adlı diğer bir çevrimiçi oyunun sahibi Disney, bu konuda önemli bir adım attığını açıkladı.

Firma, oyunun odak noktasında olacağı internet güvenliği kampanyasıyla Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki 100 milyon çocuğu hedefliyor. Bölge çapında ve oyun içerisinde uyarıcı ilanlar için 3 milyon pound bütçe ayrıldı.

Disney Online Studios başkan yardımcısı Lane Merrifield, oyunun ilk olarak kendi çocukları ve arkadaşları için güvenli bir oyun ortamı oluşturmak amacıyla geliştirildiğini, bugün çok büyük bir yapıya sahip olsa da felsefesinin değişmediğini belirtti.

Club Penguin, 190 ülkede 175 milyon hesap ile dünyanın en geniş çevrimiçi çocuk oyunu sayılıyor. Oyun ekibinden bir grup İngiltere'de düzenli olarak çocuk istismarı konusunda eğitim alıyor ve oyun, çocuk güvenliği konusunda eğitimler veren Childnet International ile de işbirliği halinde.

Merrifield, çocuklara yönelik güvenliğin artırılması için de farklı kurumlarla işbirliğini artıracak. Sadece kendi oyunları için değil benzer oyunlar için de güvenlik tedbirlerinin standart haline gelmesi için çalışacak.

http://www.guardian.co.uk/technology/appsblog/2012/jul/04/disney-club-penguin-child-safety Yorum Yaz
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Pardus Linux 7 yıl
Disney?!
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Maycomb 7 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Disney?!
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E_Aydin35 7 yıl
Bir zamanlar zamanımı harcadığım ve oynamakdan zevk aldığım bir oyun.. Hatta siyah kuşaktım orada :) Böyle bir kampanya başlatılması hem oyun adına hemde insanlar adına güzel olmuş..
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