Disney Infinity Marvel Superheroes sonbaharda iPad ve Windows tabletler için yayınlanacak





Disney'in oyunlara dahil edebildiğiniz interaktif oyuncaklarını kapsayan Infinity serisi Marvel kahramanları ile genişletiliyor.





Disney Infinity Marvel Superheroes adıyla yayınlanacak olan oyun daha aksiyona ağırlık veren bir formata sahip olacak. Her pakette üç karakter satışa sunulacak ve her karakterin kendisine özgü yetenekleri olacak. İlk etapta ise 6 Avengers bulunacak.





Oyunda ayrıca Marvel evrenini yansıtan iki mini oyun daha yer alacak ve bunlar tamamlandığında Skirmish modu açılacak. Disney, oyunculara uzun bir oynanış süresi sunmak istiyor. Disney Infinity Marvel Superheroes bu yılki E3 fuarında boy gösterecek.

http://www.pocketgamer.co.uk/r/iPad/Disney+Infinity+Marvel+Superheroes/news.asp?c=59275