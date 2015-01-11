Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Disney kumsalda çizim yapabilen bir robot geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
602
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Disney kumsalda çizim yapabilen bir robot geliştirdi
Eğlence sektörü devi Disney'in araştırma merkezi Beachbot adı verilen sevimli bir robot geliştirdi. Kaplumbağa şeklinde tasarlanan bu robotun ise çok ilginç bir görevi var; kum üzerinde resim çizmek.

Arkasında bulunan demir çubukları hareket ederken kuma batıran bu sevimli robot kalınlığı ve inceliği de çubuk sayısına göre ayarlayabiliyor. Robota otomatik olarak çizmesi için bir resim yüklenebiliyor veya bir kişi robotun kontrolünü devralıp çizimi kendisi yapabiliyor. İki tekerleği de yumuşak yüzeye sahip robot bu şekilde kum üzerinde giderken tekerlek izi bırakmıyor.

Disney'in BeachBot robotunu tatil beldelerinde veya Disney alanlarında kendi karakterlerini çizmek için kullanması bekleniyor. Ayrıca bu tarz yerlerde manuel kontrol ile insanlara kum üzerinde resim çizmeleri için fırsat tanınabilir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Parallel Killer 4 yıl
çok gerekli bi cihaz olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alwayspackard 4 yıl
Hayatımdaki eksikliği buldum,bunu görünce

oyuncak jiplerden kendin bile yaparsın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 4 yıl
Boş bir ürün.
Kendin yaparsın en güzeli.
Kum ve deniz suyu deyecek birkere . İnsan eli ile kumdan eserlerde sınır tanınmaz ama bu robot çok gereksiz . Hayatı kolaylaştıran bir artısı yok .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 4 yıl
Güzel proje . Güzel tasarımı var .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Innovative 4 yıl
Hoşmuş, geliştirilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Bir nevi 3 boyutlu yazıcı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl
Tipi çok hoş.

Üstüne binerim ben bunun.


Bence aşırı zor bir yanı yok gibi geldi bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Gitsin o zaman kumda oynasın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Ninja kaplumbağa sanki....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Guzel bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkant1 4 yıl
Vay be nasıl bir algoritma kullanmışlardır acaba. Üzerine düşünmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
çok güzel nan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordexoc 4 yıl
Böceğe bak sen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 4 yıl
Ne şeker şeymiş o öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 4 yıl
Disney İsviçreli bilim adamlarıyla yarışıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl Kulak Misafiri
Kulak Misafiri
Disney İsviçreli bilim adamlarıyla yarışıyor.

Zürich'te isviçreli bilim adamlarına yaptırmış zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
602 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, resim ve
2 etiket daha Disney robot
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim