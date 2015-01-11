Disney kumsalda çizim yapabilen bir robot geliştirdi

Eğlence sektörü devi Disney'in araştırma merkezi Beachbot adı verilen sevimli bir robot geliştirdi. Kaplumbağa şeklinde tasarlanan bu robotun ise çok ilginç bir görevi var; kum üzerinde resim çizmek.

Arkasında bulunan demir çubukları hareket ederken kuma batıran bu sevimli robot kalınlığı ve inceliği de çubuk sayısına göre ayarlayabiliyor. Robota otomatik olarak çizmesi için bir resim yüklenebiliyor veya bir kişi robotun kontrolünü devralıp çizimi kendisi yapabiliyor. İki tekerleği de yumuşak yüzeye sahip robot bu şekilde kum üzerinde giderken tekerlek izi bırakmıyor.



Disney'in BeachBot robotunu tatil beldelerinde veya Disney alanlarında kendi karakterlerini çizmek için kullanması bekleniyor. Ayrıca bu tarz yerlerde manuel kontrol ile insanlara kum üzerinde resim çizmeleri için fırsat tanınabilir.