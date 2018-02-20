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Dizel motorlu 2018 Honda Civic sedanın Türkiye fiyatı belli oldu

2018 model yılı ile birlikte dizel seçeneğine kavuşan Honda Civic sedan şimdilik Elegance ve Executive donanım paketlerinde sunulacak. Premium paketi ise yıl sonunda dizel tarafına dahil olacak.
1 yıl
27,5b
1
141
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Dizel motorlu 2018 Honda Civic sedanın Türkiye fiyatı belli oldu
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Son aylarda C sütunundaki göçük nedeniyle pek çok kez gündeme gelen Honda Civic, 2018 model yılı ile birlikte nihayet merakla beklenen dizel motora kavuşuyor. Bu haberi müjdeleyen Honda, Türkiye pazarında satışına başlanacak olan dizel motorlu 2018 Honda Civic’in fiyatını da duyurdu.

Görünüm olarak benzinli versiyonlardan bir farkı bulunmayan dizel motorlu Honda Civic sadece arkasındaki i-DTEC yazısıyla kendini belli edecek. Dizel olarak 1.6 Elegance ve 1.6 Executive donanım paketleriyle satışa sunulacak araçta şimdilik sadece 6 ileri manuel şanzıman tercih edilebilecek. Dizel motorlu Honda Civic modelleri 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğine de Temmuz ayı itibariyle kavuşmuş olacak.

2018 Honda Civic sedan modeline 1.6 litre olarak gelen dizel motor 120 beygir güç ve 300Nm tork üretiyor. Ortalama yakıt tüketimi 3.4 litre/100km olarak belirtilen motorun CO2 salınımı ise 100 kmde 91 gram olduğu iddia ediliyor.

Şimdilik Elegance ve Executive donanım paketlerinde göreceğimiz dizel versiyonların başlangıç fiyatı Elegance pakette 121.000 TL, Executive pakette ise 130,000 TL olarak belirtildi. Premium paketinin de yıl sonunda satışa sunulması planlanıyor.


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JeamBeam 1 yıl en beğenilen
Kimse de demiyor ki aga bu nedir? 121000 TL 130000 TL nedir ya Allah'ım aklımı kaçıracağım. Adamlar Osmanlı tokadını halkına atıyor öbür yanağımızı çeviriyoruz
1 Yanıt Yanıtla +154
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canlee89 1 yıl
Yıkanırken yamulan araba değil mi bu ?
1 Yanıt Yanıtla +109
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3qzotix 1 yıl
***C sınıfı bir araç bile ülkemizde lüks olmaya başladı.
**120bin liralık bir aracın tamamını kredi ile almaya kalksan ve 48 ay taksit yaptırsan aylık ödeme 3.600 tl civarı çıkıyor.
**Araçı yıllık yürütme maliyetleri MTV+Kasko+trafik sigortası+ yıllık bakım =6-7bin tl civarı
** Ortalama yakıt tüketimi 5lt ve yıllık 20bin km yapılsa yakıt masrafı=5bin tl cıvarı
Yıllık toplam masraf ıvırı zıvırıyla 12 bin tl olur.Aylık 1000tl olur.
Birikiminiz yoksa elinizden çıkacak para aylık 4.600tl'dir ki bu tutarı karşılayabilecek gelirde çok az insan var.
***C sınıfı bir araç bile ülkemizde lüks olmaya başladı.**120bin liralık bir aracın tamamını kredi ile almaya kalksan ve 48 ay taksit yaptırsan aylık ödeme ...
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3 Yanıt Yanıtla +67
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pc ci 8 ay
Kesinlikle bu aracı alacak arkadaşlara tavsiyem linkte yaşadığım tecrübeyi yazdım bunu göz önünde bulundurunuz !!! ve hala mağdurum
mobile.donanimhaber.com/...


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suatin 1 yıl
Toyoto Corolla 122 bin
Megane 137 bin
Honda civic 122 bin
Siz olsanız ne alırsınız? Sanırım Honda alacağım. Dizel olmazsa 1.6 benzin lpg elagane alacağım. Bir türlü kesin karar veremedim.
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suatin 1 yıl
Arkadaşlar yeni çıkan dizel civic alacağım. Bu bahsedilen göçük bunlar için de geçerli mi? Eğer öyleyse almayacağım. Toyota corolla alırım.
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trexin 1 yıl suatin
Bu hafta bir arkadasimiz aldi. Bugun de is yerine getirdi. Anahtari alip ciktik hemen.
Corolla'yi da sikca kullandigim icin biliyorum. Yeni civic bambaska bir arac. Corolla bir alt segment gibi duruyor yaninda.
Tamam detay isciligi iyi degil. Saside kaynak yerleri acikta. Ama surucu koltugunda hissettirdigi de onemli aracin. Direksiyon etli hassasiyeti guzel. Frenler harika. Yola oturusu guzel. Ic mekan ferah. Surus pozisyonu on numara. Cok begendim araci.
1 Yanıt Yanıtla +1
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aycibin 1 yıl
kasko+trafik sigortası= 3000TL
mtv: 1500TL
yıllık bakım: 2000TL (yaklaşık lastik maliyetini de 3 yıla bölüp ekeledim)
yıllık benzin: 5000TL
TOPLAM: 11500TL yürütme maliyeti yıllık.bir de standart bir c segment araç için bu.araca da bir o kadar alırken vergi isteniyor.peh peh bu artışlara bakılırsa yazlık saray maliyeti çok yüksek çıktı demek
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BordoVeBeyaz 1 yıl
Hiç civic kullanmadım ama bu motorlarla gerçekten de yollarda performans mı yapılıyor ? Çok anlam veremedim, yazılımla falan yapıyorlardır herhalde..
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uk79 1 yıl
tinypic.com/...
Daha yeni galeriye gelmiş 2018 dizel de c sütunu dalgalanmasını videoya almışlar
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sepulnation 1 yıl
Aaa olur mu? Dizeli herkes yasaklıyor. Dizeller elinizde kalacak. Kimse dizel almaz artık. Bir sabah kalkmışsın dizel yasaklanmış....
Forumun bi tarafı bu kafada. Honda yeni dizel getiriyor. Ne iş:)
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Kragen 1 yıl sepulnation
7 yıl sonra üretimi sonlanacak. 7 yıl sonra bile dizel gelecek yani.
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DH Misafiri 1 yıl
Fiyat yüksekt tamamda hadi c segmenti audi bmv mersedes(Dci) fiyatlarına bakın yada hiç morelinizi bozmayın işimizebakalım reno opel fort pejo woswogen bakın 70-80 binliraya 0 arabayı kim veriyo 90binliraya arabamı kaldı zamanında porje mersedeste hata yapmadı hemde kaçyıl sonra geri çağırıyo Yok rüzgardan yok su da havadan kaporta yamulmuş Yan yatmış yere batmış servisler kabul ettimi etti olacak iş bak Bende nedense yok bana özel göndermişler heralde ama adı çıktı artık 180 le yanulmuş ben 205 i gördüm taş gibi bigün yamulursa hava boşluğuna düştüm der yaptırırım artık
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sniper23 1 yıl
Eli boyu 20.000$ araba, vay be...
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abdullah199 1 yıl
Daha neler görcez nekadar yükselcek daha bu fiyatlar
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