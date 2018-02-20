Dizel motorlu 2018 Honda Civic sedanın Türkiye fiyatı belli oldu

Görünüm olarak benzinli versiyonlardan bir farkı bulunmayan dizel motorlu Honda Civic sadece arkasındaki i-DTEC yazısıyla kendini belli edecek. Dizel olarak 1.6 Elegance ve 1.6 Executive donanım paketleriyle satışa sunulacak araçta şimdilik sadece 6 ileri manuel şanzıman tercih edilebilecek. Dizel motorlu Honda Civic modelleri 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğine de Temmuz ayı itibariyle kavuşmuş olacak.
2018 Honda Civic sedan modeline 1.6 litre olarak gelen dizel motor 120 beygir güç ve 300Nm tork üretiyor. Ortalama yakıt tüketimi 3.4 litre/100km olarak belirtilen motorun CO2 salınımı ise 100 kmde 91 gram olduğu iddia ediliyor.
Şimdilik Elegance ve Executive donanım paketlerinde göreceğimiz dizel versiyonların başlangıç fiyatı Elegance pakette 121.000 TL, Executive pakette ise 130,000 TL olarak belirtildi. Premium paketinin de yıl sonunda satışa sunulması planlanıyor.
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**120bin liralık bir aracın tamamını kredi ile almaya kalksan ve 48 ay taksit yaptırsan aylık ödeme 3.600 tl civarı çıkıyor.
**Araçı yıllık yürütme maliyetleri MTV+Kasko+trafik sigortası+ yıllık bakım =6-7bin tl civarı
** Ortalama yakıt tüketimi 5lt ve yıllık 20bin km yapılsa yakıt masrafı=5bin tl cıvarı
Yıllık toplam masraf ıvırı zıvırıyla 12 bin tl olur.Aylık 1000tl olur.
Birikiminiz yoksa elinizden çıkacak para aylık 4.600tl'dir ki bu tutarı karşılayabilecek gelirde çok az insan var.