Doğal Kahramanlar’ın mobil oyununu inceledik

Gameloft'un yeni lisanslı film oyunu Doğal Kahramanlar'ı(Epic) donanimhaber.com ailesi adına inceledik.





31 Mayıs'ta vizyona girecek olan aynı adlı filmin mobil platformlar için uyarlanmış oyunu olan Doğal Kahramanlar, filmin hikayesiyle paralel bir şekilde işliyor. Leafmen ve Boggan'lar arasındaki mücadeleyi konu alan yapım, şehir kur ve savaş mantığı ile ilerliyor.





Canlı tonların kullanıldığı bir renk paletine sahip olan Doğal Kahramanlar'da bitkilerle iç içe bir dünya mobil oyuncuların beğenisine sunuluyor. Ancak, bu canlı renk paletine rağmen grafik detayları yetersiz ve grafikler hataları oldukça fazla. Animasyonlar ise, sadece anı kurtarmaya yetiyor. Doğal Kahramanlar'ın sunduğu görsel deneyim bu yapısıyla bizden 10 üzerinden 4 puan alıyor.





Yapımın klasik tondaki müziklerine kulak verecek olursak, atmosfere uygun bir işitsel deneyim sunulduğunu görüyoruz. Bogganlar ile savaştığımız anlarda ritimler hızlanırken şehir inşa ettiğimiz anlarda ise, hafif tondaki parçalar bizlere eşlik ediyor. Sesler bizden 10 üzerinden 7 puan alıyor. Kontrol etmek için sadece bir dokunuşun yeterli olduğu kontroller ise, bizden 10 üzerinden 10 puan alıyor.





Sürekli çevrimiçi bir bağlantıya ihtiyaç duyan Doğal Kahramanlar, hikaye üzerinden ilerleyen tekli oyuncu modunun yanı sıra, arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bir çoklu oyuncu modu da sunuyor. Çoklu oyuncu modunda işin içine Facebook entegrasyonu dahil olurken yapımın iOS versiyonunda ise, fazladan Game Center entegrasyonu da bulunuyor.

Free to Play yapıdaki oyunda herhangi bir oyun içi içerik satın alınmadan ilerlemek mümkün olsa da, para harcamadan krallığı genişletmek oldukça uzun bir süreç gerektiriyor. Çok detaylı olmasa da strateji unsurlarını da bünyesinde barındıran Doğal Kahramanlar, Türkçe dil desteğine de sahip. Benzerlerinden pek de bir farkı olmasa da farklı bir alternatif oluşturan yapımın oynanabilirliği bizden 10 üzerinden 5 puan alıyor.





Genel olarak bizden 10 üzerinden 6.5 puan alan yapım, sosyal yapısı ve Türkçe dil desteğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Halihazırda Android ve iOS platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan yapıma aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.