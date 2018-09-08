Dogecoin uçuşa geçti

Bir dijital para birimi olan Dogecoin, kripto para piyasasındaki genel düşüşe rağmen kendi piyasa değerini arttırarak Zcash'i geçti ve CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasında 20. sıraya yükseldi.

Dogecoin şu an 24 saat içerisinde en fazla büyüyen 3. kripto para birimi ve piyasada büyüme istikrarı tutturabilen nadir dijital para birimlerinden biri.

Geçtiğimiz günlerde Dogecoin tarafından yapılan projeler, bu yükselişin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Ethereum ile Dogecoin'in birleştirilecek olması bu projeler arasında en çok ses getireni.

Tam Boyutta Gör Söz konusu kripto para biriminin, kullanıcılara yönelik değişikliklerine ve yeniliklerine devam etmesi durumunda bu yükselişini devam ettireceği aşikar.

Dijital para sektöründeki neredeyse tüm para birimlerinin yaşadığı ani düşüş Dogecoin'de de görülmüştü fakat görünen o ki Dogecoin bu durumu iyi idare etti ve kademeli şekilde yükselmeye başladı.

https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/