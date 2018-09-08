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Dogecoin uçuşa geçti

Bir dijital para birimi olan Dogecoin, kripto para piyasasındaki büyük düşüşe rağmen piyasa değerini yükselterek Zcash'i geçti. Dogecoin, son 24 saatte en çok büyüyen 3. kripto para birimi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Bir dijital para birimi olan Dogecoin, kripto para piyasasındaki genel düşüşe rağmen kendi piyasa değerini arttırarak Zcash'i geçti ve CoinMarketCap'in piyasa değeri sıralamasında 20. sıraya yükseldi.
Dogecoin şu an 24 saat içerisinde en fazla büyüyen 3. kripto para birimi ve piyasada büyüme istikrarı tutturabilen nadir dijital para birimlerinden biri. 
Geçtiğimiz günlerde Dogecoin tarafından yapılan projeler, bu yükselişin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Ethereum ile Dogecoin'in birleştirilecek olması bu projeler arasında en çok ses getireni.
Söz konusu kripto para biriminin, kullanıcılara yönelik değişikliklerine ve yeniliklerine devam etmesi durumunda bu yükselişini devam ettireceği aşikar.
Dijital para sektöründeki neredeyse tüm para birimlerinin yaşadığı ani düşüş Dogecoin'de de görülmüştü fakat görünen o ki Dogecoin bu durumu iyi idare etti ve kademeli şekilde yükselmeye başladı.  

https://coinmarketcap.com/currencies/dogecoin/ Yorum Yaz
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sniper23 8 ay en beğenilen
1 hafta önceydi bu olay.
Geçmişten mi geliyorsunuz?
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1BilimAdamı 8 ay
Haber resmini görünce troll mü 1 nisan mı düşünmedim değil
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1BilimAdamı 8 ay
Haber resmini görünce troll mü 1 nisan mı düşünmedim değil
1 Yanıt Yanıtla +4
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***Respect*** 8 ay 1BilimAdamı
Dogecoin zaten bir şaka coini olarak piyasaya sürüldü
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sniper23 8 ay en beğenilen
1 hafta önceydi bu olay.
Geçmişten mi geliyorsunuz?
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Edep yahu 8 ay
Böyle ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde yükselmesi veya düşüşe geçmesinden daha önemlisi kendi değerini koruyabilmesidir.
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muaz1984 8 ay
Neden haberin içeriği 2 paragrafta da aynı tekrar aynı yazı oluyormuş gibi oluyorum .Laf kalabagindan başka birşey değil.
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koyunsavar 8 ay
Gelecek ekremcoin de demedi demeyin
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susesa 8 ay
Yok be abi. Hiç bir amacı olmayan bir şifreyi bulmaya çalışıyor. Yani madencilik uğruna bir ülkenin ihtiyacını giderecek mertebede elektrik harcanıyor ama bu işlem koin elde etmekten başka bir amaca hizmet etmiyor.
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AqRaMa 8 ay
hala bu mining sırasında PC ler ne üzerinde çalışıyor ekran kartları neden gerekli anlamış değilim. the BIG DATA dendiğini duydum ama bilen varsa yazabilir.
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tostumm 8 ay AqRaMa
Sistemdeki cüzdanları ve veresiyeyi blockchain denen yöntemle hashliyorlar. Yani sistemin hacklanmesini, içinde değişiklik yapılmasını engellemek ve kaydını tutmak için bu enerji harcanıyor. En öz anlatımı bu. Bu terimlerin ne anlama geldiğini bilmiyorsan anlatabilirim, zaten ufak bir araştırma yapsan bulursun.
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