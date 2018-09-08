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Coinbase CEO'su:"5 yıl içerisinde 1 milyar insan, kripto para ekosisteminde olacak"

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, kripto ekosistemindeki kullanıcı sayısının ciddi miktarda artacağını söyledi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Coinbase CEO'su:
 Geçtiğimiz günlerde, dünyanın en büyük dijital para borsalarından biri olan Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong, kripto ekosistemindeki kullanıcı sayısının önümüzdeki beş yıl içinde, tahminen, 1 milyara çıkacağını söyledi. Şu andaki mevcut kullanıcı sayısı 40 milyon.
Armstrong, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir röportajda; kripto ekosisteminin ve piyasadaki toplam dijital para sayısının önemli ölçüde artacağını söyledi. Ayrıca Armstrong, tokenların da alternatif bir yatırım sistemi olarak işlev gördüğü bildirdi.  
Armstrong, tokenların gelecekte oldukça değerlenip alternatif bir yatırım kaynağı olacağını ve Coinbase'in gelecekte “yüzlerce” hatta “milyonlarca” tokena ev sahipliği yapabileceğini ekledi.
Ünlü dijital para borsasının CEO'su Armstrong, mevcut kripto ekosistemin gün geçtikçe daha da popülerleşeceğini vurguladı. Coinbase, önümüzdeki yıllardaki bu büyük popülerleşmeyi göz önünde bulundurarak yenilikler yapıyor.
Söz konusu kripto para borsası, geçtiğimiz günlerde, sterlin ile ticaretin başlatılacağını duyurdu (GBP). Coinbase'in İngiliz müşterileri artık Bitcoin'e ek olarak; Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin ve Bitcoin Cash gibi altcoinlerle sterlin ile işlem yapabilecek.

https://cointelegraph.com/news/coinbase-ceo-brian-armstrong-1-billion-people-will-be-in-crypto-ecosystem-in-5-years Yorum Yaz
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maxmania 8 ay
bu borsacıların açıklamaları bir zamanların bal! reklamlarına döndü. insanlarda güven kalmadı, teknoloji deneme alanıydı. orada geliştirilen blockchain teknolojisini her şirket kendine özel hale getirir yakında sonrasında da bu borsalar mecburen kendilerini değiştirir veya kapanırlar.
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firat_kilic 8 ay
alsat olmassa bunlar da aç kalır... düşerken reklam gibi olmuş... ama abd-ingiltere ve diğer ada cumhuriyetleri küt diye geçerlerse ki bu sayı 1milyar olabilir... devamını da kendime saklayım... :)))
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Picmain 8 ay
Kimse kripto parayla alışveriş yapmayacak bıraksınlar şu boş işleri dunyanin yarisindan fazlasi elindeki telefonu zor kullaniyor zaten
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sniper23 8 ay Picmain
Devletler bunu düşünüyor ama. Özellikle bu YENİ VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'ye lazım.
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ouzqan 8 ay
Eğer bu reklam stratejisini devam ettirmeye devam ederlerse mümkün gözüküyor
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