Doğrulandı: Google yeni telefonu Nexus 3 üzerinde çalışıyor

Google birer yıl ara ile önce HTC tarafından üretilen Nexus ardından da Samsung tarafından hazırlanan Nexus S (Nexus 2) isimli telefonlarını pazara sundu. Her iki telefonu da yeni Android sürümleriyle lanse eden Google'ın, Nexus 3 üzerinde çalıştığı firmanın en yetkili isimlerinden birisi olan, mobil teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından doğrulandı. Rubin; "Nexus sınırları belirlemek için kullandığımız telefon oldu. Her zaman yeni modeller çıkacaktır, gelecekte bir vakit bunun duyurusunu yapacağız." dedi. Peki Google bu defa hangi üretici ile çalışacak ? Gelen bilgilere göre Nexus 3'ü üretmesi muhtemel en güçlü aday olarak LG'nin adı öne çıkıyor.

Google'ın büyük önem verdiği Open Handset Alliance ismli organizasyonda dört donanım üreticisi bulunuyor ki bunlar; HTC, Samsung, Motorola ve LG. Bilindiği üzere HTC ve Samsung zaten birinci ve ikinci Nexus modellerine imza atan üreticiler oldu. Motorola'nın durumu ise biraz daha farklı. Aslına bakılırsa uzunca bir süre Nexus 2 için Motorola'nın adı geçmiş ancak kazanan Samsung olmuştu. İşte bu noktada Motorola, üçüncü telefon için adaylar arasında yer alsa da Xoom ile Android 3.0 için Google'in ilk iş ortağı olması nedeniyle Google'ın tercihini LG'den yana kullanarak tüm üreticilerle özel çalışma yapma stratejisini uygulayacağı konuşuluyor.

Google Nexus 3'ün Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android sürümü ile birlikte yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.

Editörün Notu: Görsel, Samsung tarafından üretilen Nexus S modeline aittir.

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