Doğrulandı: Google yeni telefonu Nexus 3 üzerinde çalışıyor

Google birer yıl ara ile önce HTC tarafından üretilen Nexus ardından da Samsung tarafından hazırlanan Nexus S (Nexus 2) isimli telefonlarını pazara sundu. Her iki telefonu da yeni Android sürümleriyle lanse eden Google'ın, Nexus 3 üzerinde çalıştığı firmanın en yetkili isimlerinden birisi olan, mobil teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından doğrulandı. Rubin; "Nexus sınırları belirlemek için kullandığımız telefon oldu. Her zaman yeni modeller çıkacaktır, gelecekte bir vakit bunun duyurusunu yapacağız." dedi. Peki Google bu defa hangi üretici ile çalışacak ? Gelen bilgilere göre Nexus 3'ü üretmesi muhtemel en güçlü aday olarak LG'nin adı öne çıkıyor.
Google'ın büyük önem verdiği Open Handset Alliance ismli organizasyonda dört donanım üreticisi bulunuyor ki bunlar; HTC, Samsung, Motorola ve LG. Bilindiği üzere HTC ve Samsung zaten birinci ve ikinci Nexus modellerine imza atan üreticiler oldu. Motorola'nın durumu ise biraz daha farklı. Aslına bakılırsa uzunca bir süre Nexus 2 için Motorola'nın adı geçmiş ancak kazanan Samsung olmuştu. İşte bu noktada Motorola, üçüncü telefon için adaylar arasında yer alsa da Xoom ile Android 3.0 için Google'in ilk iş ortağı olması nedeniyle Google'ın tercihini LG'den yana kullanarak tüm üreticilerle özel çalışma yapma stratejisini uygulayacağı konuşuluyor.
Google Nexus 3'ün Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android sürümü ile birlikte yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.
Editörün Notu: Görsel, Samsung tarafından üretilen Nexus S modeline aittir.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HTC üretse sensation Motorola üretse atrix 4g nin kopyası olur.
Ee kim üretcek şimdi
aynen katılıyorum .
Ayrıca LG 3D telefonu ile şuan popüler olsada.Motorolanın su altında çalışan android telefonuda gayet etkileyici.diğer firmaların aksine 2sinin olcağını ve sonunda da motorola nın olacağını düşünüyrum.lG OPTIMUS ONE küçük googlecuk zaten :)))
googlein derdi telefon uretip satmak degilki. esas amaci kendi kontrolundeki platformu hakim duruma getirmek. dolasiyla kendi ismiyle cikardigi telefonlarda platformunu tanitan referans modellerden baska bir sey degil.
google telefon piyasasinda istedigi basariyi yakaliyamadi diyen arkadaslar satis oranlarina bir daha baksin. gun itibariyle piyasanin hakimi android platformu. ve hala piyasi payi yukseliste. bundan buyuk basarimi var. baska firmalar sert rekabette dusuk kar marjlariyla uretim yapip googleun platformunu yayiyorlar. googleda bunun ustunden para basiyor. tipki arama motorunda oldugu gibi. hakim platform kontrolundeyse direk ucretlendirmesen bile indirek gelirlerle paraya para demezsin.
bu acidan bakinca nexus one icinde basarisizlik denemez. cok satmamis olabilir ama referans model olarak anroid cagini baslatti. basarisi burda.
ona bakarsan appla da telefon üretmiyor.. foxconn üretiyor..!!! napıcaz şimdi??
basmallı tuşların kontrol hakimiyeti ve hasasiyetini yok
özellikl olarak alt ortada bir joyistik yön tuşunun konmasını çok isterdim !
dahası bu özellik ileride iphonelerde bile konulması olası !
kısaca bu model sektöre bu haliyle yeni bir şey getirmiyor ! ne yazıkki ! :(
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
19992 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, google ve