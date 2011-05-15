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Doğrulandı: Google yeni telefonu Nexus 3 üzerinde çalışıyor

8 yıl
20b
1
14
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google birer yıl ara ile önce HTC tarafından üretilen Nexus ardından da Samsung tarafından hazırlanan Nexus S (Nexus 2) isimli telefonlarını pazara sundu. Her iki telefonu da yeni Android sürümleriyle lanse eden Google'ın, Nexus 3 üzerinde çalıştığı firmanın en yetkili isimlerinden birisi olan, mobil teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Andy Rubin tarafından doğrulandı. Rubin; "Nexus sınırları belirlemek için kullandığımız telefon oldu. Her zaman yeni modeller çıkacaktır, gelecekte bir vakit bunun duyurusunu yapacağız." dedi. Peki Google bu defa hangi üretici ile çalışacak ? Gelen bilgilere göre Nexus 3'ü üretmesi muhtemel en güçlü aday olarak LG'nin adı öne çıkıyor.

Google'ın büyük önem verdiği Open Handset Alliance ismli organizasyonda dört donanım üreticisi bulunuyor ki bunlar; HTC, Samsung, Motorola ve LG. Bilindiği üzere HTC ve Samsung zaten birinci ve ikinci Nexus modellerine imza atan üreticiler oldu. Motorola'nın durumu ise biraz daha farklı. Aslına bakılırsa uzunca bir süre Nexus 2 için Motorola'nın adı geçmiş ancak kazanan Samsung olmuştu. İşte bu noktada Motorola, üçüncü telefon için adaylar arasında yer alsa da Xoom ile Android 3.0 için Google'in ilk iş ortağı olması nedeniyle Google'ın tercihini LG'den yana kullanarak tüm üreticilerle özel çalışma yapma stratejisini uygulayacağı konuşuluyor.

Google Nexus 3'ün Ice Cream Sandwich kod adlı yeni Android sürümü ile birlikte yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.

Editörün Notu: Görsel, Samsung tarafından üretilen Nexus S modeline aittir.
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cihangir151 8 yıl en beğenilen
gönlünü görmediği bir LG kaldı bu yuzden muhtemelen nexus3 LG ile gelecektir zira android e optimus ile büyük çıkış yaptı
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jolawe 8 yıl
samsung üretirse galaxy s2 lg üretirse 2x gibi bir telefon olur.hatta kopyası gibi olur:)
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Eddie The Head 8 yıl

jolawe

samsung üretirse galaxy s2 lg üretirse 2x gibi bir telefon olur.hatta kopyası gibi olur:)

HTC üretse sensation Motorola üretse atrix 4g nin kopyası olur.
Ee kim üretcek şimdi
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acbold 8 yıl
darkaura
google sanki telefon ureticisiymis gibi yorumlar yapilmis. gercekten cok komik.googlein derdi telefon uretip satmak degilki. esas amaci kendi kontrolundeki platformu hakim duruma getirmek. dolasiyla kendi ismiyle cikardigi telefonlarda platformunu tanitan referans modellerden baska bir sey degil.google telefon piyasasinda istedigi basariyi yakaliyamadi diyen arkadaslar satis oranlarina bir daha baksin. gun itibariyle piyasanin hakimi android platformu. ve hala piyasi payi yukseliste. bundan buyuk basarimi var. baska firmalar sert rekabette dusuk kar marjlariyla uretim yapip googleun platformunu yayiyorlar. googleda bunun ustunden para basiyor. tipki arama motorunda oldugu gibi. hakim platform kontrolundeyse direk ucretlendirmesen bile indirek gelirlerle paraya para demezsin. bu acidan bakinca nexus one icinde basarisizlik denemez. cok satmamis olabilir ama referans model olarak anroid cagini baslatti. basarisi burda.

aynen katılıyorum .
Ayrıca LG 3D telefonu ile şuan popüler olsada.Motorolanın su altında çalışan android telefonuda gayet etkileyici.diğer firmaların aksine 2sinin olcağını ve sonunda da motorola nın olacağını düşünüyrum.lG OPTIMUS ONE küçük googlecuk zaten :)))
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ohendem 8 yıl
Bence tek kalıcı olan ANDROID ve bunu Google beceriyor.
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darkaura 8 yıl
google sanki telefon ureticisiymis gibi yorumlar yapilmis. gercekten cok komik.
googlein derdi telefon uretip satmak degilki. esas amaci kendi kontrolundeki platformu hakim duruma getirmek. dolasiyla kendi ismiyle cikardigi telefonlarda platformunu tanitan referans modellerden baska bir sey degil.
google telefon piyasasinda istedigi basariyi yakaliyamadi diyen arkadaslar satis oranlarina bir daha baksin. gun itibariyle piyasanin hakimi android platformu. ve hala piyasi payi yukseliste. bundan buyuk basarimi var. baska firmalar sert rekabette dusuk kar marjlariyla uretim yapip googleun platformunu yayiyorlar. googleda bunun ustunden para basiyor. tipki arama motorunda oldugu gibi. hakim platform kontrolundeyse direk ucretlendirmesen bile indirek gelirlerle paraya para demezsin.
bu acidan bakinca nexus one icinde basarisizlik denemez. cok satmamis olabilir ama referans model olarak anroid cagini baslatti. basarisi burda.
Yanıtla +3
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Batuist 8 yıl

darkaura

google sanki telefon ureticisiymis gibi yorumlar yapilmis. gercekten cok komik.


ona bakarsan appla da telefon üretmiyor.. foxconn üretiyor..!!! napıcaz şimdi??


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magicboyguccino 7 yıl
+1 benden!


darkaura

google sanki telefon ureticisiymis gibi yorumlar yapilmis. gercekten cok komik.

googlein derdi telefon uretip satmak degilki. esas amaci kendi kontrolundeki platformu hakim duruma getirmek. dolasiyla kendi ismiyle cikardigi telefonlarda platformunu tanitan referans modellerden baska bir sey degil.

google telefon piyasasinda istedigi basariyi yakaliyamadi diyen arkadaslar satis oranlarina bir daha baksin. gun itibariyle piyasanin hakimi android platformu. ve hala piyasi payi yukseliste. bundan buyuk basarimi var. baska firmalar sert rekabette dusuk kar marjlariyla uretim yapip googleun platformunu yayiyorlar. googleda bunun ustunden para basiyor. tipki arama motorunda oldugu gibi. hakim platform kontrolundeyse direk ucretlendirmesen bile indirek gelirlerle paraya para demezsin.

bu acidan bakinca nexus one icinde basarisizlik denemez. cok satmamis olabilir ama referans model olarak anroid cagini baslatti. basarisi burda.

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SEO-Uzmanı 8 yıl
malesef dokunmatik ekranlarda
basmallı tuşların kontrol hakimiyeti ve hasasiyetini yok
özellikl olarak alt ortada bir joyistik yön tuşunun konmasını çok isterdim !
dahası bu özellik ileride iphonelerde bile konulması olası !
kısaca bu model sektöre bu haliyle yeni bir şey getirmiyor ! ne yazıkki ! :(
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sundancer 8 yıl
google telefon piyasasında istediği başarıyı yakalayamadı bir türlü..çünkü kendi geliştirdikleri bir teknoloji yok..sadece toplama bir telefon ısmarlayıp üstüne kendi logolarını koyuyorlar..apple yi zirveye taşıyan şey retina ekranı olmuştu..eğer google farklı birşeyler bulamazsa rakiplerini geçemeyek bu gidişle..
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4Crumby 8 yıl
Google nexus one ile yaptigi cikisi nexus s ile baltaladi o yuzden insanlar nexus3 e supheyle yaklasacaktir.
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sahoron 8 yıl
Nexus S cok güzel bir tel ama kamerası kötü ve micro sd kartı olmaması kötü olmuş bu yüzden galaxy s daha üstün
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Batuist 8 yıl
evet ama sıradanlığın ötesine geçmeliler bence.. apple gibi tasarımda ve yazılımda artık fark yaratmalılar aksi halde biri diğerinden çokta farklı olmayan telefon üretmesinler artık.. üretmeye değer yeni şeyler; tasarım ve özellikler bulsunlar..
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cihangir151 8 yıl en beğenilen
gönlünü görmediği bir LG kaldı bu yuzden muhtemelen nexus3 LG ile gelecektir zira android e optimus ile büyük çıkış yaptı
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