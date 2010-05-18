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Doğrulandı: Seagate, 3TB kapasiteli yeni diskini yıl sona ermeden satışa sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanıyla yeni model çalışmalarına devam eden Seagate, kıdemli ürün yöneticisi Barbara Craig'in açıklamalarıyla 3TB kapasiteli sabit disk çalışmalarını doğruladı. Firmanın yıl sonuna doğru lanse etmeyi planladığı yüksek depolama kapasiteli yeni sürücünün, ilk etapta kurumsal müşteriler için pazara sunulacağı açıklandı.

Seagate'in geliştirme çalışmaları süren yeni sürücüsü için aşılması gereken önemli bir sorun bulunuyor zira 2.1TB'ın üzerindeki depolama sürücülerinde işletim sisteminin Long LBA adresleyebilmesi gerekiyor ki bu, şu an için 64-bit Windows Vista/7 ile Linux tarafından desteklenen bir özellik. İşte bu nedenden ötürü 3TB kapasiteli yeni disk, son kullanıcılardan önce kurumsal pazardaki müşterilere sunulacak.

Seagate, 3TB kapasiteli yeni diskini muhtemelen Constellation ES serisi altında lanse edecek ve SAS 6Gbps ara birimini kullanacak. Teknik detayları hakkında henüz çok fazla detay olmayan depolama sürücüsü ile birlikte fiziksel disklerde 3TB sınırı içerisinde bulunduğumuz 2010 yılında aşılmış olacak. Tabii Seagate'in bu hamlesine en büyük rakipleri Western Digital ve Samsung'un nasıl yanıt vereceği de cevabı merakla beklenen sorular olarak öne çıkıyor.


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santanio 9 yıl
5.14 tb hdd kapasitem var yetmiyorda yetmiyor. blueraylerde görüntü kaybını minimuma indirip dosya boyutunu küçültücek yazılımlar şart. son yıllarda dosya boyutları katlanarak arttı. disketten yüzlerce kat büyük olan cd ye geçtik herşey gerektiği kadardır dvd ye geçtik hiç birşey sıkıştırılmadan önümüze konmaya başladı... blueraye geçtik nerdeyse kameranın çektiği görüntüye yakın görüntü alıyoruz. bildiğim kadarıyla red kamera sistemi şuan için 12mp yani 4000*3000 çekim yapabiliyor bize kısıp 2mp olarak sunuyolar. tek film yüzlerce gigabyte olduğu dönemler uzak değil :) bu sayede bizim gibi yakın takipçiler mecburen donanım olarakta yakın takibe itiliyor... gitsin paralar oh oh...
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yc#1 9 yıl
Ben de zamanında 2.1 GB Quantum Fireball için dünyanın parasını vermiştim. Gürültülü olmasına rağmen güvenilir bir diskti. Nereden nereye...
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Nef'i 9 yıl
artık hdd'lerin son çırpınışları gelecek ssd'lerin
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vicv3ga 9 yıl
bir zamanlar 40gb lık h.d.d.'ye sahiptim . . .
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HDD / SSD, seagate ve
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