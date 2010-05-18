Doğrulandı: Seagate, 3TB kapasiteli yeni diskini yıl sona ermeden satışa sunacak

Dünyanın en büyük sabit disk üreticisi unvanıyla yeni model çalışmalarına devam eden Seagate, kıdemli ürün yöneticisi Barbara Craig'in açıklamalarıyla 3TB kapasiteli sabit disk çalışmalarını doğruladı. Firmanın yıl sonuna doğru lanse etmeyi planladığı yüksek depolama kapasiteli yeni sürücünün, ilk etapta kurumsal müşteriler için pazara sunulacağı açıklandı.

Seagate'in geliştirme çalışmaları süren yeni sürücüsü için aşılması gereken önemli bir sorun bulunuyor zira 2.1TB'ın üzerindeki depolama sürücülerinde işletim sisteminin Long LBA adresleyebilmesi gerekiyor ki bu, şu an için 64-bit Windows Vista/7 ile Linux tarafından desteklenen bir özellik. İşte bu nedenden ötürü 3TB kapasiteli yeni disk, son kullanıcılardan önce kurumsal pazardaki müşterilere sunulacak.

Seagate, 3TB kapasiteli yeni diskini muhtemelen Constellation ES serisi altında lanse edecek ve SAS 6Gbps ara birimini kullanacak. Teknik detayları hakkında henüz çok fazla detay olmayan depolama sürücüsü ile birlikte fiziksel disklerde 3TB sınırı içerisinde bulunduğumuz 2010 yılında aşılmış olacak. Tabii Seagate'in bu hamlesine en büyük rakipleri Western Digital ve Samsung'un nasıl yanıt vereceği de cevabı merakla beklenen sorular olarak öne çıkıyor.