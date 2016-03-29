Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar

Güneş Sisteminin dokuzuncu gezegeniyle ilgili iddialar alevlenmeye devam ediyor. Caltech araştırmacıları Mike Brown ve Konstantin Batygin geçtiğimiz aylarda The Astrophysical Journal'da bu konuyla ilgili bir makale yayımlamış ve bu makale astronomi dünyasında da hayli ses getirmeyi başarmıştı.



Mike Brown ve Konstantin Batygin bu çalışma için Kuiper Kuşağı'ndaki altı cismin yörüngelerini incelemiş ve bu altı cismin hareketlerinin başka bir cisimden daha etkilendiklerini bulmuşlardı. Yaklaşık Neptün boyutunda ve çok çok uzak bir yerlerde bulunduğu düşünülen bu cisim dokuzuncu gezegen olarak nitelendirilmişti.



Yeni bir kanıt daha



Astronom Mike Brown Twitter adresi üzerinden dokuzuncu gezegenin çekiminden etkilenen yeni bir Kuiper Kuşağı cismi daha bulduklarını açıkladı. SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) tarafından yayımlanan grafikte uo3L91 olarak isimlendirilen cisim, diğer altı gök cismiyle oldukça benzer davranışlar sergiliyor.



Mike Brown, Canada-France-Hawaii Telescope'u kullanılarak keşfedilen uo3L91'i dokuzuncu gezegenin varlığına delil olarak sunuyor.



"Matematiksel bir hata olma olasılığı %0,001"



Dokuzuncu gezegen resmi olarak keşfedilmemiş ve konumu da tam anlamıyla belirlenememiş olsa da Brown oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Bilim dünyasında Plüton'u gezegen statüsünden eden astronom olarak bilin Brown, yeni bulunan Kuiper Kuşağı cisminin dokuzuncu gezegenin istatiksel bir rastlantı olma olasılığını %0,001'e indirdiğini belirtiyor.

http://www.mirror.co.uk/tech/planet-9-been-spotted-astronomer-7640211