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Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar

Plüton'u gezegen statüsünde eden astronomlar Mike Brown ve Konstantin Batygin Güneş Sistemine yeni bir gezegen ekleme konusunda oldukça ısrarcılar. İşte astronomların yeni kanıtı:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
1
17
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Güneş Sisteminin dokuzuncu gezegeniyle ilgili iddialar alevlenmeye devam ediyor. Caltech araştırmacıları Mike Brown ve Konstantin Batygin geçtiğimiz aylarda The Astrophysical Journal'da bu konuyla ilgili bir makale yayımlamış ve bu makale astronomi dünyasında da hayli ses getirmeyi başarmıştı.

Mike Brown ve Konstantin Batygin bu çalışma için Kuiper Kuşağı'ndaki altı cismin yörüngelerini incelemiş ve bu altı cismin hareketlerinin başka bir cisimden daha etkilendiklerini bulmuşlardı. Yaklaşık Neptün boyutunda ve çok çok uzak bir yerlerde bulunduğu düşünülen bu cisim dokuzuncu gezegen olarak nitelendirilmişti.

Yeni bir kanıt daha

Astronom Mike Brown Twitter adresi üzerinden dokuzuncu gezegenin çekiminden etkilenen yeni bir Kuiper Kuşağı cismi daha bulduklarını açıkladı. SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) tarafından yayımlanan grafikte uo3L91 olarak isimlendirilen cisim, diğer altı gök cismiyle oldukça benzer davranışlar sergiliyor.

Mike Brown, Canada-France-Hawaii Telescope'u kullanılarak keşfedilen uo3L91'i dokuzuncu gezegenin varlığına delil olarak sunuyor.

"Matematiksel bir hata olma olasılığı %0,001"

Dokuzuncu gezegen resmi olarak keşfedilmemiş ve konumu da tam anlamıyla belirlenememiş olsa da Brown oldukça iddialı bir duruş sergiliyor. Bilim dünyasında Plüton'u gezegen statüsünden eden astronom olarak bilin Brown, yeni bulunan Kuiper Kuşağı cisminin dokuzuncu gezegenin istatiksel bir rastlantı olma olasılığını %0,001'e indirdiğini belirtiyor.

http://www.mirror.co.uk/tech/planet-9-been-spotted-astronomer-7640211 Yorum Yaz
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N. Chomsky 3 yıl en beğenilen blackzeros
blackzeros
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.



Ne yapsınlar sen söyle o zaman. Daha Kuiper Kuşağın'da binlerce gezegenimsi bulunduğundan bihabersin. Bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için gereken koşulları bilmiyorsun. Muhtemelen say desem Güneş Sistemin'deki gezegenleri bile sayamazsın. Ve bunlara rağmen gecesini gündüzünü o dediğin pixellere bakıp da hesaplamalar yapmaya harcayan ve bunları kendilerinden çok gelecek nesillerin iyiliği için yapan bilim insanlarını ve yine onların çalışmaları sonucu elde ettikleri internet, bilgisayar, elektrik gibi buluşları kullanarak oturduğun yerden aşağılama cüretini gösterebiliyorsun.

Kimse kusura bakmasın ama ülkemizde ve dünyada bu türde insanlar oldukça bilimde şimdiye kadar iyi bile ilerlemişiz. İyi ki zamanında Newton, Galileo, Kepler şu kafaları ciddiye almayıp inandıkları yolda yürümüşler.
blackzerossen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar m...
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2 Yanıt Yanıtla +33
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GenkaNuank 3 yıl
Rica ediyorum butun turk basinin yaptigi hatayi yapmayin su resmin altin resim temsilidir yazin. Sonra millet gezegeni bu saniyo
Yanıtla +15
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blackzeros 3 yıl
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
RushEpicsTR
hep dışlandın be pülütonyus ama olsun sen gönlümüzün gezegenisin.. ADAMSIN PLÜTO

Pluton'dur o Plüto olsa duramazsın.
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RushEpicsTR 3 yıl
hep dışlandın be pülütonyus ama olsun sen gönlümüzün gezegenisin.. ADAMSIN PLÜTO
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Spiderhip 3 yıl
E bir ara Marduk, Gezegen X falan diyorlardı. Hatta Maya'lara göre 2012 de falan gelecekti o uzak yörüngesinden. Nerede bu açıktan alan 9. ya da 10. gezegen yahu ? Herkes bir tutturdu, hatta Marduk öncesi milyarderlere ultra pahalı sığınak malikaneler falan satıldı, işte dünya yeni bir boyuta girecek falan filan diye bir ton hikayeler sallandı. Hatta nasa saklıyor dendi :D
Bulun artık şunu yahu :D
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TIGERSHARK 3 yıl
Acaba nasıl bir gezegen ?
Güneşin bu kadar dibinden geçer iken ne tür tektonik olaylarla karşılaşıyor ?
Üzerinde su vb maddeler var mı ?
Bu kadar yakınımızdan geçer iken robot keşifçiler gönderebilecekmiyiz ?
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BiilimAdamı 3 yıl
GenkaNuank
Rica ediyorum butun turk basinin yaptigi hatayi yapmayin su resmin altin resim temsilidir yazin. Sonra millet gezegeni bu saniyo

+1 kesinlikle.
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serafon 3 yıl
S. Hawking
neo01470
S. Hawking
blackzeros sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.
Ne yapsınlar sen söyle o zaman. Daha Kuiper Kuşağında binlerce gezegenimsi bulunduğundan bihabersin. Bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için gereken koşulları bilmiyorsun. Muhtemelen say desem Güneş Sistemindeki gezegenleri bile sayamazsın. Ve bunlara rağmen gecesini gündüzünü o dediğin pixellere bakıp da hesaplamalar yapmaya harcayan ve bunları kendilerinden çok gelecek nesillerin iyiliği için yapan bilim insanlarını ve yine onların çalışmaları sonucu elde ettikleri internet, bilgisayar, elektrik gibi buluşları kullanarak oturduğun yerden aşağılama cüretini gösterebiliyorsun. Kimse kusura bakmasın ama ülkemizde ve dünyada bu türde insanlar oldukça bilimde şimdiye kadar iyi bile ilerlemişiz. İyi ki zamanında Newton, Galileo, Kepler şu kafaları ciddiye almayıp inandıkları yolda yürümüşler.
Adam astronom demiş; internet, bilgisaya, elektrik gibi buluşlar ne alaka ?
Sen o buluşların bir kerede bulunduğunu sanıyorsun heralde. Onlar da en başta bazı kişilerin dalga geçebileceği küçük ilerlemeler ile bugünkü şeklini aldı. Sonrasında bu buluşların bir kısmı astronotların önderliğindeki araştırmalar sonucunda bulundu. Bak iki basit , belki de daha fazla sebep varmış o cümleyi yazmam için. Tabii bunu ben yazmadan anlayamamak da büyük başarı sayılabilir senin için. ntv.com.tr/...

İnsanlık tarihi boyunca bu hep böyle olmuştur ve küçük ve büyük her konuda böyle olmuştur. Senin dediklerinin yanında ben gerçek bilim adamlarının isimlerinin çoğunun da bilinmediği kanaatindeyim. Çünkü birileri öncü olur, zorluklara göğüs gerer, yolu açar, hedefi gösterir, orada bir ışık olduğu ortaya çıkınca diğer birileri onu sahiplenir ve diğerlerinin adını siler. Zaten gerçek bilim adamları şan şöhret için vakit bulamazlar. İşleri onları meşgul ve tatmin eder. Geriye dönüp bakılınca ama gerçek kahramanlar mümkün olduğunca saklanmıştır.
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1ses1 3 yıl
blackzeros
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.

Pikseller bakıp varsayımda bulunulmuyor. Ve bizlere gösterilen resimler ile onların gördükleri faklı. Kızıl ötesi gama ışını gibi teleskoplar mevcut bunlar ile gök cisminin gezegenmi meteor mu güneş mi olduğu hesdaplar ile belli oluyor. Piksellere bakarak kesinlikle gezegen olup olmadığı anlaşılmıyor emin ol. Bunların hepsi hesap kitapişi veri işi.
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Fenomenon 3 yıl
0.001% çok düşük bir olasılık 100binde 1. Ancak kuiperde yüzbinlerce obje var. Yani rastlantı da olabilir sonuçta
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| OMG! | 3 yıl
9. gezegen müküs!
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blackzeros 3 yıl
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.
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N. Chomsky 3 yıl blackzeros
blackzeros
sen daha güneş sisteminin 9. gezegenini bulama sonra milyar yılı uzaklıktaki 3 tane pikselden bir suru cikarim yap.bu astronomlar milleti kandırıyor.



Ne yapsınlar sen söyle o zaman. Daha Kuiper Kuşağın'da binlerce gezegenimsi bulunduğundan bihabersin. Bir gök cisminin gezegen sayılabilmesi için gereken koşulları bilmiyorsun. Muhtemelen say desem Güneş Sistemin'deki gezegenleri bile sayamazsın. Ve bunlara rağmen gecesini gündüzünü o dediğin pixellere bakıp da hesaplamalar yapmaya harcayan ve bunları kendilerinden çok gelecek nesillerin iyiliği için yapan bilim insanlarını ve yine onların çalışmaları sonucu elde ettikleri internet, bilgisayar, elektrik gibi buluşları kullanarak oturduğun yerden aşağılama cüretini gösterebiliyorsun.

Kimse kusura bakmasın ama ülkemizde ve dünyada bu türde insanlar oldukça bilimde şimdiye kadar iyi bile ilerlemişiz. İyi ki zamanında Newton, Galileo, Kepler şu kafaları ciddiye almayıp inandıkları yolda yürümüşler.
2 Yanıt Yanıtla +33
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