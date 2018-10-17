Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dokuzuncu nesil Core işlemciler ile 128GB RAM dönemi başladı

İşiniz gereği yüksek RAM kapasitelerine ihtiyacınız varsa artık Intel Core işlemci ailesi de 128GB RAM kapasitesine destek veriyor. Böylece Xeon işlemcilere bağımlılık ortadan kalkıyor.
7 ay
6,9b
1
19
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD’nin pazar payı kapmamasına yönelik olarak önemli hamleler yapmaya devam eden Intel son olarak dokuzuncu nesil Intel Core serisi ile Xeon işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Yeni seriden sürpriz haberler gelmeye devam ediyor.

Dokuzuncu nesle ilgiyi arttırabilir

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre dokuzuncu nesil Intel Core serisi işlemciler 128GB kapasiteye kadar RAM bellek desteği sunabilecek. Daha önce bu seviye 64GB ile sınırlıydı ve üzerine çıkmak isteyenlerin Xeon işlemcilere yönelmesi gerekiyordu.

Ayrıca Bkz. "Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu"

128GB kapasite desteği için anakartınızda 4 adet DIMM slotunun olması gerekiyor. Bu tür konfigürasyonlar ise oldukça pahalı. 4 slotta 64GB RAM bellek için 500$ civarında bir para harcamak gerekiyor. 128GB kapasite ise 1000$ üzerine çıkacaktır.

Söz konusu bellek desteği elbette son kullanıcılar için pek bir anlam ifade etmeyebilir zira bir belleğe neredeyse bir sistem parası vermek kolay değil. Daha çok yüksek RAM kapasitesi için iş istasyonu gibi çözümlere yönelen profesyoneller bu destek sayesinde standart Intel işlemcilere ilgi gösterecektir.

 

https://www.engadget.com/2018/10/15/intel-9th-gen-core-supports-128gb-ddr4-ram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CWaRRioR 7 ay en beğenilen
"Dokuzuncu nesle ilgiyi arttırabilir"
Direkt ram miktarıyla ilişkili iş yapılan sektörlerde tercih edilebilir belki, o da Xeon'un işlem gücüne ihtiyaç duyulmuyorsa... Bunun dışında 9.nesil i9'un maksimum ram kapasitesi nedeniyle ilgi göreceğini pek sanmıyorum.
"Dokuzuncu nesle ilgiyi arttırabilir"Direkt ram miktarıyla ilişkili iş yapılan sektörlerde tercih edilebilir belki, o da Xeon'un işlem gücüne ihtiyaç duyulm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 7 ay
16 GB günümüz oyunları için yeterliyse kimse fazlasını almaz "en iyi oyun işlemcisi" diye pazarlanan bir üründe. Ram miktarını artırana kadar PCI lane sayısını artırsaymış daha makbule geçermiş.
16 GB günümüz oyunları için yeterliyse kimse fazlasını almaz "en iyi oyun işlemcisi" diye pazarlanan bir üründe. Ram miktarını artırana kadar PCI lane sayısını ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cronus75 7 ay
i7-8700K kullanıyorum. İlk gün testlerinde görünen o ki i9-9900K tam bir fiyasko, o fiyatla verdiği performans farkı hikaye, ayrıca da aşırı ısınıyor. Delid de yapmak çok zor. i7-9700K da çok ısınıyor, delid edilmiş i7-8700K'dan 10-12 derece fazla aynı hızlarda. Aradaki fiyat farkını temize çıkaracak hiçbirşey yok. Sanırım AMD bu nesilde bir de 10Nm'ye geçince feci tokatlayacak, işler değişiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cronus75 7 ay cronus75
Ryzen 2700x + decent x470 motherboard + ram = i9900k
Bir de böyle hesap yapmak lazım.
Ama İntel için en iyi işlemci hala i7-8700K.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snakefatih 7 ay
32gb ddr 4 kulanıyorum 4x8gb daha %50 kullanımı bile göremedim oyunlar 6gb civarı kullanıyor 1080p ultrada 128gb çok gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wakari_mayo 7 ay
İsterse 999 gb olsun ECC desteği i serisine gelmedikçe ne anlamı var bu kadar ramin? Böyle bir sistem kuracak adam zaten makineye kritik derecede bağımlıdır içerik üretiyordur en ufak hata kabul edilemez. iMac Pro'lara bakın mesela...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
codered1983 7 ay
İntel ilk önce pcı express hatlarındaki dar boğazı gidersin, 2-ekran kartı takıyorsun 1x hatlar iptal olup kart çöp oluyor, ben ne anladım o zaman ram kullanımını ek işleme düşüremeyip ihtiyacımı karşılamadıktan sonra, boş boş beklesin adıda bilgisayarımın ram kapasitesi yüksek her türlü iş yaparım mantığı var, sunucu tarafında kırpılmamış anakartlar üretilirken bu yeni tasarlanan ürünler son özellikli olduğu halde genede kırpılmış ve basit kartlar olarak piyasaya sürülüyor, o kadar para bayılıyoruz ve elde var sıfır, bunun akla mantığa sığacak bir tarafı yok, o yüzden boş muhabbetler bunlar...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 7 ay
fiyat performans bazinda cop ....
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 ay
siyonizm é hayır !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
routemaster 7 ay
He, sekreterlere 9900k + 128GB ram bilgisayarlari verirler, bos zamanlarinda daha hizli fal acarlar artik. Ya ne gereksiz haberler bunlar.
128GB bellek kullanacak sirketler, gider workstation alir, tek tek parca ile ugrasmaz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 7 ay
16 Gb ram almak bile zorken 128 imkansız. Bir zamanlar 4 gb Rami 50 liraya almıştım dolar 1.75TL'di.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 ay dr20mouse
2011 olması lazım, 2x4 8GB 1600 Mhz DDR3 kit 80 Lira'ya almıştım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 ay dr20mouse
işte o fiyat aralığındayken ! ben gittim aldım :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PalaSakal 7 ay
Benim bilgisayarın kasası pro2000 5 kiloluk harddiski var ve depolama alanı 38gb.Bu tür gelişmeler beni sevindiriyor ama nasıl bu ivmeyle teknoloji gelişiyor şaşırıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 7 ay
Yıllardır beklediğimiz haberdi, ohh artık rahat rahat 128 gb takabileceğiz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6913 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
intel, 9th gen core procs ve
6 etiket daha 128gb ddr4 ram İşlemci Donanım Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Antibiyotik direncini dakikalar içinde tespit eden test 7 ay DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi 7 ay Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor 7 ay Tokyo teknoloji fuarında koku ve stres sensörleri tanıtıldı 7 ay Qualcomm yeni 60GHz WiFi yonga ailesini tanıttı 7 ay Hızlı video düzenleme yazılımı Adobe Premiere Rush CC duyuruldu 7 ay Diablo 3 Nintendo Switch paketi duyuruldu 7 ay Meme kanseri riskini 1 saniyeden kısa sürede tespit eden yapay zeka 7 ay Corsair şimdiye kadarki en hızlı SSD serisini duyurdu 7 ay LG ve Lenovo katlanabilir tablet için çalışmalara başladı 7 ay Dual Turbo teknolojili Vivo Z3 duyuruldu 7 ay CIA, Ağrı Dağı'nda Nuh'un Gemisi'ni aradı 7 ay DonanımHaber anasayfası artık yeni tasarımı ile açılıyor 7 ay BMW yeni amiral gemisi SUV'sini tanıttı: 2019 BMW X7 ile tanışın 7 ay Huawei Band 3 Pro duyuruldu 7 ay Apple Watch Series 4 çıkış tarihi belli oldu 7 ay Dell dünyanın ilk 49 inçlik çift QHD monitörünü duyurdu 7 ay Samsung Galaxy Watch, pil ve müzik çalma özelliklerini iyileştiren bir güncelleme aldı 7 ay Netflix'in abone sayısı 137 milyona ulaştı 7 ay Huawei'nin yeni akıllı saati Watch GT ön inceleme 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Dokuzuncu nesil Core işlemciler ile 128GB RAM dönemi başladı Sonraki Facebook'taki veri ihlali Avrupa'daki kullanıcıları da etkiledi 7 ay Çentikli Huawei Mate 20 RS Porsche Design duyuruldu 7 ay Uber, halka arz ile 120 milyar dolar değerine ulaşabilir 7 ay Ön yüklü Google uygulamaları politikası değişiyor, telefon fiyatları artabilir 7 ay Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video 7 ay Microsoft tarayıcıları 20 yıllık güvenlik protokolünü sona erdiriyor 7 ay Intel görsel bilişim hızlandırıcı kartlarını duyurdu 7 ay Çerçevesiz Xiaomi Mi Mix 3 modeli 25 Ekim tarihinde tanıtılacak 7 ay Turtle Beach amiral gemisi Elite Pro 2 + SuperAmp kulaklığını satışa sundu 7 ay Trafik cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifi TBMM İçişleri Komisyonu'nda kabul edildi 7 ay 7.2 inç ekran ve 5.000 mAh pil: Huawei Mate 20 X ile tanışın 7 ay BMW, elektrikli otomobil pillerine geri dönüşüm programı ile hayat verecek 7 ay LiteOS işletim sistemine sahip Huawei Watch GT tanıtıldı 7 ay Huawei Mate 20 Pro ön inceleme videosu 7 ay MIT, 1 milyar dolarlık yatırımla yapay zeka koleji açıyor 7 ay Rolls-Royce ve Intel otonom gemi üretmek için bir araya geldi 7 ay Google CEO'su, Çin'e özel sansürlü arama motoru hakkında nihayet konuştu 7 ay Huawei Mate 20 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay BMW M8 Competition önümüzdeki yıl gelebilir 7 ay Online hediye siteleri: En uygun fiyat hangisinde? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim