Dokuzuncu nesil Core işlemciler ile 128GB RAM dönemi başladı

AMD’nin pazar payı kapmamasına yönelik olarak önemli hamleler yapmaya devam eden Intel son olarak dokuzuncu nesil Intel Core serisi ile Xeon işlemcilerini piyasaya sürmüştü. Yeni seriden sürpriz haberler gelmeye devam ediyor.

Dokuzuncu nesle ilgiyi arttırabilir

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre dokuzuncu nesil Intel Core serisi işlemciler 128GB kapasiteye kadar RAM bellek desteği sunabilecek. Daha önce bu seviye 64GB ile sınırlıydı ve üzerine çıkmak isteyenlerin Xeon işlemcilere yönelmesi gerekiyordu.

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128GB kapasite desteği için anakartınızda 4 adet DIMM slotunun olması gerekiyor. Bu tür konfigürasyonlar ise oldukça pahalı. 4 slotta 64GB RAM bellek için 500$ civarında bir para harcamak gerekiyor. 128GB kapasite ise 1000$ üzerine çıkacaktır.

Söz konusu bellek desteği elbette son kullanıcılar için pek bir anlam ifade etmeyebilir zira bir belleğe neredeyse bir sistem parası vermek kolay değil. Daha çok yüksek RAM kapasitesi için iş istasyonu gibi çözümlere yönelen profesyoneller bu destek sayesinde standart Intel işlemcilere ilgi gösterecektir.