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Dolby Labs ve Philips daha gelişmiş gözlüksüz 3D HD görüntüler sunmak için ortaklık yaptı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ses ve görüntüleme konusunda uzman Dolby Labs firması ile Philips firması gözlüksüz 3D görüntü alanında yeni bir işbirliğine imza attı. 

İşbirliğinin amacı Dolby 3D adındaki bir teknoloji üzerinde çalışmalar yapmak. Yeni bir 3D HD görüntü formatı olacak Dolby 3D, gözlüksüz 3D ekranlar, tabletler, akıllı telefonlar ve PC'ler gibi uyumlu cihazlara Full HD 3D içerik sunmak amacını güdüyor. İçerik kalitesi mevcut yayın sistemlerinin sunduğundan daha iyi olacak ve görüntüleme açıları ayarlanabilecek. Böylece izleyicilerin belirli bir açıdan TV izlemesi sorunu da ortadan kalkacak.

Dolby 3D ayrıca bir ekipman gerektirmeden en iyi 3D içerik kalitesini hali hazırdaki tüm uyumlu cihazlarla sağlayabilecek. Ayrıca 3D içerikler belirli cihazlar için optimize de edilebilecek. Philips'in gözlüksüz 3D görüntüleme teknolojisi ile Dolby'nin ses teknolojisi entegre olarak en iyi deneyimi yaşatmaya çalışacak. Gözlüklü 3D sistemler de yine Dolby 3D imkanlarından faydalanabilecek.

Ortaklık bunun yanında Dolby 3D teknolojisini lisanslamayı planlıyor. Böylece kaliteli gözlüksüz 3D içerik anlayışı yayılacak ve daha çok tüketiciye ulaşabilecek.

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panelci 7 yıl
Yanılmıyorsam Philipsin gözlüksüz 3d çalısmaları 2007den beridir mevcut.
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Armin van Buuren* 7 yıl
Gözlük işi zaten saçmaydı, 5-6 seneye hologram işine geçilecektir eminim, sonra görüntü kalitesini arttırmalarıda 3 yıl sürse 10 seneye hologram + tam 3d ses görebileceğiz...
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E_Aydin35 7 yıl
Artık TV kahramanları ile sabahdan akşama kadar birlikde oluruz..:)
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Glukhovsky 7 yıl
Gözlüksüz 3D teknolojisi günümüzde yetersiz ama geleceğin teknolojilerinden olacağından hiç şüphe yok.Umarım kısa zamanda daha izlenebilir hale gelebilirler.
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vidoko 7 yıl
oled ler iyice yayılsın alınabilir fiyata gelsin ancak ozaman alırım
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halitozbasli 7 yıl
Gözlüksüz 3d tv ler alınabilir seviyeyeye gelinceye kadar yeni tv mivi almam evde tv koycak yer kalmadı.
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yenerbalcı 7 yıl halitozbasli
halitozbasli

Gözlüksüz 3d tv ler alınabilir seviyeyeye gelinceye kadar yeni tv mivi almam evde tv koycak yer kalmadı.

3D tv balon teknoloji asıl önemli olan OLED lerin ucuzlaması ve piyasaya girmesi
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turbo-powwer 7 yıl
3D teknolojisinin gelişimi artık iyice hız kazanıyor Philips ve Dolby nin de bu arenada kayıtsız kalması düşünülemezdi. Hem gözlüklü hemde gözlüksüz 3D de gelişmeler İnşallah daha da hızlanır. Bizlerde son kullanıcı olarak daha ucuza yararlanabiliriz.
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