Dolby Labs ve Philips daha gelişmiş gözlüksüz 3D HD görüntüler sunmak için ortaklık yaptı

Ses ve görüntüleme konusunda uzman Dolby Labs firması ile Philips firması gözlüksüz 3D görüntü alanında yeni bir işbirliğine imza attı.





İşbirliğinin amacı Dolby 3D adındaki bir teknoloji üzerinde çalışmalar yapmak. Yeni bir 3D HD görüntü formatı olacak Dolby 3D, gözlüksüz 3D ekranlar, tabletler, akıllı telefonlar ve PC'ler gibi uyumlu cihazlara Full HD 3D içerik sunmak amacını güdüyor. İçerik kalitesi mevcut yayın sistemlerinin sunduğundan daha iyi olacak ve görüntüleme açıları ayarlanabilecek. Böylece izleyicilerin belirli bir açıdan TV izlemesi sorunu da ortadan kalkacak.





Dolby 3D ayrıca bir ekipman gerektirmeden en iyi 3D içerik kalitesini hali hazırdaki tüm uyumlu cihazlarla sağlayabilecek. Ayrıca 3D içerikler belirli cihazlar için optimize de edilebilecek. Philips'in gözlüksüz 3D görüntüleme teknolojisi ile Dolby'nin ses teknolojisi entegre olarak en iyi deneyimi yaşatmaya çalışacak. Gözlüklü 3D sistemler de yine Dolby 3D imkanlarından faydalanabilecek.





Ortaklık bunun yanında Dolby 3D teknolojisini lisanslamayı planlıyor. Böylece kaliteli gözlüksüz 3D içerik anlayışı yayılacak ve daha çok tüketiciye ulaşabilecek.