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Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı

Donald Trump, uzayda askeri bir güç kurmak için ilk adımı attı. Uzayı bir çatışma alan olarak gören Trump, Hava Kuvvetleri'nden bağımsız olarak çalışacak bir "Uzay Kuvvetleri" kuruyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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ABD başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna yeni bir askeri sınıf eklemek için harekete geçiyor. Bugün Beyaz Saray'da bir konuşma yapan Trump, bağımsız bir "uzay kuvvetleri" kurulması için ABD Savunma Bakanlığı'na ilk emri verdiğini açıkladı.

Uzayın güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri için potansiyel riskler taşıdığını belirten Trump,"ABD'nin her alanda kendisini koruyabilecek yeterlilikte olması gerekiyor. Bunun için uzayda bugünkü gibi yalnızca bir Amerikan mevcudiyeti olması yeterli değil. Bir Amerikan egemenliği olması gerekiyor. Tıpkı hava, kara ve deniz kuvvetleri gibi ABD savunmasının artık bir 'Uzay Kuvvetleri' kolu da olacak. Hava Kuvvetleri'nden bağımsız çalışacak ancak aynı yetkinliğe sahip olacak." ifadelerini kullanıyor.

 


Uzay Kuvvetleri konusunda uzun süredir ısrarcı olan Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin bu alanda çalışmalar yürüten Çin ve Rusya gibi diğer dev ülkelerin gerisinde kalmaması gerektiğinin altını çiziyordu. Uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirten Trump, yakında Mars'a ilk insanları göndereceklerini de hatırlatarak artık ABD'nin her alanda uzayı domine edeceğini ifade etmişti.

Tabi uzayda askeri bir güç kurma planı tamamıyla Donald Trump'ın ortaya çıkardığı yeni bir fikir değil. Zira çok uzun yıllardır hem ABD ordusundan hem de devlet yönetiminden birçok general ve siyasetçi uzayda çıkabilecek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dair ifadeler kullanıyordu. Trump'ın bugün itibarıyla resmiyete döktüğü bu ilginç planı bakalım nasıl sonuçlar doğuracak.

https://www.cnbc.com/2018/06/18/president-trump-directs-pentagon-defense-department-to-immediately-being-the-process-of-establishing-space-force-as-sixth-military-branch.html Yorum Yaz
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hidrojennn 11 ay en beğenilen
Mustafa Topaloğlu'nu da komutan yapacakmış.
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DarthLuca 11 ay
Başka ülkeler uğraşsın dursun uzay kuvvetleri ile, biz aya yapacağımız yol ile karakuvvetlerimizi göndeririz, hemde bizim yerli malı uçan kaçan zıplayan tanklarımız onların uzay araçlarından 100 kat da hızlı gidiyor nasıl olsa. Hiç olmadı bir şaklaban okuyup üfler hepsi bir anda patlar gider
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Quard 11 ay
Adam Star Wars filmini çok izlemiş :)
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terimer 11 ay Quard
Ya tam tersiyse ?
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terimer 11 ay
Zaten gayri resmi olarak uzun zamandir varolan guc resmilestirilmis oldu. Yakinda cok daha enteresan gelismeler olacak... Hem de cok enteresan :-)
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suÇ 11 ay
amerikan başkanı dahil herkese haber verin :D
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J. Seinfeld 11 ay
Uzaya 4 şeritli yolu duyduya köftehor, kurar tabi uzay gücünü. Yol hazır ne de olsa
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DH Misafiri 11 ay
Dünya bitti sıra uzaya mı geldi ?
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classf2re 11 ay
Tanrıyı kıyamete zorlama planı is processing...
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TheLastNinja 11 ay
Takdir etmek lazım bence, adamlar her zaman ve her yerde kendi ülkesinin güçlü ve yaptırım sahibi olması için elinden geleni yapmak istiyorlar. Bizim toplum hâlâ siyasal birliğini tamamlayabilmiş değil. İşin ilginci nerede varsa iyiye gitmesini istemeyen köşe başlarını tutmuş veya sonradan gelecekler de aynı karakterde, sistemin çarkını nasıl kurdularsa artık, Allah iyi, dürüst, akıllı ve çalışkan insanlara nasip etsin demekten başka bir şey gelmiyor elimizden.
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ozmenakif 11 ay
Cem Yılmaz'ın "bütün galaksi var" esprisi gerçek mi olacak şimdi
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Eeltorm 11 ay
Bunlar bu gidişle uzayın tapusunu alacak.
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