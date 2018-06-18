Donald Trump, "uzayda askeri bir güç" kurmak için ilk adımı attı

ABD başkanı Donald Trump, Amerikan ordusuna yeni bir askeri sınıf eklemek için harekete geçiyor. Bugün Beyaz Saray'da bir konuşma yapan Trump, bağımsız bir "uzay kuvvetleri" kurulması için ABD Savunma Bakanlığı'na ilk emri verdiğini açıkladı.

Tabi uzayda askeri bir güç kurma planı tamamıyla Donald Trump'ın ortaya çıkardığı yeni bir fikir değil. Zira çok uzun yıllardır hem ABD ordusundan hem de devlet yönetiminden birçok general ve siyasetçi uzayda çıkabilecek olası bir savaşa karşı hazırlıklı olunması gerektiğine dair ifadeler kullanıyordu. Trump'ın bugün itibarıyla resmiyete döktüğü bu ilginç planı bakalım nasıl sonuçlar doğuracak.

https://www.cnbc.com/2018/06/18/president-trump-directs-pentagon-defense-department-to-immediately-being-the-process-of-establishing-space-force-as-sixth-military-branch.html

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Uzayın güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri için potansiyel riskler taşıdığını belirten Trump,"ABD'nin her alanda kendisini koruyabilecek yeterlilikte olması gerekiyor. Bunun için uzayda bugünkü gibi yalnızca bir Amerikan mevcudiyeti olması yeterli değil. Bir Amerikan egemenliği olması gerekiyor. Tıpkı hava, kara ve deniz kuvvetleri gibi ABD savunmasının artık bir 'Uzay Kuvvetleri' kolu da olacak. Hava Kuvvetleri'nden bağımsız çalışacak ancak aynı yetkinliğe sahip olacak." ifadelerini kullanıyor.Uzay Kuvvetleri konusunda uzun süredir ısrarcı olan Donald Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD'nin bu alanda çalışmalar yürüten Çin ve Rusya gibi diğer dev ülkelerin gerisinde kalmaması gerektiğinin altını çiziyordu. Uzayın artık bir çatışma alanı olarak değerlendirilebileceğini belirten Trump, yakında Mars'a ilk insanları göndereceklerini de hatırlatarak artık ABD'nin her alanda uzayı domine edeceğini ifade etmişti.