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Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası

Donanım Haber, en popüler haber okuma uygulamalarından olan ve Türkiye'de geliştirilen Bundle’da 80 yerli teknoloji kaynağı arasında en beğenilen ve en çok okunan mecra oldu.
3 yıl
2,6b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Bundle, binlerce haber sitesini sade tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde kullanıcılarına en hızlı şekilde ulaştırıyor.

Son dakika gelişmeleri ve sıcak gündem ile ilgili anında bilgi sahibi olabileceğiniz Bundle mobil uygulaması ile sadece Türkiye’den değil dünyadan da birçok haber kaynağını takip edip favori kaynaklarınızı seçerek, ilgilendiğiniz haberlere erişebilirsiniz.

Türkiye’de geliştirilen ve 300.000’den fazla kullanıcının severek  takip ettiği Bundle’da bir kullanıcı günlük ortalama 22 dakikasını geçirirken, ayda toplam 7,5 milyonun üzerinde haber okunuyor.

Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası
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Bundle’ı buradaki App Store veya buradaki Google Play Store bağlantılarından ücretsiz olarak indirerek siz de gündemdeki haberlere en hızlı yoldan ulaşabilirsiniz.


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Freexog 3 yıl en beğenilen
DH mobil uygulaması çok kullanışsız. Ancak tarayıcıdan bağlanıp okuyabiliyoruz.
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kadirirdem 3 yıl
dh nin sunucuları değişmesi lazım bazen çöküyor tasarım ve forum tasarımı da artık değişmeli modern bir tasarım güzel olur.
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buffon42 3 yıl
Bundle uygulamasının haber kaynakları güzel içerik geniş ama uygulama içi tarayıcı çok ağır çalışıyor siteleri geç açıyor ve mobil olmayan web sitelerinde yakınlaştırma yok.
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Asriell 3 yıl
Inoreader ile takip ediyordum, bundle da güzelmiş. Fakat biraz yavaş gibi geldi bana, ara sıra beklemeler oluyor.
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GoldPunch 3 yıl
10 yıldır DH li biri olarak çok sevindim :)
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Freexog 3 yıl en beğenilen
DH mobil uygulaması çok kullanışsız. Ancak tarayıcıdan bağlanıp okuyabiliyoruz.
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