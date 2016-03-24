Donanım Haber, Bundle’ın en beğenilen teknoloji mecrası

Bundle, binlerce haber sitesini sade tasarımı ve kolay kullanımı sayesinde kullanıcılarına en hızlı şekilde ulaştırıyor.

Son dakika gelişmeleri ve sıcak gündem ile ilgili anında bilgi sahibi olabileceğiniz Bundle mobil uygulaması ile sadece Türkiye’den değil dünyadan da birçok haber kaynağını takip edip favori kaynaklarınızı seçerek, ilgilendiğiniz haberlere erişebilirsiniz.

Türkiye’de geliştirilen ve 300.000’den fazla kullanıcının severek takip ettiği Bundle’da bir kullanıcı günlük ortalama 22 dakikasını geçirirken, ayda toplam 7,5 milyonun üzerinde haber okunuyor.

Tam Boyutta Gör



Bundle’ı buradaki App Store veya buradaki Google Play Store bağlantılarından ücretsiz olarak indirerek siz de gündemdeki haberlere en hızlı yoldan ulaşabilirsiniz.