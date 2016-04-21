DonanımHaber ekibine katılmak ister misiniz?

Tam Boyutta Gör

Haftanın her günü onlarca yeni içeriğin yayınlandığı Donanım Haber’de içerik üretecek yeni yazar arkadaşlar arıyoruz. Salt teknoloji yoğun içeriklerden ziyade spesifik alanlarda içerik üretmesini beklediğimiz yeni çalışma arkadaşlarımızın “savunma sanayii ve askeri teknolojiler” çerçevesinde yazmasını bekleyeceğiz.

Hava kuvvetleri ve askeri havacılık,

Kara kuvvetleri ve karasal askeri teknolojiler,

Deniz kuvvetleri ve askeri denicilik sistemleri,

Füze ve roket sistemleri, elektronik savaş.

Başvuruda bulunacak arkadaşlarımızın iyi seviyede İngilizce hakimiyetine sahip olması gerekmekte, Türkiye’de ve dünyada yaşanan yeni gelişmeleri araştırıp analiz edebilecek seviyede olması, bu odakta ilgili ve araştırmaya meraklı olması önemsenmektedir.





Başvuru:

Başvurmak isteyen arkadaşların ahmet@donanimhaber.com adresine aşağıdaki bilgiler ile e-posta göndermeleri kafi gelecektir. Bunlar şöyle:





İçerik üretilmek istenen alana ilişkin özel bir içerik (Yazı toplamda 1500 karakter uzunluğunda olmalı. Bu uzunluğu minimum 140 maksimum 200 karakterlik içerik özeti ve başlık da dahil)

Kısa bir özgeçmiş (yaş, meslek, önceki deneyimler vs.)

Günün hangi saatleri arasında içerik üretilebileceği ve günde kaç içerik hazırlanabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgi.

Tüm başvurulara tek tek geri dönüş yapılacağını özellikle belirtmek isteriz.