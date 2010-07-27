Dosya konusu: 4G nedir?

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Hızla gelişen mobil teknoloji ve kablosuz iletişimle birlikte 2G, 3G gibi terimler hemen hemen herkesin az çok bildiği ve konuştuğu konular oldu. 3G'nin ülkemizde yaygınlaştığı bir dönem içindeyiz ve bu teknolojiye alışmaya başlamışken yeni bir teknoloji karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki nedir bu yeni teknolojinin adı? Cevap herkesin tahmin edebileceği üzere "4G".

4G nedir? Ne değildir?

4G, 4. nesil kablosuz iletişim standartı anlamına geliyor. Halen kullanımda olan 2G ve 3G gibi standartların varisi olarak nitelendirebileceğimiz 4G, her yeni teknoloji gibi önceki varyasyonlarının özelliklerini katlayarak teknoloji dünyasında kullanıma başladığı anda büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. 4. nesil kablosuz iletişim standartı olan 4G, bir önceki sürümleri ile geri uyumluluk göstermeden yeni frekanslarla ve daha yüksek performans değerleriyle kullanıma girecek.

4G'den önce ne vardı?

4G'den önceki kablosuz iletişim türlerine bakacak olursak; öncelikle karşımıza 1G çıkıyor. 1981 yılında kullanılan 1G analog aktarım yaparken, 1992 yılında kullanıma sunulan 2G ile analogtan dijital aktarıma geçiş gerçekleşti. 2002 yılında hizmete giren 3G ise kablosuz iletişim standartlarında mihenk taşı olarak nitelendirilebilecek bir boyut kazandı. Multimedya desteği, daha geniş veriyolu ve 200 kbit/s veri aktarım hızı ile 2G'ye oranla daha yüksek performans sunan bir standart olarak dikkat çekti. 3G'nin sonrasında ise 4G'ye hazırlık süreci olarak nitelendirebileceğimiz Mobile WiMAX ve 3G LTE (Long Term Evolution) teknolojileri 2006 ve 2009 yıllarında kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bütün bu teknolojilerin sonrasında ise merakla beklenen 4G teknolojisi Multi-Carrier Code Division Multiple Access ( MC-CDMA ) adı verilen teknoloji ile tüm kullanıcılara aynı bant üzerinden aynı anda aktarılabiliyor.

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4G destekli ilk akıllı telefon HTC EVO 4G

4G hakkında...

4G sisteminin, IP tabanlı çözümleri kullanan internet telefonu, ultra geniş ağ ile internet erişimi, oyun hizmetleri ve multimedya aktarımı gibi hizmetleri kullanıcılara güvenli ve hızlı bir biçimde sunması planlanıyor. 4G'nin avantajlarından bahsetmek gerekirse;

Düşük gecikme süresi

Yüksek veri aktarım hızı

Yeni cihazlar ve uygulamalar için geliştirilmiş destek imkanı

Yüksek kapsama alanı

Bina içlerinde de kesintisiz ve hızlı bağlanabilirlik

gibi maddeler 4G'nin iddialı olduğu konular arasında yer alıyor.

4G, atalarına karşı

4G kablosuz iletişim standartını önceki versiyonlarıyla kıyasladığımız zaman aradaki fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 4G'nin kullanıcılara sunacağı veri aktarım hızlarından bahsetmeden önce hali hazırda kullanımda olan standartların hakkında bilgiler vererek bu teknolojiyi önceki teknolojiler ile kıyaslayabiliriz.

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2G - 3G - 4G Downlink-Uplink Karşılaştırma Tablosu

Hazırladığımız tabloda 2G,3G ve 4G standartlarının teorik veri aktarım hızlarını görebilirsiniz. Downlink ve Uplink değerlerinin karşılaştırıldığı tabloda 2G'nin 50-85 Kbps downlink hızına ve 60-80 Kbps uplink hızına ulaştığını görüyoruz. Bu değerler 3G ile 600 Kbps -1.4 Mbps ve 500-900 Kbps hızlarına ulaştığı görünüyor. 2010 yılının sonlarına Verizon'un SIM kartlarla hizmete koyacağı (Sprint, HTC Evo 4G ile SIM kartsız olarak kısıtlı bölgelerde hizmet veriyor) 4G hakkında verdiği değerler şu şekilde belirtilmiş;

Downlink hızı: 5-12 Mbps

Uplink hızı: 2-5 Mbps

4G'nin yaygın bir şekilde kullanımı ne zaman başlayacak?

Şu anda 4G'yi hizmetini sunan Sprint adlı operatör ve HTC'nin Evo 4G adlı telefonu bulunuyor. Gerek 4G'nin yüksek maliyeti gerekse SIM kart girişsiz olarak üretilen HTC Evo 4G'nin pahalı olması nedeniyle, 4G teknoloji kısıtlı bir alanda hizmet veriyor. Verizon'un 4G destekli SIM Kartları sunmasıyla yaygın kullanımın temelleri atılmış olacak fakat SIM kart olsa bile Mayıs ayına doğru HTC, LG, RIM ve Motorola gibi üreticilerin LTE destekli telefonları üretmesiyle 4G'nin yaygın olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

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Verizon'un hazırladığı 4G SIM kart

Bütün 4G hizmetleri aynımı?

Amerika'lı operatörler 4G'yi LTE ve WiMAX kullanarak kullanıcılara ulaştıracak. Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi operatörler LTE'yi tercih ederken, Sprint ise 4G hizmetini WiMAX üzerinden bu hizmeti sunuyor. Bu konuda biraz daha detaya inecek olursak; LTE, Verizon, Vodafone ve China Mobile gibi taşıyıcılar tarafından tercih edildi ve 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. AT&T ise 4G teknolojisine 2011 yılında geçmeyi planlıyor. LTE'yi tercih eden firmalardan T-Mobile ise kısa vadeli olarak 3G'yi kullanmaya devam edeceğini ve daha sonra 4G ağlarını kuracaklarını belirtiyor.

4G'nin geleceği...

Verizon tarafından hizmete sunulacak olan 4G ile ilgili bazı gelecek planları yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre 4G;

Verizon, 2010 yılı sonu itibariyle 100 milyondan fazla kullanıcıya bu hizmeti sağlayacak

Endüstrideki analistlere göre 2012 yılına kadar 50 milyon civarında tüketici cihazı LTE teknolojisini entegre etmiş olacak

LTE teknolojisi, video konferans görüşmelerini, gerçek zamanlı oyun uygulamaları, interaktif TV'leri destekleyecek

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Sonuç olarak 4G teknolojisi, her yeni teknoloji gibi kendinden önceki kullanılan sürümü unutturacak performans ve yeniliklerle gelecek. 15 Kasım'dan sonra satışa sunulması beklenen 4G SIM kartların kullanıma sunulmasından sonra daha somut karşılaştırmalı sonuçlar çıkacaktır. Ülkemizde de böyle teknolojilerin eş zamanlı olmasa da kısa bir zaman dilimi içerisinde yaygınlaşıp kullanıbilir hale gelmesini diliyoruz.