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Dosya konusu: 4G nedir?

Sizler için kablosuz veri iletişimin son gözdesi 4G hakkında kısa bir değerlendirme yazısı hazırladık
8 yıl
13,2b
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47
Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Dosya konusu: 4G nedir?
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Hızla gelişen mobil teknoloji ve kablosuz iletişimle birlikte 2G, 3G gibi terimler hemen hemen herkesin az çok bildiği ve konuştuğu konular oldu. 3G'nin ülkemizde yaygınlaştığı bir dönem içindeyiz ve bu teknolojiye alışmaya başlamışken yeni bir teknoloji karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki nedir bu yeni teknolojinin adı? Cevap herkesin tahmin edebileceği üzere "4G".

4G nedir? Ne değildir?

4G, 4. nesil kablosuz iletişim standartı anlamına geliyor. Halen kullanımda olan 2G ve 3G gibi standartların varisi olarak nitelendirebileceğimiz 4G, her yeni teknoloji gibi önceki varyasyonlarının özelliklerini katlayarak teknoloji dünyasında kullanıma başladığı anda büyük bir etki yaratacak gibi görünüyor. 4. nesil kablosuz iletişim standartı olan 4G, bir önceki sürümleri ile geri uyumluluk göstermeden yeni frekanslarla ve daha yüksek performans değerleriyle kullanıma girecek.

4G'den önce ne vardı?

4G'den önceki kablosuz iletişim türlerine bakacak olursak; öncelikle karşımıza 1G çıkıyor. 1981 yılında kullanılan 1G analog aktarım yaparken, 1992 yılında kullanıma sunulan 2G ile analogtan dijital aktarıma geçiş gerçekleşti. 2002 yılında hizmete giren 3G ise kablosuz iletişim standartlarında mihenk taşı olarak nitelendirilebilecek bir boyut kazandı. Multimedya desteği, daha geniş veriyolu ve 200 kbit/s veri aktarım hızı ile 2G'ye oranla daha yüksek performans sunan bir standart olarak dikkat çekti. 3G'nin sonrasında ise 4G'ye hazırlık süreci olarak nitelendirebileceğimiz Mobile WiMAX ve 3G LTE (Long Term Evolution) teknolojileri 2006 ve 2009 yıllarında kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bütün bu teknolojilerin sonrasında ise merakla beklenen 4G teknolojisi Multi-Carrier Code Division Multiple Access ( MC-CDMA ) adı verilen teknoloji ile tüm kullanıcılara aynı bant üzerinden aynı anda aktarılabiliyor.

Dosya konusu: 4G nedir?
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4G destekli ilk akıllı telefon HTC EVO 4G

4G hakkında...

4G sisteminin, IP tabanlı çözümleri kullanan internet telefonu, ultra geniş ağ ile internet erişimi, oyun hizmetleri ve multimedya aktarımı gibi hizmetleri kullanıcılara güvenli ve hızlı bir biçimde sunması planlanıyor. 4G'nin avantajlarından bahsetmek gerekirse;

  • Düşük gecikme süresi
  • Yüksek veri aktarım hızı
  • Yeni cihazlar ve uygulamalar için geliştirilmiş destek imkanı
  • Yüksek kapsama alanı
  • Bina içlerinde de kesintisiz ve hızlı bağlanabilirlik

gibi maddeler 4G'nin iddialı olduğu konular arasında yer alıyor.

4G, atalarına karşı

4G kablosuz iletişim standartını önceki versiyonlarıyla kıyasladığımız zaman aradaki fark bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. 4G'nin kullanıcılara sunacağı veri aktarım hızlarından bahsetmeden önce hali hazırda kullanımda olan standartların hakkında bilgiler vererek bu teknolojiyi önceki teknolojiler ile kıyaslayabiliriz.

Dosya konusu: 4G nedir?
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2G - 3G - 4G Downlink-Uplink Karşılaştırma Tablosu

Hazırladığımız tabloda 2G,3G ve 4G standartlarının teorik veri aktarım hızlarını görebilirsiniz. Downlink ve Uplink değerlerinin karşılaştırıldığı tabloda 2G'nin 50-85 Kbps downlink hızına ve 60-80 Kbps uplink hızına ulaştığını görüyoruz. Bu değerler 3G ile 600 Kbps -1.4 Mbps ve 500-900 Kbps hızlarına ulaştığı görünüyor. 2010 yılının sonlarına Verizon'un SIM kartlarla hizmete koyacağı (Sprint, HTC Evo 4G ile SIM kartsız olarak kısıtlı bölgelerde hizmet veriyor) 4G hakkında verdiği değerler şu şekilde belirtilmiş;

  • Downlink hızı: 5-12 Mbps
  • Uplink hızı: 2-5 Mbps

4G'nin yaygın bir şekilde kullanımı ne zaman başlayacak?

Şu anda 4G'yi hizmetini sunan Sprint adlı operatör ve HTC'nin Evo 4G adlı telefonu bulunuyor. Gerek 4G'nin yüksek maliyeti gerekse SIM kart girişsiz olarak üretilen HTC Evo 4G'nin pahalı olması nedeniyle, 4G teknoloji kısıtlı bir alanda hizmet veriyor. Verizon'un 4G destekli SIM Kartları sunmasıyla yaygın kullanımın temelleri atılmış olacak fakat SIM kart olsa bile Mayıs ayına doğru HTC, LG, RIM ve Motorola gibi üreticilerin LTE destekli telefonları üretmesiyle 4G'nin yaygın olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Dosya konusu: 4G nedir?
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Verizon'un hazırladığı 4G SIM kart

Bütün 4G hizmetleri aynımı?

Amerika'lı operatörler 4G'yi LTE ve WiMAX kullanarak kullanıcılara ulaştıracak. Verizon, AT&T ve T-Mobile gibi operatörler LTE'yi tercih ederken, Sprint ise 4G hizmetini WiMAX üzerinden bu hizmeti sunuyor. Bu konuda biraz daha detaya inecek olursak; LTE, Verizon, Vodafone ve China Mobile gibi taşıyıcılar tarafından tercih edildi ve 1 milyardan fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. AT&T ise 4G teknolojisine 2011 yılında geçmeyi planlıyor. LTE'yi tercih eden firmalardan T-Mobile ise kısa vadeli olarak 3G'yi kullanmaya devam edeceğini ve daha sonra 4G ağlarını kuracaklarını belirtiyor.

4G'nin geleceği...

Verizon tarafından hizmete sunulacak olan 4G ile ilgili bazı gelecek planları yayınlandı. Yayınlanan bilgilere göre 4G;

  • Verizon, 2010 yılı sonu itibariyle 100 milyondan fazla kullanıcıya bu hizmeti sağlayacak
  • Endüstrideki analistlere göre 2012 yılına kadar 50 milyon civarında tüketici cihazı LTE teknolojisini entegre etmiş olacak
  • LTE teknolojisi, video konferans görüşmelerini, gerçek zamanlı oyun uygulamaları, interaktif TV'leri destekleyecek

Dosya konusu: 4G nedir?
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Sonuç olarak 4G teknolojisi, her yeni teknoloji gibi kendinden önceki kullanılan sürümü unutturacak performans ve yeniliklerle gelecek. 15 Kasım'dan sonra satışa sunulması beklenen 4G SIM kartların kullanıma sunulmasından sonra daha somut karşılaştırmalı sonuçlar çıkacaktır. Ülkemizde de böyle teknolojilerin eş zamanlı olmasa da kısa bir zaman dilimi içerisinde yaygınlaşıp kullanıbilir hale gelmesini diliyoruz.

 

 

 


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DH Misafiri 7 yıl
arkadasm bana htc sprınt 4g geldı ama teledonu aktıf deıl onu acmanın ı yol varmı
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senersongur 5 yıl
Kaç yıldır 4G teknolojisine bile geçemedik. Olimpiyatla işimiz olmaz.
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DeepNote 8 yıl
Yahu işkembe-i kübradan atmak diye bir deyim var ya,genel itibariyle yorumlar bundan ibaret.Yok efendim 3g daha bilinmiyomuş yok efendim kullanan pek yokmuş yok yarım çekiyomuş.Fııs yani.Ben 3g ülkeye geldiği hafta kullanmaya başladım.İki senelik sözleşmenin 1 yılı bu ay içinde doldu yani. Evdeki ttnet adls'i iptal ettirdim artık vodafone modem kullanıyorum.Download hızım 350 kb/sn altına nadiren indi, ancak ev bilgisayarımda 780 kb/saniye bile gördüm.Dolayısıyla yok yavaşta kıldı yündü diye atıp tutmayın.Türrükcell modem kullanan ahbaplarımın ikiside memnun değil ancak hiçbir şekilde ttnet adsl ile kıyas yapamayacaklarını çok daha hızlı olduğunu belirttiler.Benden sonra ankaranın envai ilçesinde oturan arkadaşlarımada aldırdım (keçiören;batıkent vb)vodem hepsi gayet memnun.Bazı akşamlar koptuğuda oldu(bu yıl zarfında 2 sefer uzun ssatler kullanamadım) ama bütün sorun ttnet altyapısı ve yurtdışı çıkış sorunlarından kaynaklanıyor zannedersem.Her neyse benim gibi kullanıcılar sayesinde 4g'de hemen gelir 5g'DE.Biz sizin yerinize hat altyapısının masrafını keyifle ödüyoruz rahat olun

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara deli oluyorum deli
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Uğur 8 yıl
Eminim Herkesle Görüntülü De KOnuşuyorsundur.. Senin Kullanmanla 4G Gelecek Zaten Ülkeye. Aaa Bak Bu Adam Mobil Modem Kullanıo 3yüz Bilmem Kaç KBPS oluyo Diye 5G De Gelir Merak Etme .. Sen Bizim Yerimize De Kullan Biz İyiyiz Böyle.
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Windows10 8 yıl

DeepNote

Yahu işkembe-i kübradan atmak diye bir deyim var ya,genel itibariyle yorumlar bundan ibaret.Yok efendim 3g daha bilinmiyomuş yok efendim kullanan pek yokmuş yok yarım çekiyomuş.Fııs yani.Ben 3g ülkeye geldiği hafta kullanmaya başladım.İki senelik sözleşmenin 1 yılı bu ay içinde doldu yani. Evdeki ttnet adls'i iptal ettirdim artık vodafone modem kullanıyorum.Download hızım 350 kb/sn altına nadiren indi, ancak ev bilgisayarımda 780 kb/saniye bile gördüm.Dolayısıyla yok yavaşta kıldı yündü diye atıp tutmayın.Türrükcell modem kullanan ahbaplarımın ikiside memnun değil ancak hiçbir şekilde ttnet adsl ile kıyas yapamayacaklarını çok daha hızlı olduğunu belirttiler.Benden sonra ankaranın envai ilçesinde oturan arkadaşlarımada aldırdım (keçiören;batıkent vb)vodem hepsi gayet memnun.Bazı akşamlar koptuğuda oldu(bu yıl zarfında 2 sefer uzun ssatler kullanamadım) ama bütün sorun ttnet altyapısı ve yurtdışı çıkış sorunlarından kaynaklanıyor zannedersem.Her neyse benim gibi kullanıcılar sayesinde 4g'de hemen gelir 5g'DE.Biz sizin yerinize hat altyapısının masrafını keyifle ödüyoruz rahat olun

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara deli oluyorum deli

lafların kime istersen daha açık yaz, istersen 3g çıktığındaki lisanslama fiyatları ile türkiyedeki fiyatları önce araştırıp sonra karşılaştır, ondan sonra konuş.
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hacı.basat 8 yıl
Türkiye'ye 10 tane daha en azından kendi hakkını koruyabilecek operatör firma lazım, aksi takdirde kodaman firmalar tabağınıza neyi ne fiyattan koyarsa rızânız olsun olmasın mahkumsunuz, yasaları bile kendilerine göre düzenliyorlar, basit bir internet aboneliğini bile sonlandırmak isteseniz almadığınız hizmetler için para ödetirler.
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DSGNRY 8 yıl

Hasanhh
Türkiye'ye 10 tane daha en azından kendi hakkını koruyabilecek operatör firma lazım, aksi takdirde kodaman firmalar tabağınıza neyi ne fiyattan koyarsa rızânız olsun olmasın mahkumsunuz, yasaları bile kendilerine göre düzenliyorlar, basit bir internet aboneliğini bile sonlandırmak isteseniz almadığınız hizmetler için para ödetirler.

Bu konu neden mobil operatörler bölümünde değil ki?
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AhmedKaymakcı 8 yıl
Vallahi ya iyice hizlandik, bigun kaza yapmaktan korkuyorum.
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massacre*** 8 yıl
peki bu telefonların SAR (Specific Absorbtion Rate) - Özgül Soğurma Oranı
ne olacak arkadaşlar bence yuksek olur
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TeKNoYDN 8 yıl
iyice hız manyağı olduk:)
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DH Misafiri 8 yıl
bildiğim kadarıyla amerikada biz 3g ye geçtiğimiz sıralarda 4g hizmete sunulmuştu makaleyi tam okumadım belki bahsediyordur ama
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AERN 8 yıl
Bilgiler için teşekkürler
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Momo-Oz 8 yıl
ben aslında hiç 3g 4g istemiyorum ,
çok gereksiz türkiyede saten heryerde internet var insanlar daha az ödemek için ugrasıyor 3g sadece facebook için işe yarıyor cogu zaman
türkiyeye getirdilerde ne oldu hiçbi arkadasım kulllanmıyo hiçde görmedim simdiye kadar kullanan , sadece laptopda işe yarıyo ondada kota var zaten
türkcell flanda gitsin biz avrupadan hızlıyız diye hava atsın :D adamlar interneti kullanıyor türkiyede hatları zorlamıyolarki(kullanmıyorlar) internet avrupadaki gibi yavaşlasın
kanser vakaları teknoloji ilerledikçe eşit oranda artıcak bence ..
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YediyuzYetmisYedi 8 yıl
4g ye gecmek zor olmaz ama yaygınlasması cok zaman alır bence.
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mehmetgirgin 8 yıl
bence önce 3g yi tam kapsamıyla anlayıp kullanılım 4g ye bakmak yerine bide ucuz olması lazım
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drkayzer 8 yıl
2020de anca gelir bize bu hızla
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