Drone'lar havadayken kablosuz olarak şarj edilebilecek

Yüzde 80 verimlilikle şarj ediyor
Şirket söz konusu sistemin detaylarını paylaşmasa da patentini aldığını belirtirken bir videoda sistemin nasıl çalıştığını özetledi. Yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda 7 direği çevreleyen ve 10 metre çapında bir çember oluşturan kablolara enerji ileten şirket, geliştirdiği kablosuz enerji aktarım çözümüyle çemberin içine uygun bir şekilde giren drone'ları şarj edebiliyor. 12 kW'a kadar yüzde 80'e varan verimlilikle şarj işleminin gerçekleştiğini belirten şirketin açıklamasına göre aynı anda birden fazla drone çemberin içinde şarj edilebilir. Bu da çok sayıda drone'u gerektiren operasyonlar için şarj problemini çözülmesini sağlıyor.
25-26 Eylül'de Drone Berlin etkinliğinde sisteme ilişkin detaylı bilgileri paylaşacak olan şirket, ekim ayında ilk teslimatları yapmayı planlıyor. Sistemin kolay bir şekilde kurulduğunu ve taşınabilir olduğunu vurgulayan GET ekibi uzun mesafeli drone uçuşlarında birden fazla noktaya sistemin yerleştirilmesi halinde drone'ların yere iniş yapmadan uçuşu tamamlayabileceğini ifade ediyor. GET'in kullandığı drone'lar 6 dakikalık şarj sonrasında 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. Buna karşılık şirket farklı drone modellerinde bu sürelerin değişebileceğini de belirtiyor.
http://getcorp.com/in-flight-wireless-charging-outdoor-demonstration/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle