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Drone'lar havadayken kablosuz olarak şarj edilebilecek

GET isimli Rus şirketi drone'ların uzun süre havada kalması için çığır açan bir çözüm geliştirdi. Şirket kablosuz şarj sahaları kurarak drone'ları havadayken, 6 dakika içinde şarj edebiliyor.
8 ay
2,5b
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2
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Drone'lar havadayken kablosuz olarak şarj edilebilecek
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Günümüzde pek çok şirket drone'larla teslimat yapma fikrini uygulamaya geçirmek için birbiriyle yarışıyor. Bununla birlikte drone'ların uçuş menzilinin düşük olması, bu fikri uygulanabilir olmaktan uzaklaştırıyor. Bazı üreticiler, batarya kapasitesini artırmaya ya da hidrojen gibi alternatif yakı kaynakları keşfetmeye çalışırken Rus şirketi GET farklı bir çözümle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Kablosuz enerji aktarımı üzerine yoğunlaşan şirket; drone'ları havadayken kısa bir süre içinde şarj edebilen yeni sistemini tanıttı.


Yüzde 80 verimlilikle şarj ediyor 

Şirket söz konusu sistemin detaylarını paylaşmasa da patentini aldığını belirtirken bir videoda sistemin nasıl çalıştığını özetledi. Yaklaşık 2.5 metre uzunluğunda 7 direği çevreleyen ve 10 metre çapında bir çember oluşturan kablolara enerji ileten şirket, geliştirdiği kablosuz enerji aktarım çözümüyle çemberin içine uygun bir şekilde giren drone'ları şarj edebiliyor. 12 kW'a kadar yüzde 80'e varan verimlilikle şarj işleminin gerçekleştiğini belirten şirketin açıklamasına göre aynı anda birden fazla drone çemberin içinde şarj edilebilir. Bu da çok sayıda drone'u gerektiren operasyonlar için şarj problemini çözülmesini sağlıyor.


25-26 Eylül'de Drone Berlin etkinliğinde sisteme ilişkin detaylı bilgileri paylaşacak olan şirket, ekim ayında ilk teslimatları yapmayı planlıyor. Sistemin kolay bir şekilde kurulduğunu ve taşınabilir olduğunu vurgulayan GET ekibi uzun mesafeli drone uçuşlarında birden fazla noktaya sistemin yerleştirilmesi halinde drone'ların yere iniş yapmadan uçuşu tamamlayabileceğini ifade ediyor. GET'in kullandığı drone'lar 6 dakikalık şarj sonrasında 25 dakika boyunca havada kalabiliyor. Buna karşılık şirket farklı drone modellerinde bu sürelerin değişebileceğini de belirtiyor. 

 

http://getcorp.com/in-flight-wireless-charging-outdoor-demonstration/ Yorum Yaz
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ouzqan 8 ay
%80 aşırı iddialı olmuş
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cyberfalcon 8 ay
%80 verimliliğe nasıl ulaşmışlar. Cep telefonlarının kablosuz şarj cihazlarının bile dibinden %80 verimliliğe ulaştığını zannetmiyorum ki bunlar uzaktan şarjla bu kadar verimliliğe ulaşsın.
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