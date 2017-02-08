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Dropbox, Google'ın en iyi tasarımcılarından birini kaptı

Google'ın Material Design dilinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayan, arama devinin baş tasarımcısı Nicholas Jitkoff bundan böyle Dropbox'ın tasarım başkan yardımcılığını yapacak.
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Web Siteleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın Material Design ekibinin başında bulunan Nicholas Jitkoff artık Dropbox bünyesinde görev yapacak. Bulut tabanlı dosya paylaşım platformu, Jitkoff'u yeni Tasarım Başkan Yardımcısı olarak görevlendirdi. Deneyimli isim Dropbox'ın tasarım başkan yardımcılığı görevini yürütecek ve aynı zamanda şirketin yönetim konseyinde yer alan ilk tasarımcı olacak.
Yeni görevlendirmeyi açıklayan Dropbox konuyla ilgili yaptığı açıklamada: "Nicholas, tasarım ekibimize Dropbox'a yönelik vizyonlarını belirlemede liderlik edecek. Ayrıca, Tasarım Araştırması, Ürün Tasarımı, Marka Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi genelinde çeşitli ve yetenekli ekiplerimizi geliştirmeye devam etmemize de yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.
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Jitkoff daha önce Google'ın baş tasarımcısıydı ve 10 yılı aşkın bir süre çeşitli önemli tasarım projelerinde çalıştı. Kendisi tarafından üstlenilen önemli projelerin arasında Chrome tasarımı da yer alıyor. Ayrıca Google'ın Material Design dilinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamış durumda. Hem tasarımda hem de tüketici ürünlerinde tecrübeli bir yönetici olarak Jitkoff, şüphesiz ki bünyesinde yer aldığı her şirkete büyük değer katmaya devam edecek.
Bu arada Jitkoff, Google'daki eski ekibine bir tweet aracılığıyla şükranlarını dile getirdi: @googledesign ve Material'deki yetenekli insanlara: Harika bir on yıl için çok teşekkür ederim. Sizinle çalışmak bir onurdu!

https://techcrunch.com/2017/02/07/google-material-design-principal-nicholas-jitkoff-joins-dropbox-as-head-of-design/ Yorum Yaz
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JacquesC 2 yıl
Nicholas Jitkoff 'ın Yerine Beni Aldı Google.
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