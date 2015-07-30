Dropbox, Windows 10'a adapte edildi

Ünlü geliştirici Rudyn Hyun'un elinde gelişimini sürdüren resmi Dropbox uygulaması, Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 için yenilendi.

Bu yeni sürümüyle Windows 10'a uygun bir tasarım yapısına kavuşan popüler bulut depolama servisi Dropbox, ayrıca daha ufak fontlar, yeni ayar paneli ve en son kullanılan dosyalar için toplu seçim gibi özellikler de kazandı. Pencere modunda zorluk yarattığı için alt uygulama barı da silinen Dropbox, Windows 10 yazılım geliştirme kit dün yayınladığı için halen Windows 8.1 altyapısını kullanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/dropbox-picks-some-ui-tweaks-windows-10-arrives