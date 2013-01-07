Dropbox, Windows 8 mağazasında yerini aldı





Microsoft'un Ekim ayında Windows 8 platformu için müjdesini verdiği Dropbox uygulaması nihayet uygulama mağazasında yerini aldı.





Mobil platformlarda olduğu gibi uygulama ile dosyalarınızı depolamanız, fotoğraflarınızı görüntüleyebilmeniz ve videolarınızı izleyebilmeniz mümkün. Ayrıca diğer Windows 8 uygulamaları ile de bu dosyalarınızı açarak düzenleyebiliyorsunuz.





Windows 8 özellikleri ile entegre olan uygulamaya, Charm menüsündeki arama fonksiyonundan da erişilebiliyor ve paylaşım fonksiyonundan ise dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Uygulama Windows RT ile de uyumlu.











