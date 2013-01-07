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Dropbox, Windows 8 mağazasında yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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 Microsoft'un Ekim ayında Windows 8 platformu için müjdesini verdiği Dropbox uygulaması nihayet uygulama mağazasında yerini aldı.

Mobil platformlarda olduğu gibi uygulama ile dosyalarınızı depolamanız, fotoğraflarınızı görüntüleyebilmeniz ve videolarınızı izleyebilmeniz mümkün. Ayrıca diğer Windows 8 uygulamaları ile de bu dosyalarınızı açarak düzenleyebiliyorsunuz.

Windows 8 özellikleri ile entegre olan uygulamaya, Charm menüsündeki arama fonksiyonundan da erişilebiliyor ve paylaşım fonksiyonundan ise dosyalarınızı paylaşabiliyorsunuz. Uygulama Windows RT ile de uyumlu.




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