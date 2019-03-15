Dropbox'ın ücretsiz sürümüne artık sadece üç cihaz bağlanabilecek

Dropbox sessizce ücretsiz plandaki tüm kullanıcılarını etkileyecek bir değişiklik yaptı. Şirket artık ücretsiz hesaplar için sınırsız cihazın bağlantı kurmasına izin vermiyor. Kullanıcılar eğer ayda en az 8 dolar vererek ücretli bir sürüme geçmezlerse, Dropbox dosyalarına sadece 3 cihazla erişim sağlayabilecekler.

Yeni kullanıcılar değişiklikten tamamen etkilenecek

Dropbox bu değişikliği aslında bu ayın başlarında yaptı ve bir süredir fark edilmemişti. Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre Mart 2019'dan önce üçten fazla cihazı ücretsiz hesaplarına bağlayan kullanıcılar bu değişiklikten etkilenmeyecek ve aynı şekilde kullanmaya devam edebilecekler.

https://help.dropbox.com/account/computer-limit

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Bu durum yeni telefon veya bilgisayar alan yenikullanıcılarını veya mevcut hesaplarına yeni bir cihaz eklemek isteyen kullanıcıları etkileyecek. Şirketin gelirlerini arttırmak için başvurduğu bu yönteminne gibi sonuçlar doğuracağını ise zaman gösterecek.