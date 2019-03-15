Dropbox'ın ücretsiz sürümüne artık sadece üç cihaz bağlanabilecek

Teknoloji Editörü
Dropbox sessizce ücretsiz plandaki tüm kullanıcılarını etkileyecek bir değişiklik yaptı. Şirket artık ücretsiz hesaplar için sınırsız cihazın bağlantı kurmasına izin vermiyor. Kullanıcılar eğer ayda en az 8 dolar vererek ücretli bir sürüme geçmezlerse, Dropbox dosyalarına sadece 3 cihazla erişim sağlayabilecekler.
Yeni kullanıcılar değişiklikten tamamen etkilenecek
Dropbox bu değişikliği aslında bu ayın başlarında yaptı ve bir süredir fark edilmemişti. Şirket sitesinde yer alan bilgilere göre Mart 2019'dan önce üçten fazla cihazı ücretsiz hesaplarına bağlayan kullanıcılar bu değişiklikten etkilenmeyecek ve aynı şekilde kullanmaya devam edebilecekler.Bu durum yeni telefon veya bilgisayar alan yeni Dropbox kullanıcılarını veya mevcut hesaplarına yeni bir cihaz eklemek isteyen kullanıcıları etkileyecek. Şirketin gelirlerini arttırmak için başvurduğu bu yöntemin uzun vadede ne gibi sonuçlar doğuracağını ise zaman gösterecek.
https://help.dropbox.com/account/computer-limit Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Performans olarak Google Drive'i tek gecerim. 2 TB Google One var bende, senelik 99 Euro. Aile paylasimi da var. Android telefonunuz varsa cektiginiz tum fotograf ve videolari Google Photos'a otomatik atabilirsiniz.
OneDrive'da Office 365'den gelen 1 TB bonus var. Performans olarak Google kadar hizli degil ama Windows ile entegre olmasi kesinlikle avantaj. Yalniz en buyuk dezavantaji gunluk 500 GB download limiti var. 500 GB download ettiginizde senkronizasyon hatasi var diyip duruyor, ayrintili bir log da goremiyorsunuz. Ancak soyle bir artisi var, dosyalarinizi cloud'da tutup sadece gerekenleri bilgisayariniza indirip yerden tasarruf edebilirsiniz. Google Drive'da bu yok.
Box'un Enterprise versiyonunu kullandim. Box Sync'de 25 GB limit var, normal depolama alani sinirsiz. Box Sync cok yavas calisiyor, ayrica sistemi asiri yoruyor.
Dropbox pahali. 2 TB versiyona aylik 20 USD istiyor. File versioning var. Hiz olarak Google'dan yavas ama Onedrive'dan hizli. Mobil ve masaustu isletim sistemleriyle direkt bir entegrasyonu yok, o yuzden manuel islem yapmak zorundasiniz.
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