Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor

Mobil cihazların şu anda milyonlarca tüketici için varsayılan internet cihazları olduğu doğru olsa da, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar hala insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası. Özellikle de çalışma ortamlarında. Bu nedenle Dropbox, kullanıcıların belirli içerikleri ve dosyaları bulmasını kolaylaştırmak için masaüstünde yeni bir özellik sunmaya başladı.

Yeni özellik kullanıma açıldı

Windows ve Mac için Dropbox masaüstü uygulaması, bulut hesabınızda depolanan senkronize edilmiş dosyalara erişmek için yararlı bir hizmet. Ancak şimdiye kadar mobil uygulamalardaki kadar zengin özelliklere sahip değildi. Bundan böyle uygulamanın Windows ve Mac arayüzüne eklenen yeni arama çubuğu ile, istediğiniz dosyaları bulmanız kolaylaşıyor.

https://www.engadget.com/2019/03/26/dropbox-better-search-desktop/

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Bu yenilik, masaüstünüze senkronize edilmemiş olsa bile,hesabınıza bağlı her şeyi arayabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için, ekranınızın altındaki Dropbox simgesine tıklamanız vee ek olarak göreceğiniz arama kutusuna bulmak istediğiniz belgeleringirmeniz yeterli.