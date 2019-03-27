Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor

Bulut tabanlı depolama hizmeti Dropbox, mobil versiyonundaki işlevsel arama özelliğini, masaüstü sürümüne de getirdiğini duyurdu. Kullanıcılar artık aradıkları dosyalara kolayca ulaşabilecek.
1 ay
3,2b
2
1
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil cihazların şu anda milyonlarca tüketici için varsayılan internet cihazları olduğu doğru olsa da, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar hala insanların yaşamlarının ayrılmaz bir parçası. Özellikle de çalışma ortamlarında. Bu nedenle Dropbox, kullanıcıların belirli içerikleri ve dosyaları bulmasını kolaylaştırmak için masaüstünde yeni bir özellik sunmaya başladı.

Yeni özellik kullanıma açıldı

Windows ve Mac için Dropbox masaüstü uygulaması, bulut hesabınızda depolanan senkronize edilmiş dosyalara erişmek için yararlı bir hizmet. Ancak şimdiye kadar mobil uygulamalardaki kadar zengin özelliklere sahip değildi. Bundan böyle uygulamanın Windows ve Mac arayüzüne eklenen yeni arama çubuğu ile, istediğiniz dosyaları bulmanız kolaylaşıyor.
Bu yenilik, masaüstünüze senkronize edilmemiş olsa bile, Dropbox hesabınıza bağlı her şeyi arayabileceğiniz anlamına geliyor. Yeni özelliği kullanabilmek için, ekranınızın altındaki Dropbox simgesine tıklamanız ve menü öğelerine ek olarak göreceğiniz arama kutusuna bulmak istediğiniz belgelerin anahtar kelimelerini girmeniz yeterli.

https://www.engadget.com/2019/03/26/dropbox-better-search-desktop/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
ücretsiz verilen 2gb'ı arttırsanız yeter
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu 1 ay Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir 1 ay Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi" 1 ay Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı 1 ay Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 1 ay Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor 1 ay Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de! 1 ay Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor 1 ay Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı 1 ay ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor 1 ay Yeni Samsung ses sistemleri ekrandaki sahneyi algılayarak sesi optimize ediyor 1 ay Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor 1 ay Apple Arcade mobil oyunculuğu kökten değiştirebilir 1 ay ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi 1 ay Apple Watch EKG özelliği Avrupa’ya geliyor 1 ay Hindistan, yeni füzesiyle uzaydaki uyduyu paramparça etti 1 ay Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği 1 ay Samsung Galaxy A60’ın tüm teknik özellikleri TENAA’da listelendi 1 ay Samsung'un 8 nm'lik yeni işlemcisinin özellikleri ortaya çıktı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Dropbox, mobil versiyondaki basit arama işlevini masaüstüne getiriyor Sonraki Oppo Reno'nun 15 saniyelik görüntüsü internete düştü 1 ay 2si1 | Google Stadia özel bölüm 1 ay Makyajlı Renault Megane ilk kez görüntülendi 1 ay UPS, drone'la tıbbi numune teslimatına başlıyor 1 ay Google’ın G Suite için iki adımlı doğrulama sistemi yenileniyor 1 ay Avrupa Birliği, ABD'nin baskısına rağmen Huawei'yi veto etmedi 1 ay Yapılan bilimsel çalışma, Z kuşağının sosyal medyaya bağımlı olduğunu ortaya koydu 1 ay NASA’ya göre Grönland’da bulunan Jakobshavn Buzulu genişliyor 1 ay PlayStation Plus Nisan ayı ücretsiz oyunları açıklandı 1 ay Boeing, GoFly kişisel uçuş aracı tasarımı yarışmasında finale kalan beş projeyi tanıttı 1 ay Hakan: Muhafız'ın ikinci sezon fragmanı yayınlandı! 1 ay Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri 1 ay Apple Music şimdiye kadar 40 milyon Android cihaza yüklendi 1 ay Kuzey Amerika'nın en büyük deniz uçağı filosu tamamen elektrikli oluyor 1 ay Huawei P10 ve Honor 8X, Android Pie güncellemesi aldı 1 ay Huawei P30 Pro ve Huawei P30’un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Google’ın robotik bölümü yapay zeka odağında yeniden canlanıyor 1 ay Bakan Pakdemirli: "Yerli elektrikli traktörümüz 7 lira şarjla 8 saat çalışacak" 1 ay Global durgunluk Samsung’u da vurdu, kar yarıya düştü 1 ay Huawei Mate 20 Pro'nun yapay zeka destekli video kayıt özellikleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim