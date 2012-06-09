Dropbox uygulamasının ICS güncellemesi video akışlarını izleme imkanı getiriyor

Bulut depolama hizmetlerinin başarılı örneklerinden birisi olan Dropbox, Android uygulamasını ICS sürümü için güncelledi.





Android 4.0 yüklü cihazlar için olan güncelleme, uygulama üzerinden video akışlarını izleyebilmenize imkan tanıyor. Yüklediğiniz video dosyasının üzerine tıkladığınızda akıcı olarak izlemeye başlayabiliyorsunuz. Pek çok dosya formatına da destek veriliyor.





Diğer değişiklikler ise arka planda otomatik olarak indirme ve yükleme yapılması, Güney Kore dil desteği, 3GB'a kadar fotoğraf yükleme kotası şeklinde.





Google'ın Drive platformuyla hızlı bir giriş yaptığı bulut depolama sektörü iyice hareketlenmeye başladı. Sektörün önemli oyuncuları hizmetlerinde yaptıkları yeniliklerle tüketicileri cezbetmeye çalışıyor.





Güncellenmiş Dropbox uygulamasına Play mağazası üzerinden ulaşabilirsiniz.









https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android