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Dropbox uygulamasının ICS güncellemesi video akışlarını izleme imkanı getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bulut depolama hizmetlerinin başarılı örneklerinden birisi olan Dropbox, Android uygulamasını ICS sürümü için güncelledi.

Android 4.0 yüklü cihazlar için olan güncelleme, uygulama üzerinden video akışlarını izleyebilmenize imkan tanıyor. Yüklediğiniz video dosyasının üzerine tıkladığınızda akıcı olarak izlemeye başlayabiliyorsunuz. Pek çok dosya formatına da destek veriliyor. 

Diğer değişiklikler ise arka planda otomatik olarak indirme ve yükleme yapılması, Güney Kore dil desteği, 3GB'a kadar fotoğraf yükleme kotası şeklinde.

Google'ın Drive platformuyla hızlı bir giriş yaptığı bulut depolama sektörü iyice hareketlenmeye başladı. Sektörün önemli oyuncuları hizmetlerinde yaptıkları yeniliklerle tüketicileri cezbetmeye çalışıyor.

Güncellenmiş Dropbox uygulamasına Play mağazası üzerinden ulaşabilirsiniz.


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dropbox.android

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JohnLord 7 yıl
meego
GSM operatörlerinin İnternet fiyatları yüksek oldugu sürece blut hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamayacağız.

Wifi diye birşey var
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meego 7 yıl
GSM operatörlerinin İnternet fiyatları yüksek oldugu sürece blut hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamayacağız.
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setcikard 7 yıl
Bu program size verdiği bir sınırı mesela 10GB'lık bir hafıza alanını doldurabileceğiniz bir hizmet vericek.Yani size kendi serverlarında 10 GB'lık bir boşluk oluşturacak ve bu server'a istediğiniz zaman erişebileceksiniz. Telefonunuza birşey olsada başka bir telefon/sistemden erişebileceğiniz bir hafıza olma özelliği taşıyor.
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halitozbasli 7 yıl
Her telefonu pc ye bagladıgımda hesaplarımı esitlemek için 1 saaten fazla oyalandığı ve veri baglantı hızımı asırı dusurdugu ıcın su sıralar silmeyi dusundugum program...
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hasannberk 7 yıl
Arthur Eld
mnc07ben bu depolama işiden pek anlamıyorum resim video falan yükleyip başka pcden ulaşmaya mı yarıyor ?
Al benden o kadar, Bende programın ne işi yaradığını anlamadım :D

Bir Sd kart gibi düşünü sadece bunu internet üzerinden olanı :D bazı durumlarda kullanışlı olabiliyor mesela telefonunuzda microsd kart girişi yok ( örneğin One x) bir film dosyasını atmak için usb kablosuyla uğraşmanız gerekiyor. Ama dropbox sayesinde hızlı bir internetinde yardımıyla bunu hemen telefonunuza yükleyebilir hatta haberde bahsedilen gibi telefona yüklemeden de izleyebilirsiniz :D
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StormLight 7 yıl
mnc07
ben bu depolama işiden pek anlamıyorum resim video falan yükleyip başka pcden ulaşmaya mı yarıyor ?

Al benden o kadar, Bende programın ne işi yaradığını anlamadım :D
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|M|N|Ç| 7 yıl
ben bu depolama işiden pek anlamıyorum resim video falan yükleyip başka pcden ulaşmaya mı yarıyor ?
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