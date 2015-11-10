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Dropbox'un web sürümüne faydalı özellik

Popüler bulut depolama servislerinden Dropbox, web sürümü için daha önce sadece mobilde sunulan ve genel kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek bir özelliği hayata geçirdiğini duyurdu.
3 yıl
1,6b
1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dropbox'un web sürümüne faydalı özellik

Bulut depolama dünyasının öne çıkan isimlerinden Dropbox, standart internet tarayıcıları üzerinde erişilebilen sürümüne önemli bir özellik dahil etti.
Şimdiye kadar iOS uygulamasında bulunan, ilerleyen dönemde ise Android sürümüne gelecek olan bu yeni özellik, kişilerin en son kullandıkları dosyalara Dropbox'un web sürümü üzerinden ulaşmasına imkan tanıyor. Bunun için web arayüzünün sol üst köşesine "son kullanılanlar" sekmesi yerleştiren servis, bu kategori içerisinde erişim sağlanan en son dosyaları günlere göre sıralıyor ve böylece bulut depolamayı sık sık kullanan kişiler daha verimli ve hızlı çalışma gösterebiliyor.
Konu hakkında Dropbox tarafından hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://thenextweb.com/apps/2015/11/10/dropbox-on-the-web-finally-makes-it-easy-to-find-your-recently-used-files/ Yorum Yaz
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