Halihazırda PC(Windows) ve Mac platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan Double Fine'ın ritim tabanlı oyunu Dropchord, önümüzdeki hafta mobil platformlar için yayınlanacak.





Ouya, Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım 31 Temmuz tarihinde Ouya, 1 Ağustos'ta ise Android ve iOS platformları için yayınlanacak. Yapımın masaüstü versiyonları gibi 2.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim. Masaüstü versiyonları Leap Motion desteği sunan Drochord'un mobil platformlarda nasıl bir deneyim sunacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz.

http://dropchord.com/