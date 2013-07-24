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Dropchord, önümüzdeki hafta mobil platformlar için yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dropchord, önümüzdeki hafta mobil platformlar için yayınlanacak
Halihazırda PC(Windows) ve Mac platformları için indirilebilir içerik olarak sunulan Double Fine'ın ritim tabanlı oyunu Dropchord, önümüzdeki hafta mobil platformlar için yayınlanacak.

Ouya, Android ve iOS platformları için geliştirilen yapım 31 Temmuz tarihinde Ouya, 1 Ağustos'ta ise Android ve iOS platformları için yayınlanacak. Yapımın masaüstü versiyonları gibi 2.99$'lık bir fiyat etiketine sahip olacağını da belirtelim. Masaüstü versiyonları Leap Motion desteği sunan Drochord'un mobil platformlarda nasıl bir deneyim sunacağını önümüzdeki hafta hep birlikte göreceğiz. 

http://dropchord.com/ Yorum Yaz
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JakSocket 6 yıl
Konu dışı esintileri
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DewMac 6 yıl
hakikaten bu nedir?
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GokhanEmecan 6 yıl
wtf
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iceman05 6 yıl
Bu ne ya
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VR_27 6 yıl
Bu ne la
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Barthemana 6 yıl
aga bu nedir
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musaemirsen 6 yıl
Ufaktan Gravity adlı Oyunu Andırıyor.
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Hyponsoinage 6 yıl
Hakkaten bu ne la
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Aydenz 6 yıl
bu ne olum
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AndaCakan 6 yıl
bu ney la
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