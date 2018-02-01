Dün akşamki 'Süper Kanlı Mavi Ay'dan muhteşem kareler

3 farklı doğa olayının aynı anda gerçekleştiği Süper Kanlı Mavi Ay, tam 35 yılın ardından dün ilk kez gözlemlendi. Normalden daha büyük ve daha parlak bir hal alarak kızılımsı bir renge bürünen Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.

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Süper Kanlı Mavi Ay; Süper Ay, Mavi Ay ve tam Ay tutulması olaylarının bir arada gerçekleşmesiyle ortaya çıkan çok nadir bir doğa olayı. Süper Ay, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin en düşük seviyelerine kadar inmesi ve Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesiyle ortaya çıkıyor. Bugünkü Süper Ay, aynı ay içerisindeki ikinci dolunay olması nedeniyle aynı zamanda Mavi Ay olarak da biliniyor. Ancak "mavi" takma isminin aslen mavi rengiyle herhangi bir alakası yok.Bugün aynı zamanda tam bir Ay tutulmasının gerçekleşecek olması nedeniyle Süper Mavi Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.2037 yılına kadar bir benzeri daha görülmeyecek olan Süper Kanlı Mavi Ay, dün ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkelerinde en iyi şekilde gözlemlendi. Türkiye'den ise akşam 18.34 saatlerinde kısmen gözlemlendi.İşte hem Türkiye'den hem de dünyanın diğer taraflarından yakalanan muhteşem kareler: