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Dün akşamki 'Süper Kanlı Mavi Ay'dan muhteşem kareler

Bir benzeri en son 1982 yılında gerçekleşen nadir doğa olayı "Süper Kanlı Mavi Ay", dün dünyanın her tarafından uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların merak noktası oldu.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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3 farklı doğa olayının aynı anda gerçekleştiği Süper Kanlı Mavi Ay, tam 35 yılın ardından dün ilk kez gözlemlendi. Normalden daha büyük ve daha parlak bir hal alarak kızılımsı bir renge bürünen Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.

Süper Kanlı Mavi Ay; Süper Ay, Mavi Ay ve tam Ay tutulması olaylarının bir arada gerçekleşmesiyle ortaya çıkan çok nadir bir doğa olayı. Süper Ay, Ay ile Dünya arasındaki mesafenin en düşük seviyelerine kadar inmesi ve Ay'ın normalden daha büyük ve parlak görünmesiyle ortaya çıkıyor. Bugünkü Süper Ay, aynı ay içerisindeki ikinci dolunay olması nedeniyle aynı zamanda Mavi Ay olarak da biliniyor. Ancak "mavi" takma isminin aslen mavi rengiyle herhangi bir alakası yok.

Bugün aynı zamanda tam bir Ay tutulmasının gerçekleşecek olması nedeniyle Süper Mavi Ay, Dünya'nın gölgesinde kalacak. Dünya'nın atmosferinden geçen Güneş ışınları Ay'ın yüzeyinde kızılımsı bir renk oluşturacak. Ay'ın hafif kırmızı renge büründüğü bu olay da "Kanlı Ay" olarak biliniyor.

2037 yılına kadar bir benzeri daha görülmeyecek olan Süper Kanlı Mavi Ay, dün ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkelerinde en iyi şekilde gözlemlendi. Türkiye'den ise akşam 18.34 saatlerinde kısmen gözlemlendi.

İşte hem Türkiye'den hem de dünyanın diğer taraflarından yakalanan muhteşem kareler:


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ONY86 1 yıl en beğenilen
şu ayı bi ben yakalayamıyorum galiba.binalardan gökyüzünü göremiyorum.
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HIGHER 1 yıl
Bu ne ya, her foto için sayfa değiştirmek gerekiyor? salak haber siteleri gibi yaptınız dhyi.
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WaylandIZMIR 1 yıl
Ben 2017 yazında bu ay'ın aynısını gördüm. 152 senede 1 kez vs diye yalan sallıyor haber siteleri. Hatta bu sene de çekip buradan paylaşayım.
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*siteci* 1 yıl
O nasıl bir isim ya? Sanki ay ultisini açmış gibi

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HIGHER 1 yıl
Bu ne ya, her foto için sayfa değiştirmek gerekiyor? salak haber siteleri gibi yaptınız dhyi.
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obsesoz 1 yıl
Biz göremedik
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meego 1 yıl
ülkemizin coğrafik konumu yüzünden maalesef bu tip doğa olayları çok iyi görünemiyor. Amerika da ki arkadaşım acaip fotolar çekmiş
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ONY86 1 yıl en beğenilen
şu ayı bi ben yakalayamıyorum galiba.binalardan gökyüzünü göremiyorum.
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