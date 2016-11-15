Dün geceki Süper Ay'dan muhteşem kareler

Dünya’mızın yalnız uydusu Ay, dün gece Yeryüzü’ne sadece 356.509 kilometre uzaklıktaydı. Son 68 yıl içerisindeki en yakın konumuna ulaşıp büyüleyici bir Süper Ay halini alan Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.

Dünya-Ay-Güneş sisteminin tam bir çizgi halini aldığı “Syzygy” dönemlerinde ortaya çıkan Süper Ay olayı aslında sıklıkla gözlemlenen bir durum. Örneğin henüz bundan 5 yıl öncesinde Ay, Yeryüzü’ne 356.577 kilometre kadar yaklaşmış ve yine bu yılkine benzer bir Süper Ay gözlemlenmişti. Görüldüğü döneme göre farklı parlaklık ve büyüklük seviyelerine ulaşan(Dünya Güneş’e yakın olduğu için kış dönemlerinde daha iyi gözlemlenir) Süper Ay’ı 14 Kasım’daki kadar iyi gözlemlemek içinse 2034 yılına kadar beklememiz gerekiyor.

İşte dün gece normalden %30 daha parlak ve %14 daha büyük görülen Ay’ın dünyanın çeşitli taraflarından yakalanmış muhteşem görüntüleri: