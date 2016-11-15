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Dün geceki Süper Ay'dan muhteşem kareler

Son 68 yıl içerisindeki en görkemli Süper Ay haline ulaşan uydumuz Ay, dünyanın çeşitli taraflarından birçok fotoğrafçının dikkatlerini üzerine çekti. İşte o muhteşem karelerden oluşturduğumuz galeri:
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,3b
1
26
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünya’mızın yalnız uydusu Ay, dün gece Yeryüzü’ne sadece 356.509 kilometre uzaklıktaydı. Son 68 yıl içerisindeki en yakın konumuna ulaşıp büyüleyici bir Süper Ay halini alan Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.

Dünya-Ay-Güneş sisteminin tam bir çizgi halini aldığı “Syzygy” dönemlerinde ortaya çıkan Süper Ay olayı aslında sıklıkla gözlemlenen bir durum. Örneğin henüz bundan 5 yıl öncesinde Ay, Yeryüzü’ne 356.577 kilometre kadar yaklaşmış ve yine bu yılkine benzer bir Süper Ay gözlemlenmişti. Görüldüğü döneme göre farklı parlaklık ve büyüklük seviyelerine ulaşan(Dünya Güneş’e yakın olduğu için kış dönemlerinde daha iyi gözlemlenir)  Süper Ay’ı 14 Kasım’daki kadar iyi gözlemlemek içinse 2034 yılına kadar beklememiz gerekiyor.

İşte dün gece normalden %30 daha parlak ve %14 daha büyük görülen Ay’ın dünyanın çeşitli taraflarından yakalanmış muhteşem görüntüleri:


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Bassplayerr 3 yıl en beğenilen

sayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine yakışmayan bir davranış
1 Yanıt Yanıtla +33
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WB 3 yıl gun
gun
Bassplayerr
sayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine yakışmayan bir davranış

Açıkcası daha önce ne kötü galeriniz var mobil diye şikayet alıyorduk şimdi niye galeri yaptınız diye şikayet ediliyoruz.

Sizi bilmem ama dün gece ben süper ay için çocuğu bile giydirip deli soğukta dışarda baktık resim çektirdik tabii iPhone olduğundan birşey olmadı vs vs.

Doğal olarak o anı başka insanlar nasıl değerlendirmiş görmek istediğim için sordum yapacağız dediler bana yapmışlarda.

DH olarak yıllarca sayfa refersh, alakasız haber ve yalan haber yapmadık Türk basının hali ortada bundan böyle "Asrock Yeni anakartı sızdı" yerine daha insan hayatına dokunan ve ilgi çekici bilimsel bilgi içeren haberler yapmak istiyoruz buda o haberlerden biri.

Iyi de "Asrock yeni anakarti sizdi" haberleri icin buradayiz, hayata dokunan haberler icin kusura bakmayin daha iyi siteler var, herkes kendi iyi oldugu isi amaci dogrultusunda yaparsa kaliteden soz edilebilir,
Acikcasi gsmarena'ya NASA'nin Mars gorevlerini gormek icin girmedigim gibi buraya da super ay cekimlerini gormek icin gelmiyorum..
gunBassplayerrsayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Xloud 3 yıl
ShiftDelete.net e bağladı iyice burası yazık... Erdi Özüağ kaçıp kendini kurtarsa keşke...
Yanıtla +19
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1 Avatar
Arranger. 3 yıl
600D - Canon 100-400
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Mayıs 2013
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asosyal mühendis 3 yıl
356508 km uzaklıktaydı bana. Hehe 1km daha yakındım :)
Not: Rakım :D +ev yüksekliği + tepe
1 Yanıt Yanıtla +1
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gun 3 yıl asosyal mühendis
Dünyanın eğik duruşu ve sizin konumunuzu ona göre hesapladınız mı
1 Yanıt Yanıtla
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Stand Alone 3 yıl
Adamlar bilimsel konularda da haber yapıyorlar ama yine şikayet yine şikayet... Kraldan çok kralcılık yapmayın.
Yanıtla +1
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WB 3 yıl
Iste bizim ulkemizde profesyonellik bu yuzden yok arkadaslar, ac gozluyuz herseyden biraz olsun aman trafik olsun, bakis acimiz maalesef bu kadar dar..
Yanıtla +1
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ezimuse 3 yıl
Hürriyet milliyet teknoloji haberlerine el atıyorsa donanım haber de diğer konulara da el atabilir bence bir basın çalışanı olarak. Farklı konuların editörleri kendine göre bir ziyaretçi kitlesi çeker. Bu mobil de olur sağlık da bilim de olabilir. Bir sitenin de ayakta kalabilmesi için günümüz şartlarında reklam şart. E reklamı da istemiyoruz başka haberi de. Premium yapın para verelim desen kimse vermez. Bu insanlar nereden ekmek yiyecek? Herşeye kendi tarafımızdan bakarak bencil olamamak lazım diye düşünüyorum. Diğer siteler gibi bu sitenin de çalışanların kazancı da reklam ve ziyaretçisi. (Yorumlarım işin içerisinde olan birisinin yorumlarıdir.)
Yanıtla +5
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solayak27 3 yıl
La yalanmıdır nedir bu süper ay meselesi anasını satım elin İtalyasın da amerikasin da gözükür Gaziantep de gözükmez ay torpil mi yapmış size bi gerege yok nediciniz siz vurun balcan kababinin dibine mi demiş ola ???
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gael 3 yıl
fotğraf hileleriyle dolu görüntüler ben ay ı böyle hiç görmedim
Yanıtla +2
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ergenius 3 yıl
Tam diyecektim ki çabuk "Teknoloji sayfasında böyle paylaşımlar mı olurcular?" gelmeden bakayım , gecikmisim. O değil de bu hafta vizeler var diye mi bu kadar yoğun site . Gidin ders çalışın :D
Yanıtla +3
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ezimuse 3 yıl
Fotoğrafçıların çoğu bu zamanı fırsat bilip photoshopa yüklendi. Nasıl olsa ay gerçekte de büyük görünecekti. Ancak fotoğraflarda böyle büyük gözüken ay aslında o kadar da büyük değildi. Hele ki uçak photoshop eseri :) Sevgiler.
Yanıtla +6
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irish 3 yıl
Fotolar pek de fake gibi gözükmüyor. Uygun bir yerden yeterince zoom yapılırsa gayet de güzel fotolar yakalanır bunlar gibi.
Yanıtla +2
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