Dün geceki Süper Ay'dan muhteşem kareler

Dünya’mızın yalnız uydusu Ay, dün gece Yeryüzü’ne sadece 356.509 kilometre uzaklıktaydı. Son 68 yıl içerisindeki en yakın konumuna ulaşıp büyüleyici bir Süper Ay halini alan Ay, bu muhteşem haliyle elbette dünyanın çeşitli yerlerinden uzay gözlemcilerinin ve fotoğrafçıların da dikkat odağı haline geldi.
Dünya-Ay-Güneş sisteminin tam bir çizgi halini aldığı “Syzygy” dönemlerinde ortaya çıkan Süper Ay olayı aslında sıklıkla gözlemlenen bir durum. Örneğin henüz bundan 5 yıl öncesinde Ay, Yeryüzü’ne 356.577 kilometre kadar yaklaşmış ve yine bu yılkine benzer bir Süper Ay gözlemlenmişti. Görüldüğü döneme göre farklı parlaklık ve büyüklük seviyelerine ulaşan(Dünya Güneş’e yakın olduğu için kış dönemlerinde daha iyi gözlemlenir) Süper Ay’ı 14 Kasım’daki kadar iyi gözlemlemek içinse 2034 yılına kadar beklememiz gerekiyor.
İşte dün gece normalden %30 daha parlak ve %14 daha büyük görülen Ay’ın dünyanın çeşitli taraflarından yakalanmış muhteşem görüntüleri:
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sayfa görünteleme sayısını arttırmak için yaptığınız bu galeri çalışması gerçekten donanım haber kalitesine yakışmayan bir davranış
Iyi de "Asrock yeni anakarti sizdi" haberleri icin buradayiz, hayata dokunan haberler icin kusura bakmayin daha iyi siteler var, herkes kendi iyi oldugu isi amaci dogrultusunda yaparsa kaliteden soz edilebilir,
Acikcasi gsmarena'ya NASA'nin Mars gorevlerini gormek icin girmedigim gibi buraya da super ay cekimlerini gormek icin gelmiyorum..