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Dungeon Hunter 4, bu ay içerisinde yayınlanacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Dungeon Hunter 4, bu ay içerisinde yayınlanacak
 Mobil platformun başarılı oyun geliştiricilerinden Gameloft'un aksiyon/RPG serisi Dungeon Hunter'ın yeni oyunu Dungeon Hunter 4 bu ay içerisinde yayınlanacak.

Serinin üçüncü oyununda olduğu gibi freemium olarak sunulacak olan yapımda, yine oyun içi satışlar ile oyunculara yeni içerikler sunulacak. Serinin ilk iki oyununu beğeniyle oynayan mobil oyuncuların pek de hoşnut olmadığı Free to Play yapının, dördüncü oyunda nasıl bir dengeye oturtulacağı halen merak konusu.

Yeni hikayesi, yeni zindanları ve geliştirilmiş RPG unsurlarıyla Android ve iOS oyuncularının beğenisine sunulacak olan yapımın seriye neler katacağını bu ay içerisinde hep birlikte göreceğiz.

http://www.imore.com/dungeon-hunter-4-hacking-and-slashing-its-way-ios-spring Yorum Yaz
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