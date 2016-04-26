Dünya Bankası'ndan yeni iklim planına dev destek

Aralık ayında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda hazırlanan Paris Anlaşması, dün imzaya açıldı ve daha ilk günden 175'ten fazla ülke tarafından imzalandı. Dünya'nın geleceği için son derece önemli kararların alındığı bu anlaşma ile birlikte, iklim değişikliğinin önüne geçmek için atılması gereken adımlar belirlendi.

Paris İklim Değişikliği Konferansı'nda dikkat çekilen konulardan biri de, iklim değişikliğinin önüne geçebilmek için sadece gelişmiş ülkelerin değil, gelişmekte olan ülkelerin de yenilenebilir enerjiye geçiş için gerekli adımları atması gerektiğiydi. Bu yüzden gelişmiş ülkelerin, gerekli adımları atabilmeleri için gelişmekte olan ülkelere gerekli finansmanı sağlaması, konferansta alınan en önemli kararlardan biriydi.

Dünya Bankası'nın geçtiğimiz günlerde duyurduğu yeni iklim değişikliği planı, şimdiden bu konuda kayda değer adımların atıldığını gösterdi. Birleşmiş Milletler'in bir parçası olan Dünya Bankası, bu plan kapsamında 30 GW yenilebilir enerji sağlamayı amaçlıyor. Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin 30 GW yenilenebilir enerji elde edebilmeleri için gerekli mali desteği sağlayacak.

Bu yeni iklim planı kapsamında, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji alanında 250 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu sayede gelişmekte olan ülkelerdeki karbon emisyonu azaltılırken, ulaşımda yeşil enerjinin kullanımı ve iklim dostu tarımcılığa geçilmesi sağlanacak. Dünya Bankası, 2020 yılına gelindiğinde iklim planına sağladığı finansmanı yıllık 29 milyar dolara çıkarmış olmayı amaçlıyor.

http://planetsave.com/2016/04/18/world-bank-targets-30gw-renewable-energy-new-climate-action-plan/