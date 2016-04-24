Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, dünya liderlerini bir araya getirdi. Dünyanın geleceği için son derece önemli bir dönüm noktası olabilecek bu konferansta bir araya gelen liderler, son yıllarda gayet açık bir tehlike haline gelen iklim değişikliğinin önüne geçmek için önemli kararlar aldılar.

Bu konferans sırasında alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan Paris İklim Anlaşması, dün New York'ta düzenlenen seremoni ile imzalandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un öncülüğünde düzenlenen seremonide 175'ten fazla ülke bu tarihi anlaşmaya imza attı. Aralık ayında üzerinde uzlaşılan bu tarihi anlaşmayı, imzaya açıldığı ilk günde imzalamayan ülkelerde de mevcut, ancak bu ülkelerin de belirlenen son tarih olan Nisan 2017'ye kadar anlaşmaya imza atmaları bekleniyor.

Dünya'nın geleceği için önemli adımların atılmasını öngören Paris İklim Anlaşması ile belirlenen temel hedef, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması. Ancak Birleşmiş Milletler tarafından dün yayınlanan açıklamada, karşılaşılan riskin ciddiyeti göz önüne alındığında, ülkelerin bu rakamı 1.5 dereceye düşürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği vurgulandı.

22 Nisan Dünya Günü'nde imzalanan bu anlaşma Dünya'nın geleceği için umut verici bir adım, ancak bu anlaşma ile belirlenen hedeflere ulaşılması için ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve enerji politikalarında önemli değişiklikler yapmaları gerekiyor.

http://cleantechnica.com/2016/04/22/worlds-nations-sign-unprecedented-climate-change-agreement/