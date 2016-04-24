Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı

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Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, dünya liderlerini bir araya getirdi. Dünyanın geleceği için son derece önemli bir dönüm noktası olabilecek bu konferansta bir araya gelen liderler, son yıllarda gayet açık bir tehlike haline gelen iklim değişikliğinin önüne geçmek için önemli kararlar aldılar.
Bu konferans sırasında alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan Paris İklim Anlaşması, dün New York'ta düzenlenen seremoni ile imzalandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un öncülüğünde düzenlenen seremonide 175'ten fazla ülke bu tarihi anlaşmaya imza attı. Aralık ayında üzerinde uzlaşılan bu tarihi anlaşmayı, imzaya açıldığı ilk günde imzalamayan ülkelerde de mevcut, ancak bu ülkelerin de belirlenen son tarih olan Nisan 2017'ye kadar anlaşmaya imza atmaları bekleniyor.
Dünya'nın geleceği için önemli adımların atılmasını öngören Paris İklim Anlaşması ile belirlenen temel hedef, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması. Ancak Birleşmiş Milletler tarafından dün yayınlanan açıklamada, karşılaşılan riskin ciddiyeti göz önüne alındığında, ülkelerin bu rakamı 1.5 dereceye düşürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği vurgulandı.
22 Nisan Dünya Günü'nde imzalanan bu anlaşma Dünya'nın geleceği için umut verici bir adım, ancak bu anlaşma ile belirlenen hedeflere ulaşılması için ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve enerji politikalarında önemli değişiklikler yapmaları gerekiyor.
http://cleantechnica.com/2016/04/22/worlds-nations-sign-unprecedented-climate-change-agreement/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin + Abd + Rusya + Almanya + Fransa + Birleşik Krallık + İtalya + Japonya = 80 birim.
175 ülkenin imzalaması ve o imzaladığı içeriğe uyması önemli değil. Önemli olan G8 dediğimiz dünyayı belleyen ve bu sayede zenginleşenlerin imzalaması ve imzaladıkları metne sadık kalmasıdır.
Yoksa Moldova imzalamış, San Marino imzalamış, Şili imzalamış, Türkiye imzalamış bir anlamı yok. Zararı verenler belli onlar vazgeçerse bu zarar verme eyleminden ancak o zaman bir şeyler değişebilir.
bu konudaki kararları yalnızca politikacılara bırakmak dünyanın geleceği için akıllıca değil.
iklim değişikliği iklimler her daim degişir kış gider yaz gelir yaz gider sonbahar gelir
global top dünyacıların balonları bunlar harbiden komik
Ben yıllık 2 derece olduğunu bilmiyordum son 10 yılda yılda 1 derecede artmış olsa 10 derece eder bu kadar değiştimi yahu?
1880-2012 yılları arasında toplam 0.85 C artış olmuş. (kaynak - sayfa 5 ilk madde)
Yıllık 2 derece -fahrenayt bile olsa- aşırı fazla, bir yanlışlık var bu işte.
Hocam o HAARP falan fasa fiso, böyle komplo şeylerine inanmayın :)
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