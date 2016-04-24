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Tarihi iklim değişikliği anlaşması imzalandı

Aralık ayında Paris'te düzenlenen İklim Değişikliği Konferansı'nda alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan Paris İklim Anlaşması, bugün düzenlenen seremoni ile 175 ülke tarafından imzalandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Alternatif Enerji
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Paris'te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, dünya liderlerini bir araya getirdi. Dünyanın geleceği için son derece önemli bir dönüm noktası olabilecek bu konferansta bir araya gelen liderler, son yıllarda gayet açık bir tehlike haline gelen iklim değişikliğinin önüne geçmek için önemli kararlar aldılar.
 Bu konferans sırasında alınan kararlar çerçevesinde hazırlanan Paris İklim Anlaşması, dün New York'ta düzenlenen seremoni ile imzalandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un öncülüğünde düzenlenen seremonide 175'ten fazla ülke bu tarihi anlaşmaya imza attı. Aralık ayında üzerinde uzlaşılan bu tarihi anlaşmayı, imzaya açıldığı ilk günde imzalamayan ülkelerde de mevcut, ancak bu ülkelerin de belirlenen son tarih olan Nisan 2017'ye kadar anlaşmaya imza atmaları bekleniyor.
 Dünya'nın geleceği için önemli adımların atılmasını öngören Paris İklim Anlaşması ile belirlenen temel hedef, küresel ısınmanın 2 derecenin altında tutulması. Ancak Birleşmiş Milletler tarafından dün yayınlanan açıklamada, karşılaşılan riskin ciddiyeti göz önüne alındığında, ülkelerin bu rakamı 1.5 dereceye düşürmek için ellerinden geleni yapmaları gerektiği vurgulandı.
 22 Nisan Dünya Günü'nde imzalanan bu anlaşma Dünya'nın geleceği için umut verici bir adım, ancak bu anlaşma ile belirlenen hedeflere ulaşılması için ülkelerin verdikleri sözleri yerine getirmeleri ve enerji politikalarında önemli değişiklikler yapmaları gerekiyor.

http://cleantechnica.com/2016/04/22/worlds-nations-sign-unprecedented-climate-change-agreement/ Yorum Yaz
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gereksiz95 3 yıl en beğenilen
Yıllık 2 derece demek nedir. Plan yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 2 C°'nin altında tutmak. Haberde çeviri hatası yok ama çeviren kişi kafasına göre yorumlamış ve yıllık 2 derece demiş. Lütfen haberi düzeltin.
Yıllık 2 derece demek nedir. Plan yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 2 C°'nin altında tutmak. Haberde çeviri hatası yok ama çeviren kişi kafasına göre yorum...
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arel.gr 3 yıl
suudilerin suyu isiniyor..
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Tugrul_512bit 3 yıl
İklimi düzeltecez deyip h.a.a.r.p. silahlarını kanun koruması altında kullanarak insanları kanser etmesinler. Üstüne bir de zaten delikdeşik edilmiş ozon tabakasını tamamen yoketmesinler. İyonosferi zorlayıp güneş rüzgarlarına karşı savunmasız bırakmasınlar.
İklimi düzeltecez deyip h.a.a.r.p. silahlarını kanun koruması altında kullanarak insanları kanser etmesinler. Üstüne bir de zaten delikdeşik edilmiş ozon tabak...
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Seyrim 3 yıl
Dünya tüketimi azaltirsa anlaşmaya filan gerek kalmaz..
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gcb1903 3 yıl
Dünya kirliliği, iklim değişkiliği ne adla anılırsa artık 100 birim desek.
Çin + Abd + Rusya + Almanya + Fransa + Birleşik Krallık + İtalya + Japonya = 80 birim.
175 ülkenin imzalaması ve o imzaladığı içeriğe uyması önemli değil. Önemli olan G8 dediğimiz dünyayı belleyen ve bu sayede zenginleşenlerin imzalaması ve imzaladıkları metne sadık kalmasıdır.
Yoksa Moldova imzalamış, San Marino imzalamış, Şili imzalamış, Türkiye imzalamış bir anlamı yok. Zararı verenler belli onlar vazgeçerse bu zarar verme eyleminden ancak o zaman bir şeyler değişebilir.
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savarog 3 yıl
Küresel ısınma gibi bir konuda veya benzer konularda bilim kurumlarının doğrudan etki gücü olmalı,
bu konudaki kararları yalnızca politikacılara bırakmak dünyanın geleceği için akıllıca değil.
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Batuist 3 yıl
böyle bir planın etkilerini görebilmek onlarca yıl alır.. 175 ülke ve tonla alınan karar ve bu kararların uygulanması etkilerinin görülmesi vs.. bizim torunlarımız anca bu kararların etkisini konuşabilir.
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pranis 3 yıl
Türkiye varmıymış ? tam pislik bir ülkeyiz .
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kawasakizx6r 3 yıl
youtube.com/...


iklim değişikliği
iklimler her daim degişir kış gider yaz gelir yaz gider sonbahar gelir

global top dünyacıların balonları bunlar
harbiden komik

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gereksiz95 3 yıl en beğenilen
Yıllık 2 derece demek nedir. Plan yüzyılın sonuna kadar küresel ısınmayı 2 C°'nin altında tutmak. Haberde çeviri hatası yok ama çeviren kişi kafasına göre yorumlamış ve yıllık 2 derece demiş. Lütfen haberi düzeltin.
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benhuraxu 3 yıl
Bu anlaşma hikaye. Avrupa, amerika, rusya, ortadogu yani kisacasi herkez yine kendi kafasina gore hareket edecek. Isteyen istedigi silahi, nukleer santrali yapacak. Bekkentiye girmemeli
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vjdrsjejv 3 yıl
Hani biraz geç kalınmamış mi!
Ben yıllık 2 derece olduğunu bilmiyordum son 10 yılda yılda 1 derecede artmış olsa 10 derece eder bu kadar değiştimi yahu?
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Dovahkiin 3 yıl vjdrsjejv
vjdrsjejv

Hani biraz geç kalınmamış mi!

Ben yıllık 2 derece olduğunu bilmiyordum son 10 yılda yılda 1 derecede artmış olsa 10 derece eder bu kadar değiştimi yahu?

1880-2012 yılları arasında toplam 0.85 C artış olmuş. (kaynak - sayfa 5 ilk madde)

Yıllık 2 derece -fahrenayt bile olsa- aşırı fazla, bir yanlışlık var bu işte.
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V4LKyR 3 yıl
Tugrul_512bit
İklimi düzeltecez deyip h.a.a.r.p. silahlarını kanun koruması altında kullanarak insanları kanser etmesinler. Üstüne bir de zaten delikdeşik edilmiş ozon tabakasını tamamen yoketmesinler. İyonosferi zorlayıp güneş rüzgarlarına karşı savunmasız bırakmasınlar.

Hocam o HAARP falan fasa fiso, böyle komplo şeylerine inanmayın :)
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serhatcan007 3 yıl
175 tane ülkenin temsilcisi var. Türkiye'den bi tane adam yok....
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Tugrul_512bit 3 yıl
İklimi düzeltecez deyip h.a.a.r.p. silahlarını kanun koruması altında kullanarak insanları kanser etmesinler. Üstüne bir de zaten delikdeşik edilmiş ozon tabakasını tamamen yoketmesinler. İyonosferi zorlayıp güneş rüzgarlarına karşı savunmasız bırakmasınlar.
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yeşil enerji, iklim değişikliği ve
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