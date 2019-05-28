Dünya boyutlarında 18 yeni gezegen keşfedildi: Birisi çok 'enteresan'

Alman astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, tam 18 yeni ötegezegen keşfine imza attı. Yapılan açıklamalara göre yeni gezegenlerin hepsi, boyutları anlamıyla Dünya'ya benziyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan dev keşif, Kepler Uzay Teleskobu'nun elde ettiği veriler yardımıyla yapılmış.
18 yeni gezegenin keşfi Max Planck Enstitüsü, Georg August Üniversitesi ve Sonneberg Gözlemevi'nde görev yapan astronomların ortak çalışması sonucu yapıldı. Alman gökbilimciler, yeni gezegenlerin 17 tanesinin yıldızlarına çok yakın konumlarda yer aldığını ve dolayısıyla yaşama elverişli olmayan ortamlara sahip olduğunu söyledi. Gezegenlerin yüzey sıcaklığının 100-1000 santigrad derece aralığında değiştiği belirtilmiş. Yani yeni bir Dünya arayışları için pek uygun gezegenler değil.
Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Astronomlar 18 gezegenden yalnızca bir tanesinin enteresan özelliklere sahip olduğunu söyledi. EPIC 201238110.02 ismi verilen bu gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde* bulunuyor. Yani teorik anlamda gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var. 522 ışık yılı uzaklıkta bulunan EPIC 201238110.02, ayrıca Dünya'nın 1,87 katı oranında bir çap uzunluğuna sahip.
*Astronomide bolca duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ifadesi bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.
Dünya boyutlarında gezegenler keşfetmek astronomlar için aslında epey zorlayıcı bir görev. Kepler, TESS gibi teleskoplar bildiğiniz gibi gezegen arayışlarında transit metodu ismi verilen bir yöntemden faydalanıyor. Bu yöntem temel anlamıyla, yıldızlardan Dünya'ya ulaşan ışıktaki değişimlerin incelemesine dayanıyor.
Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek hem yeni gezegenler keşfedebiliyor hem de gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.
Transit metodunda gezegenin büyüklüğü çok önemli bir etken. Gezegen ne kadar büyük olursa keşfedilmesi de bir o kadar kolay oluyor. Yani Dünya boyutlarındaki küçük gezegenlerin keşfedilmesi normalden biraz daha zor.
18 yeni gezegenin keşfini gerçekleştiren ekip ise burada yeni bir algoritmadan faydalanmış. "Transit Least-Squares" ismi verilen algoritma, transit metodunun hassaslığını artıyor ve Dünya benzeri küçük gezegenlerin daha kolay bir şekilde keşfedilmesinin önünü açıyor. Alman bilim insanları, bu algoritmadan faydalanarak önümüzdeki dönemlerde 100 yeni Dünya boyutlarında gezegen keşfi gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi.
Astronomide kullanılan transit metodu:
https://phys.org/news/2019-05-eighteen-earth-sized-exoplanets.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Boyutları Dünya'ya benziyor. Peki yaşam olabilir mi?
18 yeni gezegenin keşfi Max Planck Enstitüsü, Georg August Üniversitesi ve Sonneberg Gözlemevi'nde görev yapan astronomların ortak çalışması sonucu yapıldı. Alman gökbilimciler, yeni gezegenlerin 17 tanesinin yıldızlarına çok yakın konumlarda yer aldığını ve dolayısıyla yaşama elverişli olmayan ortamlara sahip olduğunu söyledi. Gezegenlerin yüzey sıcaklığının 100-1000 santigrad derece aralığında değiştiği belirtilmiş. Yani yeni bir Dünya arayışları için pek uygun gezegenler değil.
Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Astronomlar 18 gezegenden yalnızca bir tanesinin enteresan özelliklere sahip olduğunu söyledi. EPIC 201238110.02 ismi verilen bu gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde* bulunuyor. Yani teorik anlamda gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var. 522 ışık yılı uzaklıkta bulunan EPIC 201238110.02, ayrıca Dünya'nın 1,87 katı oranında bir çap uzunluğuna sahip.
*Astronomide bolca duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ifadesi bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.
Dünya boyutlarında gezegen keşfetmek astronomları zorluyor
Dünya boyutlarında gezegenler keşfetmek astronomlar için aslında epey zorlayıcı bir görev. Kepler, TESS gibi teleskoplar bildiğiniz gibi gezegen arayışlarında transit metodu ismi verilen bir yöntemden faydalanıyor. Bu yöntem temel anlamıyla, yıldızlardan Dünya'ya ulaşan ışıktaki değişimlerin incelemesine dayanıyor.
Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek hem yeni gezegenler keşfedebiliyor hem de gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.
Transit metodunda gezegenin büyüklüğü çok önemli bir etken. Gezegen ne kadar büyük olursa keşfedilmesi de bir o kadar kolay oluyor. Yani Dünya boyutlarındaki küçük gezegenlerin keşfedilmesi normalden biraz daha zor.
18 yeni gezegenin keşfini gerçekleştiren ekip ise burada yeni bir algoritmadan faydalanmış. "Transit Least-Squares" ismi verilen algoritma, transit metodunun hassaslığını artıyor ve Dünya benzeri küçük gezegenlerin daha kolay bir şekilde keşfedilmesinin önünü açıyor. Alman bilim insanları, bu algoritmadan faydalanarak önümüzdeki dönemlerde 100 yeni Dünya boyutlarında gezegen keşfi gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi.
Astronomide kullanılan transit metodu:
https://phys.org/news/2019-05-eighteen-earth-sized-exoplanets.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu açıdan şuraya gitmek 1000 yıl alıyor evet ama
uzay gemisinin içindekiler için 1 saat gibi geliyor !