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Dünya boyutlarında 18 yeni gezegen keşfedildi: Birisi çok 'enteresan'

Kepler Uzay Teleskobu geçtiğimiz yıl emekliye ayrılmıştı ancak astronomlar teleskobun Dünya'ya gönderdiği verileri incelemeye devam ediyor. Şimdi de 18 yeni Dünya boyutlarında gezegen keşfedildi.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Alman astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, tam 18 yeni ötegezegen keşfine imza attı. Yapılan açıklamalara göre yeni gezegenlerin hepsi, boyutları anlamıyla Dünya'ya benziyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan dev keşif, Kepler Uzay Teleskobu'nun elde ettiği veriler yardımıyla yapılmış.

Boyutları Dünya'ya benziyor. Peki yaşam olabilir mi?


18 yeni gezegenin keşfi Max Planck Enstitüsü, Georg August Üniversitesi ve Sonneberg Gözlemevi'nde görev yapan astronomların ortak çalışması sonucu yapıldı. Alman gökbilimciler, yeni gezegenlerin 17 tanesinin yıldızlarına çok yakın konumlarda yer aldığını ve dolayısıyla yaşama elverişli olmayan ortamlara sahip olduğunu söyledi. Gezegenlerin yüzey sıcaklığının 100-1000 santigrad derece aralığında değiştiği belirtilmiş. Yani yeni bir Dünya arayışları için pek uygun gezegenler değil.

Ayrıca Bkz. "Dört gezegenli bu Güneş Sisteminde çok garip şeyler oluyor"
Astronomlar 18 gezegenden yalnızca bir tanesinin enteresan özelliklere sahip olduğunu söyledi. EPIC 201238110.02 ismi verilen bu gezegen, yıldızının yaşanabilir bölgesinde* bulunuyor. Yani teorik anlamda gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulunma ihtimali var. 522 ışık yılı uzaklıkta bulunan EPIC 201238110.02, ayrıca Dünya'nın 1,87 katı oranında bir çap uzunluğuna sahip.

*Astronomide bolca duyduğumuz "yaşanılabilir bölge" ifadesi bir yıldızın, yörüngesindeki bir gezegenin yüzeyinde sıvı halde su bulundurmasına olanak tanıdığı alan veya uzaklık anlamına geliyor. Örneğin bir yıldız ne kadar büyük veya ne kadar küçük olursa bu yıldızın yaşanılabilir bölgesi de ona göre yıldıza yakın veya uzak oluyor.

Dünya boyutlarında gezegen keşfetmek astronomları zorluyor


Dünya boyutlarında gezegenler keşfetmek astronomlar için aslında epey zorlayıcı bir görev. Kepler, TESS gibi teleskoplar bildiğiniz gibi gezegen arayışlarında transit metodu ismi verilen bir yöntemden faydalanıyor. Bu yöntem temel anlamıyla, yıldızlardan Dünya'ya ulaşan ışıktaki değişimlerin incelemesine dayanıyor.

Yıldızların yörüngelerindeki gezegenler dönerken yıldızın önüne geçer ve Dünya'ya ulaşan ışığı da engeller. Astronomlar da bu küçük karartıları analiz ederek hem yeni gezegenler keşfedebiliyor hem de gezegenlerin büyüklüğü ve yıldızına olan uzaklığı gibi birçok bilgiye ulaşabiliyor.

Transit metodunda gezegenin büyüklüğü çok önemli bir etken. Gezegen ne kadar büyük olursa keşfedilmesi de bir o kadar kolay oluyor. Yani Dünya boyutlarındaki küçük gezegenlerin keşfedilmesi normalden biraz daha zor.

18 yeni gezegenin keşfini gerçekleştiren ekip ise burada yeni bir algoritmadan faydalanmış. "Transit Least-Squares" ismi verilen algoritma, transit metodunun hassaslığını artıyor ve Dünya benzeri küçük gezegenlerin daha kolay bir şekilde keşfedilmesinin önünü açıyor. Alman bilim insanları, bu algoritmadan faydalanarak önümüzdeki dönemlerde 100 yeni Dünya boyutlarında gezegen keşfi gerçekleştirmeyi beklediklerini söyledi.

Astronomide kullanılan transit metodu: 


https://phys.org/news/2019-05-eighteen-earth-sized-exoplanets.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 hf.
En büyük hatamız yaşam ararken bizler gibi canlılar aramamız. Birçok gezegende daha bizlerin göremediği bulamadığı canlılar olabilir. Ota p.oka para harcanacağına geleceğe harcansa ölürüz zaten.
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DH Misafiri 1 hf.
Kayada aynen diğerleri gibi bir yaşam formudur.Onu da oluşturan atomlar saniyede 300,000 kez dönerek cisim olarak kalabilmesini sağlıyor.
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MonitörKertenkelesi 1 hf.
Yazan arkadaşa katılıyorum yaşam yok derken kendimizin yaşayabileceği bir gezegenden bahsediliyor yoksa bence bütün evrendeki bu gezegenlerde bir yaşam formu var bizim algılayıp göremediğimiz, belki kaya bile bir yaşam formudur, bir de o açıdan bakmak gerek.
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KanameSama 1 hf.
Ölmeden önce yaşam olan bir gezegen keşfedildiğini görmeyi çok isterdim ama görünen o ki bu mümkün olmayacak.
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darkaura 1 hf.
yuksek sicakligin yasama uygun olmadigini kim soyledi. dunya tipi yasama uygun degil denebilir. dunya disi yasamin nasil olacagini yada olamiyacagani soyleyecek kadar bilgiye sahip degiliz. yakin zamana kadar 100 derecede yasam mumkun degil deniyordu, akabilinde 100derecenin uzerinde kaynar asitli volkan bacalarinda yasayan extremorphile arc bakteriler kesfedildi. -50 derecede donmus suyun diger kayalardan hic bir farki yok, dunyada siradan bir kaya olan mineralin 500 derecede sivilasarak yasama cok daha uygun bir kimya saglamiyacagini nerden biliyoruz.
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LKLC 1 hf. darkaura
İnsan yaşamı için uygun olmadığını söylemeye çalıştım ama cümleyi yanlış kurmuşum. Düzelttim o kısmı teşekkürler uyarı için.
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LeonEyes 1 hf.
iyidir hojidir ama benena...
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SEO-Uzmanı 1 hf.
ışık hızına çıkılırsa zaman yavaşlıyor !
bu açıdan şuraya gitmek 1000 yıl alıyor evet ama
uzay gemisinin içindekiler için 1 saat gibi geliyor !
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konsoldede 1 hf.
Bulmak güzel lakin yakın zamanda oralara giden olamayacak belki 1000 sene sonra
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