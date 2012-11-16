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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya çapında bugüne kadar 70 milyon PS3, 15 milyon Move aksesuarı satıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Xbox 360 oyun konsolu ABD'de üst üste aylardır pazar lideri olsa da, Sony PS3 konsolu global rakamlara göre başabaş gidiyor.

Sony tarafından yapılan duyuruda, 2006 yılından bugüne kadar toplam satış yapılan PS3 konsolu sayısının 70 milyona ulaştığı açıklandı. Harekete duyarlı Move aksesuarı ise toplam 15 milyon satış gerçekleştirdi. 

İlk satışa sunulduğu dönemden bu yana boyut ve ağırlık olarak küçülen PS3, depolama kapasitesi olarak da büyüdü. 

PS3 konsolunun yanında 59 ülkede faaliyet gösteren PlayStation Network platformu, şu anda 170 000 indirilebilir dijital içerik ve 57 000 oyun içeriği sunuyor.

Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından PS3 için hazırlanan yapımlar ise 3590 adede ulaşırken, 595 milyon da satış yaptı. Bunların arasında Assassin's Creed III, Call of Duty: Black Ops 2, PlayStation All-Stars Battle Royale gibi yapımlar ilk sıralarda yer alıyor.

Xbox 360 konsolunun bugüne kadar elde ettiği satış rakamları da analiz firmaları tarafından 70 milyon civarında olarak açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Sony ve Microsoft'un aynı satış rakamlarına sahip olduğu görülüyor.  

http://www.engadget.com/2012/11/16/playstation-3-sales-70-million-units/ Yorum Yaz
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bigbooss 6 yıl
güzel bir yıla yakın geç çıkmasına rağmen iyi satış yapmış bana göre..
yeni xbox çıkınca 360 ın satışları dibe inecektir. ama ps3 ps4 çıktığında da tıpkı ps2 gibi(12 yıl olacak hala satışta) satmaya devam edceektir. bu nedenle ps3 satışları uzun süre devam edecektir. bu da ps3 den ilerki dönemlerde de kar edecği anlamına gelir. uzun vadede ps3 den gereken karı yapacaktır sony .
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teksalih 6 yıl
Benim şahşen ps3 kullanmamın birinci sebebi güncelleme derdi yok doğru oyunlar biraz pahalı ama 2. el değeri var bu herşeyi değiştiryor


pc aldığım zamanlar her ay yani parçalar almaktna bana para kalmıyordu ps3 alınca bütün paralar bana kaldı :D
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marfoglu 7 yıl
Bende problem Yok konudan anlayanlar beni an lamistir durup anlamayanlara anlayacak degilim.
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marfoglu 7 yıl
kimliksiz1903
Lee-on! Şu an üst seviye pc grafikleri ps3ten iyi. Tartışmaya açık bile değil.
Ornek verde bızde bılelım genc arkadasım 3d kalıtesınde hd verıyo dımı pc ler konusmak ıcın yorum yapma acıklakı sayende bızdee bılelım ısıne gelmeyen oynamasın arkadas.!

Daha fazla kendini resil etme bence.
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kimliksiz1903 7 yıl marfoglu
marfoglu

kimliksiz1903

Lee-on! Şu an üst seviye pc grafikleri ps3ten iyi. Tartışmaya açık bile değil.
Ornek verde bızde bılelım genc arkadasım 3d kalıtesınde hd verıyo dımı pc ler konusmak ıcın yorum yapma acıklakı sayende bızdee bılelım ısıne gelmeyen oynamasın arkadas.!


Daha fazla kendini resil etme bence.

Hehehe IM SORRY bayım sizin Bir an PS3 kurucusu ve Laptop bulan kişi olduğunuzu unuttum
sen git bi PS3'NÜ al eline ve
Samsung LED TV 3D destekli mega kontrast olan bir TV oyna ondan sonra eline PC almazsın tamam şunu de kabul edeyim;
Deki bana güsel kardeşim Pc'de FPS oynamak keyifli amenna derim deki bana Crosschat iyi amenna derim ama bana çıkıp
PS3 Görüntüsü kötü deme neden deme şuan zaten imkan bu BLURAY+HD kalite üstü varmı yok bitti.!
İşine Gelmezse oynama bu kadar basit Herkes tutturmuş PS4 sevdası kim alır bu koca forumda 4K TV+PS4=5-6_BİNTL YATIRIM.!
Kim yapar desene kimden çıkar taş çatlasın 5-10kişi oda EEN FAZLAA gerisi boş yorum yapıyor yanlş anlama lafım sana değil.!
Oyun için gereksiz diyorum 5-6.BİN yatırım sen yazılarımı baştan oku ben PS4 kızmıyorum PS3 destek olalım diyorum Görüntüsü
Ve bluray+3d kalitesi Move desteği hangi Pc var.? Yok onun için 1-2gb Hd ekran kartı ile 4gb ram ile sen kendini kandırma.!
Pc yeri ayrıı PS3 yeri ayrı mukayesesi bile seni resil etmeye yeter ;) Koskoca Sony Bravia Led Samsung Mega kontrast ile Pc

Bakın ben demiyorum ve iddaa etmiyorum wifi ile net süper PS3 te hayır değil browser ile olcak iş değil en iyisi PC dir.!
Bu arada bir PC VE PS3 konusunda bilgili arkadaşımız yazmış paylaşayım dedim;
@BSC Misafiri nickli bir arkadaş...
Ya su ps3 ram ine laf söyleyen cahillere lafım,onlar ram değil xdram,ve 3.2 ghz hızında, ve unchuerted3 oynayın da
Görüntü Görsun Gözunuz .! *Sizde örnek verin ÖĞRENELİM hatamızı

Saygılar seviyeli yorum yazki seviyeli cevap al...!
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TaLeNDiL 7 yıl
kimliksiz1903
alemburda34 @kimliksiz1903 iyi hoş diyorsun fakat biz zaten ps3 den bir memnuniyetsizliğimiz yok ama neden daha iyisi olmasın diyoruz. Sonuçta kaç yıl geçti aradan artık bişeylerin değişmesi lazım eğer herkes bu şekilde düşünseydi zaten teknoloji gelişmezdi. En basitinden günümüzde üst seviye ekran kartları bir çoğu daha fazlasını verebilirken mevcut pazardaki oyunlar itibariyle adam akıllı ekran kartının hakkını verecek düzeyde değil. Bunun sebebi konsollar çünkü konsola çıkan oyun pcye her ne kadar üstüne bişeyler kattık deselerde 1 adım ötesinden fazlasını veremiyor çünkü oyunun temeli konsoldan :(
1.si Sende kabul ediyorsun kabul etmen gayet iyi hoş fakat diyorsun daha iyisini bekliyoruz ekran kartı vs. bişeyler gelişsin diyorsun Şimdi dostum; Ps3 ilk çıktığında 1-3d özellik varmıydı Yoktu.! 2-Move özellik varmıydı Yokytu.! 3-Bana 1tane PC söylermisin oyun zevki veren PS3 ten daha net iyi görüntü kaliteside dahil.! 4-Psn bu kadar yaygınmıydı değil di.! 5-Ps3 türkçemiydi Hayır.! 6-Online zevki yaygınmıydı değildi.! 7-Bir çok oyun eskiye göre 3D-YADA-Move Özellikli çıkıyor.! 8-En önemlisi BENİM TÜRKÇEM VAR OYUNLARDA ve MENÜDE.! Daha ne yapsın dostum bu SONY şirketi bi söylermisin hadi güncellemese oyun çıkarmasa tamam diyeceğim
Güldürdün beni Teknoloji meselesine gelince sen her çıkan teknolojiyi yakalayım dersen bişey sahibi olmazsın kusura bakmada.! Ozaman atıyorum elinde İPHONE 4S varken ne gerek var iphone 5 almana bir özellik fazla diye PARA yatırımı yapılmaz.! Beni yanlış anlama ben ne SONY bayii nede Sony çalışanı nede Sony benim akrabam
Yani matık dışı.! 4K TV ALMAK PS4 almak 5-6bin TL YATIRIM yapmak ben parayı yoldan toplamıyorum bu arada bende teknolojik ürün hastasıyım. Örnek; Elimde ps3 320gb vardı sağlam bi fiyata sattım ;) Yeni ps3 500gb süper slim aldım ısınma derdi yok ses yok ve şık diyeceksin neden Aldın bana diyorsun diye 600TL kitleyip içinden çıkan 2oyunun 1ni 120tl SATTIM zaten benim cihaz sorunlu idi cihazımı 2014 kadar Yenilemiş oldum garantisi uzadı benimki mantık işi zevkine değil.! Şahsen ps4 çıksa asla satıpta almam Evimde Ps3-Toshiba i5 işlemci laptop-3D LED TV-Daikin invereter klima-iyonizer hava temizleyici Gibi bir çok teknolojik ürün var ama ben bunları satıp yeni çıkanını almam okadar param yok aslında var ama GEREK YOK hee Arıza yapar alırım onun dışında asla almam 4K tv ne gerek var evim de Tv varken yanlışmıyım konuyu saptırmak değil amacım ;) Beni bazı arkadaşlar anladı diğer yazılarımda forum sayfalarına çok katılan var ama param var benim dersen amenna AL derim ;) Saygılarımla hayırlı günler...YAZIK ETMEYİN PARANIZA LÜTFEN..

1 tane oyun söyler misin demişsin de, oyun grafiklerinin %90'ının PC versiyonu konsol versiyonundan çok daha iyi. Aksini de düşünmek de saçma olur zaten, kaç sene öncesinin grafik işlemcisi var alette. Diğer saydığın özellikler standart zaten wifi falan, ne demeye çalışmışsın anlamadım ama bunlarla PS3'ü övmeye çalışman biraz yanlış olmuş :)
PS4 çıktığında biraz pahalı gelebilir elbette ama PS3 şu haliyle artık son noktaya geldi. Oyun üreticilerinin ellerini de bağlıyor bu doğal olarak, kaldıracak makine olmadığından daha iyisini yapamıyorlar. Yeni nesil konsollar çıkmadan da yapamayacaklar.
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Lee-on! 7 yıl
Şu an üst seviye pc grafikleri ps3'ten iyi. Tartışmaya açık bile değil.
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kimliksiz1903 7 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

kimliksiz1903

alemburda34 @kimliksiz1903 iyi hoş diyorsun fakat biz zaten ps3 den bir memnuniyetsizliğimiz yok ama neden daha iyisi olmasın diyoruz. Sonuçta kaç yıl geçti aradan artık bişeylerin değişmesi lazım eğer herkes bu şekilde düşünseydi zaten teknoloji gelişmezdi. En basitinden günümüzde üst seviye ekran kartları bir çoğu daha fazlasını verebilirken mevcut pazardaki oyunlar itibariyle adam akıllı ekran kartının hakkını verecek düzeyde değil. Bunun sebebi konsollar çünkü konsola çıkan oyun pcye her ne kadar üstüne bişeyler kattık deselerde 1 adım ötesinden fazlasını veremiyor çünkü oyunun temeli konsoldan :(
1.si Sende kabul ediyorsun kabul etmen gayet iyi hoş fakat diyorsun daha iyisini bekliyoruz ekran kartı vs. bişeyler gelişsin diyorsun Şimdi dostum; Ps3 ilk çıktığında 1-3d özellik varmıydı Yoktu.! 2-Move özellik varmıydı Yokytu.! 3-Bana 1tane PC söylermisin oyun zevki veren PS3 ten daha net iyi görüntü kaliteside dahil.! 4-Psn bu kadar yaygınmıydı değil di.! 5-Ps3 türkçemiydi Hayır.! 6-Online zevki yaygınmıydı değildi.! 7-Bir çok oyun eskiye göre 3D-YADA-Move Özellikli çıkıyor.! 8-En önemlisi BENİM TÜRKÇEM VAR OYUNLARDA ve MENÜDE.! Daha ne yapsın dostum bu SONY şirketi bi söylermisin hadi güncellemese oyun çıkarmasa tamam diyeceğim
Güldürdün beni Teknoloji meselesine gelince sen her çıkan teknolojiyi yakalayım dersen bişey sahibi olmazsın kusura bakmada.! Ozaman atıyorum elinde İPHONE 4S varken ne gerek var iphone 5 almana bir özellik fazla diye PARA yatırımı yapılmaz.! Beni yanlış anlama ben ne SONY bayii nede Sony çalışanı nede Sony benim akrabam
Yani matık dışı.! 4K TV ALMAK PS4 almak 5-6bin TL YATIRIM yapmak ben parayı yoldan toplamıyorum bu arada bende teknolojik ürün hastasıyım. Örnek; Elimde ps3 320gb vardı sağlam bi fiyata sattım ;) Yeni ps3 500gb süper slim aldım ısınma derdi yok ses yok ve şık diyeceksin neden Aldın bana diyorsun diye 600TL kitleyip içinden çıkan 2oyunun 1ni 120tl SATTIM zaten benim cihaz sorunlu idi cihazımı 2014 kadar Yenilemiş oldum garantisi uzadı benimki mantık işi zevkine değil.! Şahsen ps4 çıksa asla satıpta almam Evimde Ps3-Toshiba i5 işlemci laptop-3D LED TV-Daikin invereter klima-iyonizer hava temizleyici Gibi bir çok teknolojik ürün var ama ben bunları satıp yeni çıkanını almam okadar param yok aslında var ama GEREK YOK hee Arıza yapar alırım onun dışında asla almam 4K tv ne gerek var evim de Tv varken yanlışmıyım konuyu saptırmak değil amacım ;) Beni bazı arkadaşlar anladı diğer yazılarımda forum sayfalarına çok katılan var ama param var benim dersen amenna AL derim ;) Saygılarımla hayırlı günler...YAZIK ETMEYİN PARANIZA LÜTFEN..


1 tane oyun söyler misin demişsin de, oyun grafiklerinin %90'ının PC versiyonu konsol versiyonundan çok daha iyi. Aksini de düşünmek de saçma olur zaten, kaç sene öncesinin grafik işlemcisi var alette. Diğer saydığın özellikler standart zaten wifi falan, ne demeye çalışmışsın anlamadım ama bunlarla PS3'ü övmeye çalışman biraz yanlış olmuş :)

PS4 çıktığında biraz pahalı gelebilir elbette ama PS3 şu haliyle artık son noktaya geldi. Oyun üreticilerinin ellerini de bağlıyor bu doğal olarak, kaldıracak makine olmadığından daha iyisini yapamıyorlar. Yeni nesil konsollar çıkmadan da yapamayacaklar.

Senın anlama sorunların varsa bu benı baglamaz dostum wıfı ozellık saymamıyorsan onlıne oyunu nasıl oynuyacan ethenet baglayarakmı 1saart net olmadan :D guldurdun ya gece vaktı allahta senı gukdursun kardes sony sana zorla oyna demıyo oynama sat gec gereksız yorum kırlılıgı yapma ıstersen ovme demıssın dogru ps4 var evınde demı senın :D buzamana kadar ne oynuyodun sen 5bın lıra yaturum yapcak bu forumda toplasan 5kısı cıkmaz.! Pc gorunutusu ıyı demıssın hangısı ornek ver dıyorum bos bos yazıyosun dogru 3d verıyo dımı pc ler hd kalıtesınde daha dune kadar ps3 oynayan cok kısı var burda. Isınıze gelmıyosa oynamayın.!
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magandalar18 7 yıl
Oyunlarda asgari ücret ile çalışanlara özel indirim yapsalar çok iyi olur.
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alemburda34 7 yıl
@kimliksiz1903
iyi hoş diyorsun fakat biz zaten ps3 den bir memnuniyetsizliğimiz yok ama neden daha iyisi olmasın diyoruz.
Sonuçta kaç yıl geçti aradan artık bişeylerin değişmesi lazım eğer herkes bu şekilde düşünseydi zaten teknoloji gelişmezdi.
En basitinden günümüzde üst seviye ekran kartları bir çoğu daha fazlasını verebilirken mevcut pazardaki oyunlar itibariyle adam akıllı ekran kartının hakkını verecek düzeyde değil. Bunun sebebi konsollar çünkü konsola çıkan oyun pcye her ne kadar üstüne bişeyler kattık deselerde 1 adım ötesinden fazlasını veremiyor çünkü oyunun temeli konsoldan :(
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kimliksiz1903 7 yıl alemburda34
alemburda34

@kimliksiz1903

iyi hoş diyorsun fakat biz zaten ps3 den bir memnuniyetsizliğimiz yok ama neden daha iyisi olmasın diyoruz.

Sonuçta kaç yıl geçti aradan artık bişeylerin değişmesi lazım eğer herkes bu şekilde düşünseydi zaten teknoloji gelişmezdi.

En basitinden günümüzde üst seviye ekran kartları bir çoğu daha fazlasını verebilirken mevcut pazardaki oyunlar itibariyle adam akıllı ekran kartının hakkını verecek düzeyde değil. Bunun sebebi konsollar çünkü konsola çıkan oyun pcye her ne kadar üstüne bişeyler kattık deselerde 1 adım ötesinden fazlasını veremiyor çünkü oyunun temeli konsoldan :(

1.si Sende kabul ediyorsun kabul etmen gayet iyi hoş fakat diyorsun daha iyisini bekliyoruz ekran kartı vs. bişeyler gelişsin diyorsun
Şimdi dostum;
Ps3 ilk çıktığında
1-3d özellik varmıydı Yoktu.!
2-Move özellik varmıydı Yokytu.!
3-Bana 1tane PC söylermisin oyun zevki veren PS3 ten daha net iyi görüntü kaliteside dahil.!
4-Psn bu kadar yaygınmıydı değil di.!
5-Ps3 türkçemiydi Hayır.!
6-Online zevki yaygınmıydı değildi.!
7-Bir çok oyun eskiye göre 3D-YADA-Move Özellikli çıkıyor.!
8-En önemlisi BENİM TÜRKÇEM VAR OYUNLARDA ve MENÜDE.!
Daha ne yapsın dostum bu SONY şirketi bi söylermisin hadi güncellemese oyun çıkarmasa tamam diyeceğim
Güldürdün beni Teknoloji meselesine gelince sen her çıkan teknolojiyi yakalayım dersen bişey sahibi olmazsın kusura bakmada.!
Ozaman atıyorum elinde İPHONE 4S varken ne gerek var iphone 5 almana bir özellik fazla diye PARA yatırımı yapılmaz.!
Beni yanlış anlama ben ne SONY bayii nede Sony çalışanı nede Sony benim akrabam
Yani matık dışı.!
4K TV ALMAK PS4 almak 5-6bin TL YATIRIM yapmak ben parayı yoldan toplamıyorum bu arada bende teknolojik ürün hastasıyım.
Örnek;
Elimde ps3 320gb vardı sağlam bi fiyata sattım ;) Yeni ps3 500gb süper slim aldım ısınma derdi yok ses yok ve şık diyeceksin neden
Aldın bana diyorsun diye 600TL kitleyip içinden çıkan 2oyunun 1ni 120tl SATTIM zaten benim cihaz sorunlu idi cihazımı 2014 kadar
Yenilemiş oldum garantisi uzadı benimki mantık işi zevkine değil.!
Şahsen ps4 çıksa asla satıpta almam Evimde Ps3-Toshiba i5 işlemci laptop-3D LED TV-Daikin invereter klima-iyonizer hava temizleyici
Gibi bir çok teknolojik ürün var ama ben bunları satıp yeni çıkanını almam okadar param yok aslında var ama GEREK YOK hee
Arıza yapar alırım onun dışında asla almam 4K tv ne gerek var evim de Tv varken yanlışmıyım konuyu saptırmak değil amacım ;)
Beni bazı arkadaşlar anladı diğer yazılarımda forum sayfalarına çok katılan var ama param var benim dersen amenna AL derim ;)
Saygılarımla hayırlı günler...YAZIK ETMEYİN PARANIZA LÜTFEN..
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cagataykoroglu 7 yıl
Bir önceki nesilde ezim ezim ezilen MS bu seride başa baş gidiyor. Oyun satışlarının daha fazla olduğunu zaten biliyoruz. buyrun 2 önce yapılmış br haber.
1up.com/...
66 milyon x360 ve 18 milyon kinect
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sendomi 7 yıl
ben move gibi birşeyin 15 milyon adet satılacağına inanmıyorum
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kimliksiz1903 7 yıl
Arkadaş bakıyorum çoğu ps3 artık,kastı,sıktı,baydı bilmem ne gibi saçma sapan şeyler yazmış madem sıkıyor neden hala elinde.?
Sat oynama sana zorla ps3 al oyna demiyorki SONY birde ps4 geyiği var hep kimin evinde 4K TV olucakta izliecek en ucuzu TV'nin
4-5bin TL bide ps4 vercen 1000-1500TL ettimi 5-6bin TL kimse boşa yorum yapmasın Ps4 ne beklentiniz var..??
Yetmiyormu ps3 özellikleri örneklerim;
1-3D oyunlar
2-Move oyunlar
3-Hd kalitesi 1920*1080
4-Bluray kalitesi+bluray filmler
5-Wifi özelliği
6-Dolby+True Hd doly kalitesi
7-Online oyun keyfi
8-3D bluray Filmler
9-İstediğiniz oyunu PSN indirme
10-Ve move aksesuarları gitar-silah-move navigasyon-move controller.!
Ve sayamadığım bir çok şey ne gerek var yeter beyler bunlar bize aşırısı TEKNOLOJİ ZENGİN ETMEK VE SAFLIKTIR.!

BU BENİM GÖRÜŞÜMDÜR SAYGILAR KATILAN OLUR UMARIM ;) YAZIK O PARALARIMIZA.!
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DantevsVergil 7 yıl
RingThalion
Yeni jenerasyon konsollari bekleyen biri olarak soyluyorum, temizinden bir bucuk yil daha satisa surulmez yeni konsollar.Sony ev yapimi portakal suyu yapar gibi, suyunu iyice sıkıp posasini da dahil eder. Biraz daha kadar kullanir PS3u.

Ehh, o kadarini da birak yapsin Jenerasyon basinda nerdeyse her konsolda 210-250 Dolar arasi zarar etti. Ama en cok kari bu en son Slim'den ettigi kesin. 500gb sunarak bunun üsttünü örttü. Ve 12gb olani eski Slim'le ayni fiyat seviyesine koydu.
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thal1on 7 yıl
Yeni jenerasyon konsollari bekleyen biri olarak soyluyorum, temizinden bir bucuk yil daha satisa surulmez yeni konsollar.
Sony ev yapimi portakal suyu yapar gibi, suyunu iyice sıkıp posasini da dahil eder. Biraz daha kadar kullanir PS3'u.
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