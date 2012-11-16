Dünya çapında bugüne kadar 70 milyon PS3, 15 milyon Move aksesuarı satıldı





Microsoft'un Xbox 360 oyun konsolu ABD'de üst üste aylardır pazar lideri olsa da, Sony PS3 konsolu global rakamlara göre başabaş gidiyor.





Sony tarafından yapılan duyuruda, 2006 yılından bugüne kadar toplam satış yapılan PS3 konsolu sayısının 70 milyona ulaştığı açıklandı. Harekete duyarlı Move aksesuarı ise toplam 15 milyon satış gerçekleştirdi.





İlk satışa sunulduğu dönemden bu yana boyut ve ağırlık olarak küçülen PS3, depolama kapasitesi olarak da büyüdü.





PS3 konsolunun yanında 59 ülkede faaliyet gösteren PlayStation Network platformu, şu anda 170 000 indirilebilir dijital içerik ve 57 000 oyun içeriği sunuyor.





Üçüncü taraf geliştiriciler tarafından PS3 için hazırlanan yapımlar ise 3590 adede ulaşırken, 595 milyon da satış yaptı. Bunların arasında Assassin's Creed III, Call of Duty: Black Ops 2, PlayStation All-Stars Battle Royale gibi yapımlar ilk sıralarda yer alıyor.





Xbox 360 konsolunun bugüne kadar elde ettiği satış rakamları da analiz firmaları tarafından 70 milyon civarında olarak açıklanmıştı. Bu sonuçlara göre Sony ve Microsoft'un aynı satış rakamlarına sahip olduğu görülüyor.

http://www.engadget.com/2012/11/16/playstation-3-sales-70-million-units/