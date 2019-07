Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi

Potansiyel bir asteroit tehditi için ne kadar hazırlıklıyız?

Yaklaşık 100 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen dev bir göktaşı, geçtiğimiz hafta Dünya'nın yakınlarından geçti. Konuyla ilgili Washington Post'a açıklamalar yapan astronom Alan Duffy,ismi verilen göktaşınınyakın bir konumdan geçiş yaptığını ve astronomlar olarak gelecek asteroit tehditleri konusundaifade etti.NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2019 OK asteroiti, 25 Temmuz tarihinde Yeryüzü'ne 7. Yani Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığınınseviyesinde bir uzaklıktan bahsediyoruz. 2019 OK'nin 57 metre ila 130 metre arasında bir genişliğe sahip olduğu tahmin ediliyor.Brezilyalı ve ABD'li astronomlar 2019 OK'yi yakın geçişten. Göktaşının 73 bin kilometre kadar yaklaşacağını ise son birkaç saate kadar kimse tahmin edemedi. Astronomlara göre bu durum, Dünya'nınçok açık bir şekilde ortaya koyuyor.2019 OK'nin yörüngesini gösteren simülasyon:Washington Post'a konuşan Alan Duffy,". Tamamıyla gerçek ve şu anda var olan bir tehditten bahsediyoruz. 2019 OK büyüklüğünde bir asteroitin Dünya'ya çarpmasıbir felakete yol açar. Bu seviyedeki bir patlama." ifadelerini kullandı.2013 yılındabir göktaşı Rusya'nın Çelyabinsk şehrinin gökyüzünde patlamıştı. Dev patlama yoğun şok dalgaları ortaya çıkardı. Bunun etkisiyle binlerce evin çatıları yıkılmış, pencereleri paramparça olmuş ve yaklaşık 1200 kişi de yaralanmıştı.NASA'nın ifadelerine göre şu anda 19.000'i aşkınbulunuyor. Bunlardan yaklaşıkDünya için potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor. BuradakiDünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşıkkeşfedildiğini söylüyor. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.Peki durum böyleyken şu anda bir asteroit çarpışmasınıtam olarak var mı? Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,"Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünküöyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullandı.Gökbilimcilerin bu konuyla ilgili çözüm önerilerinden birisi isedev bir teleskobun uzaya fırlatılması. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde söz konusu teleskobun kısa sürede geliştirilebileceği ve göreve başlayabileceği belirtiliyor. Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek göktaşları bu şekilde önceden keşfedilebilecek ve ardından gerekli görülmesi halinde savunma sistemleri harekete geçirilecek.