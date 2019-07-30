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Dünya'nın yakınından geçen dev asteroit, astronomları endişelendirdi

Geçtiğimiz hafta yaklaşık 100 metre genişliğindeki bir göktaşı Dünya'nın yakınlarından geçmişti. Göktaşının, yakın geçişten sadece birkaç gün önce keşfedilmiş olması astronomları endişelendiriyor.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Yaklaşık 100 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen dev bir göktaşı, geçtiğimiz hafta Dünya'nın yakınlarından geçti. Konuyla ilgili Washington Post'a açıklamalar yapan astronom Alan Duffy, 2019 OK ismi verilen göktaşının "rahatsızlık verici düzeyde" yakın bir konumdan geçiş yaptığını ve astronomlar olarak gelecek asteroit tehditleri konusunda büyük endişe duyduklarını ifade etti.

NASA tarafından yapılan açıklamalara göre 2019 OK asteroiti, 25 Temmuz tarihinde Yeryüzü'ne 73 bin kilometre kadar yaklaşmış. Yani Ay'ın Dünya'ya olan uzaklığının yaklaşık beşte biri seviyesinde bir uzaklıktan bahsediyoruz. 2019 OK'nin 57 metre ila 130 metre arasında bir genişliğe sahip olduğu tahmin ediliyor.

Brezilyalı ve ABD'li astronomlar 2019 OK'yi yakın geçişten sadece birkaç gün önce keşfetmişlerdi. Göktaşının 73 bin kilometre kadar yaklaşacağını ise son birkaç saate kadar kimse tahmin edemedi. Astronomlara göre bu durum, Dünya'nın potansiyel bir asteroit tehditi karşısında ne kadar savunmasız olduğunu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor.

2019 OK'nin yörüngesini gösteren simülasyon:



Washington Post'a konuşan Alan Duffy,"Bu bir Hollywood filmi değil. Tamamıyla gerçek ve şu anda var olan bir tehditten bahsediyoruz. 2019 OK büyüklüğünde bir asteroitin Dünya'ya çarpması dev bir nükleer bombanın patlamasıyla eşdeğer bir felakete yol açar. Bu seviyedeki bir patlama bir şehri yok edebilir." ifadelerini kullandı.

2013 yılında sadece 20 metre genişliğinde bir göktaşı Rusya'nın Çelyabinsk şehrinin gökyüzünde patlamıştı. Dev patlama yoğun şok dalgaları ortaya çıkardı. Bunun etkisiyle binlerce evin çatıları yıkılmış, pencereleri paramparça olmuş ve yaklaşık 1200 kişi de yaralanmıştı.

Potansiyel bir asteroit tehditi için ne kadar hazırlıklıyız?


NASA'nın ifadelerine göre şu anda 19.000'i aşkın Dünya'ya Yakın Cisim (Near Earth Objects) bulunuyor. Bunlardan yaklaşık iki bin tanesi Dünya için potansiyel bir tehlike olarak değerlendiriliyor. Buradaki ilginç nokta ise Dünya'ya Yakın Cisimler'in sayısının her geçen yıl önemli ölçüde artması. NASA, her yıl yaklaşık 1500 yeni DYC'nin keşfedildiğini söylüyor. Yani astronomların henüz keşfetmediği, ancak Dünya'ya çok yakın yörüngelerde yer alan küçük veya büyük binlerce asteroit var.

Peki durum böyleyken şu anda bir asteroit çarpışmasını önceden tahmin etme ve önlem alma ihtimalimiz tam olarak var mı? Geçtiğimiz yıllarda konuyla ilgili konuşan NASA araştırmacıları,"Büyük asteroitler de dahil olmak üzere DYC'lerin önemli bir çoğunluğunu hala keşfedebilmiş değiliz. Yani dev bir gökcismi Dünya'ya çarpacak olsa büyük bir ihtimalle hiçbir uzay ajansı bizi önceden uyaramayacak. Çünkü çarpışma anına kadar öyle bir göktaşının varlığından bile haberdar olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gökbilimcilerin bu konuyla ilgili çözüm önerilerinden birisi ise tamamıyla DYC keşfetme amacıyla tasarlanmış dev bir teleskobun uzaya fırlatılması. Yeterli ödeneğin sağlanması halinde söz konusu teleskobun kısa sürede geliştirilebileceği ve göreve başlayabileceği belirtiliyor. Dünya için potansiyel tehlike oluşturabilecek göktaşları bu şekilde önceden keşfedilebilecek ve ardından gerekli görülmesi halinde savunma sistemleri harekete geçirilecek.

https://www.washingtonpost.com/nation/2019/07/26/it-snuck-up-us-city-killer-asteroid-just-missed-earth-scientists-almost-didnt-detect-it-time/ Yorum Yaz
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Feyzuli 14 dk.
Bizde S-400 var. Tayyarenin tepesine koyar gerekirse menzile sokar yok ederiz. Ahem öhöm...
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