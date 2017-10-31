Dünyanın en büyük borsa operatörü bitcoin vadeli işlemleri başlatıyor

Popüler kripto para birimi bitcoin, giderek artan değeri ile yatırımcı sayısını artırsa da profesyonel yatırımcılar ve tacirler bitcoine yatırım yapmaya pek yanaşmıyor ve bitcoini pek ciddiye almıyorlardı. Dünyanın en büyük vadeli işlem borsası olan Chicago Ticaret Borsası(CME)'nı yöneten CME Group ise bitcoin yatırımına sıcak bakmayan profesyonel yatırımcıların bu para birimini ciddiye almalarını sağlayabilir. Chicago merkezli şirket, bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini başlatacağını duyurdu.





Riskten Korunmak İsteyen Yatırımcıları Çekebilir

CME Group Başkanı ve CEO'su Terry Duffy'nin yaptığı açıklamaya göre şirket, gelişmekte olan kripto paralara yönelik ilginin artması sebebiyle bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini başlatmaya karar verdi. Petrol ve altın vadeli işlem sözleşmelerine de olanak tanıyan şirket, bu yılın sonuna kadar bitcoin vadeli işlem sözleşmelerini de müşterilerine sunmak istiyor. Tabi şirketin bu işlemleri gerçekleştirebilmesi için önce ABD'deki yetkili kurumların onayını alması gerekecek.





Riskten korunmak isteyen yatırımcıların tercih ettiği vadeli işlem sözleşmelerinin bitcoin için de yapılabilmesi halinde profesyonel yatırımcıların da bitcoine olan soğuk düşüncelerinin değişebileceği düşünülüyor. Terry Duffin de bitcoin vadeli işlem sözleşmelerinin yatırımcılara ''şeffaflık, fiyat keşfi ve risk transferi yetenekleri'' sunacağını belirtti. Bununla birlikte CME Group'un planı gerçeğe dönüşmeyebilir zira ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu daha önce bitcoin ile ilgili başvurulara şüpheyle yaklaşmış ve geçtiğimiz mayıs ayında bitcoinin Borsa Yatırım Fonu başvurusunu reddetmişti.





CME'nin planı gerçeğe dönüşür mü ya da dönüştükten sonra yatırımcıların tepkisi ne yönde olur bunu kestirmek şu an için zor ancak bu yönde bir haberin ortaya çıkması bitcoinin değerini artırmayı başardı. Gün içinde 6100$ civarında bir değere sahip olan bitcoin CME haberi ile birlikte değerini artırarak 6400$'ın üstüne çıkardı ve yeni bir rekora imza atmış oldu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-31/cme-group-world-s-biggest-exchange-plans-bitcoin-futures