Dünyanın en büyük fotoğrafı unvanı el değiştirdi!

Haber Editörü
Dünyanın en büyük fotoğraf unvanı şimdiye kadar İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinden 360Cities tarafından çekilmiş olan 320-Gigapikel'lik fotoğrafa aitti. Ancak bu rekor Filippo Blengini'nin başında olduğu uluslarası bir ekip tarafından 365-Gigapiksel değeriyle geride bırakıldı.
365-Gigapiksel'lik bu fotoğraf için Avrupa'nın en yükseği olarak geçen Mont Blanc dağını seçen ekip, bu rekor için 2014'in son aylarında yaklaşık 2 hafta boyunca 3500 metre yükseklik ve -10 derece sıcaklık değerlerinden çekimler gerçekleştirdi. Ekipman olarak Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8 IS II lens, özel elektronik panorama kafası ve Canon 2X II telekonvertör kullanarak 70,000 farklı fotoğraf çeken yeni rekorun sahipleri, 46 terabayt tutan bu fotoğrafları bir araya getirerek işlemek içinse yaklaşık 2 ay boyunca çalışma gösterdi.
Dünyanın en büyüğü rekorunu elde eden fotoğrafın tam çözünürlüklü haline buradan ulaşabilir, çekim arkası görüntülerini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://petapixel.com/2015/05/24/365-gigapixel-panorama-of-mont-blanc-becomes-the-worlds-largest-photo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten de en etkileyici kısım orası sanırım zira diğer parçalar çok tatminkar gelmedi ve bazı rahatsız edici bozulmalar da mevcut ama yine de ortada ciddi emek var. Sadece fotoları çekmek için 2 hafta sürmesi biraz uzun geldi. İşlemek için ise kullanılan makineleri merak etmedim değil :)
İnsan, gerçekten hayret ediyor.
(şaka la akk varken hangi yiğido açabilir bunu)
Senin ne işin var burda