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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en büyük fotoğrafı unvanı el değiştirdi!

4 yıl
3,2b
1
13
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük fotoğrafı unvanı el değiştirdi!
Dünyanın en büyük fotoğraf unvanı şimdiye kadar İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan British Telekom Kulesi üzerinden 360Cities tarafından çekilmiş olan 320-Gigapikel'lik fotoğrafa aitti. Ancak bu rekor Filippo Blengini'nin başında olduğu uluslarası bir ekip tarafından 365-Gigapiksel değeriyle geride bırakıldı.
365-Gigapiksel'lik bu fotoğraf için Avrupa'nın en yükseği olarak geçen Mont Blanc dağını seçen ekip, bu rekor için 2014'in son aylarında yaklaşık 2 hafta boyunca 3500 metre yükseklik ve -10 derece sıcaklık değerlerinden çekimler gerçekleştirdi. Ekipman olarak Canon 70D DSLR fotoğraf makinesi, Canon EF 400mm F/2.8 IS II lens, özel elektronik panorama kafası ve Canon 2X II telekonvertör kullanarak 70,000 farklı fotoğraf çeken yeni rekorun sahipleri, 46 terabayt tutan bu fotoğrafları bir araya getirerek işlemek içinse yaklaşık 2 ay boyunca çalışma gösterdi.

Dünyanın en büyüğü rekorunu elde eden fotoğrafın tam çözünürlüklü haline buradan ulaşabilir, çekim arkası görüntülerini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://petapixel.com/2015/05/24/365-gigapixel-panorama-of-mont-blanc-becomes-the-worlds-largest-photo/ Yorum Yaz
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aycibin 3 yıl
Teleskinin etrafi gibi bazi yerlerde belirgin bulanikliklar var.o kadar cok detay olunca kusurlar goze batiyor
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl
Harika bir netlik var. Yakınlaştırmada bozulmuyor.
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St Batuhan 4 yıl
otakaraha
Arkadaki dağın önünde baraj inşaatı varmış. Üzerinde birkaç araba ve vinç görülüyor. İnsan, gerçekten hayret ediyor.

Gerçekten de en etkileyici kısım orası sanırım zira diğer parçalar çok tatminkar gelmedi ve bazı rahatsız edici bozulmalar da mevcut ama yine de ortada ciddi emek var. Sadece fotoları çekmek için 2 hafta sürmesi biraz uzun geldi. İşlemek için ise kullanılan makineleri merak etmedim değil :)
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Captain_Ivy 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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otakaraha 4 yıl
Arkadaki dağın önünde baraj inşaatı varmış. Üzerinde birkaç araba ve vinç görülüyor.

İnsan, gerçekten hayret ediyor.
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doctor_bey 4 yıl
Aynen bozulmalar var, ama olsun o kadar, şu haliyle bile müthiş, emeğe saygı.
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gigipost 4 yıl
365-Gigapiksel diyoruz siz hala bozulmalar diyosunuz olur tabi o kadar asıl önemli olan fikir ve başarı emeğe saygı.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Zeki muren de bizi gorecek mi
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umut_baris 4 yıl
Fakir TTNET'liler açamaz. Yorulmasınlar.





(şaka la akk varken hangi yiğido açabilir bunu)
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devrim_moswant 3 yıl BurayaNerdenÜyeOluyoruz
BurayaNerdenÜyeOluyoruz

Zeki muren de bizi gorecek mi

Senin ne işin var burda
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Guhong01 4 yıl
akp tekniği buldum


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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malumatfuruş 4 yıl
bazı yerlerde bozulmalar mevcut, olmamış



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Mr. Jingles 4 yıl
Vincin üzerindeki yazıyı okudum yuh!
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