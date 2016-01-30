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Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor

Japonya’nın Tokyo kentinde dünyanın en büyük yüzen güneş panellerinin yapımı hızla devam ediyor. Tam 18 futbol sahası büyüklüğünde olan dev tesis, 2018’in Mart ayında faaliyete geçecek.
3 yıl
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Alternatif Enerji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor
Japon elektronik devi Kyocera, dünyanın en büyük yüzen güneş panellerinin yapımı için kollarını sıvadı. Şehir merkezinden 75 kilometre uzakta inşaa edilen tesis, 13.7 megawattlık bir güce sahip.
Firmanın dördüncü yüzen güneş paneli olacak olan sistem, 51.000 fotovoltaik güneş ünitesi içerecek ve tam 18 futbol sahası (180.000 m²) büyüklüğünde olacak. Dev tesis toplam 4,790 evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte olmasının yanı sıra 8,170 tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.

IEEE Spectrum'a verdiği röportajda Kyocera, yüzen güneş sistemlerinin kullanımı alanındaki ünüyle bilinen uzman firma Ciel et Terre ile beraber çalıştıklarını belirtti. Fransız ekip, panellerin kurulacağı platformu metalsiz, tamamiyle geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak üretiyor. Yüksek yoğunluklu polietilen materyalinden güç alan platform aynı zamanda korozyona ve ultraviyole güneş ısınlarına da oldukça dayanıklı. Fransız firma Ciel et Terre, yüzen güneş sistemlerinin suyun kalitesine olumsuz yönde herhangi bir etkisinin olmadığını da ayrıca ekledi.

Kyocera, yüzen güneş enerjisi tesisleriyle birlikte Japonya'da bolca bulunan su yuzeylerini verimli bir şekilde kullanmayı planlıyor. Yapımına ilk olarak 2014 yılının Ekim ayında başlanan sistem, Tokyo'nun güney doğu bölgesinde bulunan Yamakura Dam rezevlerinde yer alacak ve 2018’in Mart ayında faaliyete geçecek.
Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/japan-building-worlds-largest-floating-solar-power-plant Yorum Yaz
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Macella 3 yıl en beğenilen
Şu siteye eksi butonu geri gelsin artık ya.
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Captain_Ivy 3 yıl
şimdi şu resimdeki aynı şey ülkemize yapılsa, vay efendim gölün manzarasını katlettiniz, vay efendim turistler artık gelmiyo, vay efendim barajlar var zaten neyimize yetmiyor..
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hollowman_ 3 yıl
o kadar devasa alan kullanımına rağmen sadece 5 bin hanenin elektriği. çok verimsiz bir sistem hala.
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umut_baris 3 yıl
Firmalar aptaldı zaten o kadar ar-ge masrafı boşuna yapılıyor değil mi!

Atom fiziğine de profesörlüğüne de lanet olsun!
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TTK YGLort 3 yıl
Çok iyi ya
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shadowtr 3 yıl
Bulunduğu suyu ısıtarak oradaki biyolojik yaşamı olumsuz etkileyecek bir sistem. Güneş panelleri doğa için çok zararlı... CO2 ve NOx salınımından fazla tahribat yapıyor belki de...
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TTK YGLort 3 yıl
Çok iyi ya
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BLooregard Q.Kazoo 3 yıl
Duble yol yapmak varken para israfi hep
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bircancan 3 yıl
uzerine çıkıp güneş banyosu yaparlar.
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Macella 3 yıl en beğenilen
Şu siteye eksi butonu geri gelsin artık ya.
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olağan_şüpheli 3 yıl
ben japonların yerinde olsam denize yüzer güneş enerjisi panelleri kurarım diyordum ,onu da yaptılar
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Nevfel 3 yıl
Bilgisayar teknolojisi açısından bakıyorum da mevzuya bu kadar ileri teknolojiye sahip japonların neden bir intel gibi bir işlemci asus gibi bir anakart ne biliyim Nvidia gibi bir grafik kartı markası yok. Nasıl olupta her türlü teknolojiye giriyorlarda bu teknolojilere bulaşmıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla
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MutluPmyo 3 yıl Nevfel
Nevfel
Bilgisayar teknolojisi açısından bakıyorum da mevzuya bu kadar ileri teknolojiye sahip japonların neden bir intel gibi bir işlemci asus gibi bir anakart ne biliyim Nvidia gibi bir grafik kartı markası yok. Nasıl olupta her türlü teknolojiye giriyorlarda bu teknolojilere bulaşmıyorlar.

Keşke o alana da atılsalarda bizde rahatlasak.
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Physicist_Emre 3 yıl Nevfel
Nevfel

Bilgisayar teknolojisi açısından bakıyorum da mevzuya bu kadar ileri teknolojiye sahip japonların neden bir intel gibi bir işlemci asus gibi bir anakart ne biliyim Nvidia gibi bir grafik kartı markası yok. Nasıl olupta her türlü teknolojiye giriyorlarda bu teknolojilere bulaşmıyorlar.

Japonların ilgi alanı daha çok robotlar ve yapay zeka gibi şeyler galiba. ASİMO adlı robotları falan var hatta, dünyada bu konuda üstlerinde kimse yok bence.
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GenkaNuank 3 yıl
O degil de ne guzel sehir yav
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Patren 3 yıl
çevreye zarar vermeyelim giye güzelim suyu full pisletirler
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