Dünyanın en büyük yüzen güneş panelleri Japonya'da yapılıyor

Japon elektronik devi Kyocera, dünyanın en büyük yüzen güneş panellerinin yapımı için kollarını sıvadı. Şehir merkezinden 75 kilometre uzakta inşaa edilen tesis, 13.7 megawattlık bir güce sahip.

Kyocera, yüzen güneş enerjisi tesisleriyle birlikte Japonya'da bolca bulunan su yuzeylerini verimli bir şekilde kullanmayı planlıyor. Yapımına ilk olarak 2014 yılının Ekim ayında başlanan sistem, Tokyo'nun güney doğu bölgesinde bulunan Yamakura Dam rezevlerinde yer alacak ve 2018’in Mart ayında faaliyete geçecek.

Bu yazı Hasan Aygünoğlu tarafından DonanımHaber için hazırlanmıştır.

http://spectrum.ieee.org/energywise/energy/renewables/japan-building-worlds-largest-floating-solar-power-plant

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Firmanın dördüncü yüzen güneş paneli olacak olan sistem, 51.000 fotovoltaik güneş ünitesi içerecek ve tam 18 futbol sahası (180.000 m²) büyüklüğünde olacak. Dev tesis toplam 4,790 evin enerji ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte olmasının yanı sıra 8,170 tonluk karbondioksit salınımının da önüne geçecek.IEEE Spectrum'a verdiği röportajda Kyocera, yüzen güneş sistemlerinin kullanımı alanındaki ünüyle bilinen uzman firma Ciel et Terre ile beraber çalıştıklarını belirtti. Fransız ekip, panellerin kurulacağı platformu metalsiz, tamamiyle geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak üretiyor. Yüksek yoğunluklu polietilen materyalinden güç alan platform aynı zamanda korozyona ve ultraviyole güneş ısınlarına da oldukça dayanıklı. Fransız firma Ciel et Terre, yüzen güneş sistemlerinin suyun kalitesine olumsuz yönde herhangi bir etkisinin olmadığını da ayrıca ekledi.