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Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Çinli bir şirket ilk 10’a girmeyi başardı

Dünyanın en değerli 100 markasının yer aldığı BrandZ En Değerli 100 Global Marka listesi açıklandı. Google ilk sıradaki yerini korurken Çinli internet devi Tencent listede dikkat çekti.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Milliard Brown ve WPP tarafından belirlenen “BrandZ En Değerli 100 Global Marka” listesi 2017 yılı için açıklandı. Listenin ilk sıralarında son birkaç yıldır olduğu gibi Amerikan şirketleri yer alırken geçtiğimiz yıl listenin 11.sırasında bulunan Şanghay merkezli teknoloji devi Tencent bu yıl üç basamak yükselerek 8.sıraya geldi. Böylece 2013 yılında China Mobile’ın 10.sırada yer almasının ardından ilk kez Çinli bir marka dünyanın en değerli 10 markası arasına girmiş oldu.

Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Çinli bir şirket ilk 10’a girmeyi başardı

Google 245 milyar doların üstündeki marka değeri ile yine listenin ilk sırasına yerleşerek son 11 yılda 7.kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Piyasa değeri itibariyle Google’ın çok daha önünde olsa da Apple, 235 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında kendisine yer buldu. Bu ikiliyi ise, daha önceki 2 raporda olduğu gibi, yine Microsoft 143 milyar dolarlık marka değeriyle takip etti.

Amazon'un Yükselişi Sürüyor 

Listede en az Tencent kadar dikkat çeken bir diğer şirket ise yakın zamanda dünyanın en zengin insanı olacağı tahmin edilen Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon’un 4.sıraya yerleşmesiydi. 2016 yılına ait listede marka değerini yüzde 59 artırarak 7.sırada bulunan şirket bu yıl ise marka değerini yüzde 41 artırarak 140 milyar dolara yakın olan marka değeriyle Microsoft’a oldukça yaklaştı.

İlk 10’da yer alan diğer şirketler ise sırasıyla; Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM ve McDonald’s olurken analistler Telcent’in marka değerini yüzde 27 artırarak 8.basamağa yükselmesinin ana nedeni olarak Tencent’in sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WeChat’in artan kullanımı olduğunu düşünüyor.

Son zamanlarda ülkesindeki bir diğer internet devi Baidu gibi otonom araç çalışmalarına da başlayan şirket geçtiğimiz aylarda 1.7 milyar dolar karşılığında Tesla hisselerinin yüzde 5’ini satın almıştı. 


http://www.wpp.com/wpp/press/2017/jun/06/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2017/ Yorum Yaz
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Sirchade 1 yıl en beğenilen
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"
şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel dü...
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7 Yanıt Yanıtla +31
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khaos 1 yıl
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple" bu ne ezikliktir bu ne saplantıdır ki haber kaynağında olmayan bir cümleyi vurgulayarak yazma gereği duyuyorsunuz anlamak mümkün değil
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple" bu ne ezikliktir bu ne saplantıdır ki haber kaynağında olmayan bir cümleyi vurgulayarak yazma gereği duyuyorsunuz anla...
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kamildoan 1 yıl Sirchade
Orijinalden alıntı: Sirchade

"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"

şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.


Adama cahil demişsin ama daha okuduğunu anlyamamışsın. Diyor ki piyasa değeri olarak google dan daha değerli olsa da diyor. Benim gönlümün şampiyonu demiyor.
Orijinalden alıntı: Sirchade"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce b...
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DH Misafiri 1 yıl
Amerika dan reklamlar. Biz bunları kullandıkça. Bunu haber yapanları tüm dünya servis ettikçe bu böyle gider. Kimse bizim olsun bizden olsun varsın kötü olsun demiyor. Mesela rusların çoğu mail.ru yu kullanıyor bizden kimse çıkıp bir e.posta oluşturmuyor çünkü çoğu kişi kullanmayacak bile.
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dalp 1 yıl
iyi güzel de , apple ı öne çıkarmak için piyasa değeri demişsin . madem piyasa değeri de diyecektin hepsinin piyasa değerlerinden bahsetseydin . apple ikinci ama birinci hmm
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odeon99 1 yıl
Büyük başarı gerçekten
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aycibin 1 yıl
wechat ne yahu hiç görmedim duymadım.allah bilir sadece Çinliler kullanıyordur.tabi milyar nüfus olunca otomatikman yaygın oluyor.o mantıkla bakarsa dünyada en çok konuşulan dil de Çince ama sadece "1" ülkede konuşuluyor
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Biyturs_OnSr 1 yıl aycibin
aycibin
wechat ne yahu hiç görmedim duymadım.allah bilir sadece Çinliler kullanıyordur.tabi milyar nüfus olunca otomatikman yaygın oluyor.o mantıkla bakarsa dünyada en çok konuşulan dil de Çince ama sadece "1" ülkede konuşuluyor


Siz bilmiyorsunuz diye neden hemen bir küçümseme eylemine başladınız ? Demek ki iyi takip etmiyorsunuz DH haberlerini lakin ben burada sürekli görürüm. Yetmemiş Çince'ye de giydirmişsiniz.
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mokinto 1 yıl
Piyasa değeri Apple in daha fazla. Bunda yanlış bir şey yok.
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sarahaten 1 yıl
Neredeyse bütün firmalar Amerika'lı şirketler. Güçlü olmak lafla olmuyor. Ekonomik gücü eline alırsan fetö metö gibi terör örgütlerini paketleyip, kurdale takıp ülkene teslim ederler. Yoksa zübük bigi hareket edip, övündüğün köprünün bile projesini bu ülkelerin firmalarına yaptırırsın. sana da harç karıp, beton atmak gibi amelelik kalır. Ey amerika, ey avrupa siz kimsiniz ya.
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Virinom 1 yıl
Şu Tencent'ın bir zamanlar öyle bir Malware'ı vardı ki bir kere bulaştı mı güvenli modda bile zar zor siliniyordu. Tez zamanda batarlar inşallah.
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Sirchade 1 yıl en beğenilen
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"
şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.
7 Yanıt Yanıtla +31
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sniper23 1 yıl Sirchade
Sirchade

"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"

şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.

Yalnız bunu okuyunca direk Ekrem yazdı sandım ama değilmiş
.
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Guest-BF8E9B238 1 yıl Sirchade
Sirchade
"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"
şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.

O cümle senin için değil zaten. "Ama apple daha büyük değil mi yaa ühü ühü!" diye ağlayacak olan ergen ayfoncular için.
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kamildoan 1 yıl Sirchade
Orijinalden alıntı: Sirchade

"Google’ın çok daha önünde olsa da Apple"

şu cümleyi yazan editörü ben olsam işten atardım. böyle cahilce bir yorum yazmasını geçtim, biz kendisinin öznel düşüncelerini değil haberi okumaya geliyoruz.


Adama cahil demişsin ama daha okuduğunu anlyamamışsın. Diyor ki piyasa değeri olarak google dan daha değerli olsa da diyor. Benim gönlümün şampiyonu demiyor.
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Hayvangibicalıstım 1 yıl
.... 11.sırasında bulunan Şanghay merkezli teknoloji devi Tencent bu yıl İKİ basamak yükselerek 8.sıraya geldi.
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khytr89 1 yıl
Bir zamanların dev markası coca colanın esamesi okunmuyor ??
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