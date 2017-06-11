Dünyanın en değerli markaları açıklandı: Çinli bir şirket ilk 10’a girmeyi başardı

Milliard Brown ve WPP tarafından belirlenen “BrandZ En Değerli 100 Global Marka” listesi 2017 yılı için açıklandı. Listenin ilk sıralarında son birkaç yıldır olduğu gibi Amerikan şirketleri yer alırken geçtiğimiz yıl listenin 11.sırasında bulunan Şanghay merkezli teknoloji devi Tencent bu yıl üç basamak yükselerek 8.sıraya geldi. Böylece 2013 yılında China Mobile’ın 10.sırada yer almasının ardından ilk kez Çinli bir marka dünyanın en değerli 10 markası arasına girmiş oldu.

Google 245 milyar doların üstündeki marka değeri ile yine listenin ilk sırasına yerleşerek son 11 yılda 7.kez dünyanın en değerli markası olmayı başardı. Piyasa değeri itibariyle Google’ın çok daha önünde olsa da Apple, 235 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında kendisine yer buldu. Bu ikiliyi ise, daha önceki 2 raporda olduğu gibi, yine Microsoft 143 milyar dolarlık marka değeriyle takip etti.

Amazon'un Yükselişi Sürüyor

Listede en az Tencent kadar dikkat çeken bir diğer şirket ise yakın zamanda dünyanın en zengin insanı olacağı tahmin edilen Jeff Bezos’un kurucusu ve CEO’su olduğu Amazon’un 4.sıraya yerleşmesiydi. 2016 yılına ait listede marka değerini yüzde 59 artırarak 7.sırada bulunan şirket bu yıl ise marka değerini yüzde 41 artırarak 140 milyar dolara yakın olan marka değeriyle Microsoft’a oldukça yaklaştı.

İlk 10’da yer alan diğer şirketler ise sırasıyla; Facebook, AT&T, Visa, Tencent, IBM ve McDonald’s olurken analistler Telcent’in marka değerini yüzde 27 artırarak 8.basamağa yükselmesinin ana nedeni olarak Tencent’in sahibi olduğu anlık mesajlaşma uygulaması WeChat’in artan kullanımı olduğunu düşünüyor.

Son zamanlarda ülkesindeki bir diğer internet devi Baidu gibi otonom araç çalışmalarına da başlayan şirket geçtiğimiz aylarda 1.7 milyar dolar karşılığında Tesla hisselerinin yüzde 5’ini satın almıştı.

http://www.wpp.com/wpp/press/2017/jun/06/brandz-top-100-most-valuable-global-brands-2017/