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Yapay zekalı robot üniversite sınavına girdi

Çin'de AI-MATHS isimli yapay zekalı robot, üniversite giriş sınavına katılarak internet desteği olmadan ülke ortalamasına yakın bir puan almayı başardı. Robot, sınavı insanlardan daha hızlı tamamladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
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10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Çin'de üniversite giriş sınavına katılan yapay zekalı robot, testi insanlardan daha hızlı tamamlayarak ülke ortalamasına yakın bir not aldı. AI-MATHS isimli robot, matematik testinin iki versiyonunu da tamamlamış durumda. Testi 22 dakika içinde bitiren robot, internet desteği olmaksızın 150 puan üzerinden 105 puan toplayabilmiş. Diğer teste de 10 dakika harcayarak 100 puan aldığı ifade ediliyor.
Geçen sene aynı sınavına giren öğrencilerin not ortalamasının ise 109 olduğunu belirtelim. Robotu geliştiren Chengdu Zhunxingyunxue Technology şirketinin CEO'su Lin Hui: "Bir insanın testi bitirmesi iki saat sürüyor. Umarım makine gelecek yıl mantıksal muhakeme ve bilgisayar algoritmaları üzerindeki performansını arttırarak 130'un üstünde puan alabilir" dedi.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan sürpriz karar: iPhone 8, gigabit LTE hızı sunmayacak"
Robot Şubat ayında 90'ın geçer not olduğu bir matematik sınavından da 93 puan almayı başarmış. Xinhua haber ajansı, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılına kadar, giriş sınavıyla önde gelen üniversitelere kabul edilecek kadar akıllı AI (yapay zeka) robotları inşa etmeyi planladığını belirtiyor.
Bu puanla robot Çin'deki en üst seviye üniversiteye kaydolamaz ancak karşılaştığı dil sorunlarını aşarsa bunu başarabilir. Zira, soruların yüzde 70'ini doğru yanıtlamasına rağmen dil konusunda büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor. Örneğin, "öğretmen sayısı erkek öğrencilerden iki kat fazla" gibi cümleleri anlayamamış. 

http://www.prnewswire.com/news-releases/chinese-robot-challenged-cee-math-papers-and-scored-105-points-at-best-300471531.html Yorum Yaz
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mementopolis 2 yıl en beğenilen dr20mouse
dr20mouse
O zaman otomatikmen robotu yapanlarda sınavdan geçmiş oluyor

Bu demek oluyorki Sınava giren çocukların Anaları, Babalarıda Sınavı geçmiş oluyor


dr20mouseO zaman otomatikmen robotu yapanlarda sınavdan geçmiş oluyorBu demek oluyorki Sınava giren çocukların Anaları, Babala...
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profecco 2 yıl
Bizim ülkede olsa haber şu: "Sınav yerine son dakika gelen robot içeri alınmadı!"
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu haber sıçtığını sıvama misali !
müfredattaki kitaplardan sınava girilir !
ilgili kitaplar zaten hafızada varsa
internette girmesine zaten gerek yok ki !
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odeon99 2 yıl
Helal olsun vallahi ne diyelim
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DH Misafiri 2 yıl
Örneğin, "öğretmen sayısı erkek öğrencilerden iki kat fazla" gibi cümleleri biz de anlamıyoruz. Robot nasıl anlasın ? :D
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DH Misafiri 2 yıl
Yiyosa bugün ki LYS1’e soksunlar.
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LambayaFunfDe 2 yıl
Bir iki soru örneği olsaydı keşke.
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kadirirdem 2 yıl
Yapay zeka ileride insanlara sorun çıkarmadığı sürece oldukça yararlı olacaktır.
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Tugrul_512bit 2 yıl
bizde bunu fetocu diye alırlar
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profecco 2 yıl
Bizim ülkede olsa haber şu: "Sınav yerine son dakika gelen robot içeri alınmadı!"
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dr20mouse 2 yıl
O zaman otomatikmen robotu yapanlarda sınavdan geçmiş oluyor
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mementopolis 2 yıl dr20mouse
dr20mouse
O zaman otomatikmen robotu yapanlarda sınavdan geçmiş oluyor

Bu demek oluyorki Sınava giren çocukların Anaları, Babalarıda Sınavı geçmiş oluyor


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