Yapay zekalı robot üniversite sınavına girdi

Çin'de üniversite giriş sınavına katılan yapay zekalı robot, testi insanlardan daha hızlı tamamlayarak ülke ortalamasına yakın bir not aldı. AI-MATHS isimli robot, matematik testinin iki versiyonunu da tamamlamış durumda. Testi 22 dakika içinde bitiren robot, internet desteği olmaksızın 150 puan üzerinden 105 puan toplayabilmiş. Diğer teste de 10 dakika harcayarak 100 puan aldığı ifade ediliyor.

Geçen sene aynı sınavına giren öğrencilerin not ortalamasının ise 109 olduğunu belirtelim. Robotu geliştiren Chengdu Zhunxingyunxue Technology şirketinin CEO'su Lin Hui: "Bir insanın testi bitirmesi iki saat sürüyor. Umarım makine gelecek yıl mantıksal muhakeme ve bilgisayar algoritmaları üzerindeki performansını arttırarak 130'un üstünde puan alabilir" dedi.

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Robot Şubat ayında 90'ın geçer not olduğu bir matematik sınavından da 93 puan almayı başarmış. Xinhua haber ajansı, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2020 yılına kadar, giriş sınavıyla önde gelen üniversitelere kabul edilecek kadar akıllı AI (yapay zeka) robotları inşa etmeyi planladığını belirtiyor.

Bu puanla robot Çin'deki en üst seviye üniversiteye kaydolamaz ancak karşılaştığı dil sorunlarını aşarsa bunu başarabilir. Zira, soruların yüzde 70'ini doğru yanıtlamasına rağmen dil konusunda büyük sıkıntı yaşadığı ifade ediliyor. Örneğin, "öğretmen sayısı erkek öğrencilerden iki kat fazla" gibi cümleleri anlayamamış.

http://www.prnewswire.com/news-releases/chinese-robot-challenged-cee-math-papers-and-scored-105-points-at-best-300471531.html