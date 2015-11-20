Dünyanın en gelişmiş HDR fotoğraf uygulaması satışa çıktı

Özellikle manzara fotoğrafları çekenler tarafından yakında tanınan dünyanın en başarılı profesyonel fotoğrafçılarından Trey Ratcliff (Portfolyosu burada ) ile Mac platformu için Photoshop'a rakip önemli fotoğraf düzenleme uygulamaları bulunan Macphun, güçlerini birleştirdi ve hazırladıkları Aurora HDR'ı satışa sundu.

Dünyanın en gelişmiş HDR yani "Yüksek Dinamik Aralık" fotoğraf düzenleme uygulaması olarak lanse edilen Aurora HDR, sadece OSX işletim sistemli Mac bilgisayarlarda çalışma gösteriyor. Fotoğraf makinelerinde kullanılan sensörlerin dinamik aralıklarına bağlı olarak gölge ile parlak alanlardan alınan veri miktarının düşük olması nedeniyle ortaya çıkartılan HDR, farklı pozlama değerine sahip fotoğrafların birleştirilmesiyle bu sorunu geride bırakıyor ve hem gölge hem de parlak alanlardan maksimum veri alınmasına imkan tanıyor.

Bu işlevi gelişmiş altyapısı ile üzerine alan Aurora HDR, kişilere Adobe Photoshop ya da Lightroom gibi uygulamalar kullanmadan da yüksek kalite HDR fotoğraf oluşturabiliyor. Bu noktada siyah bir arayüz üzerine kurulan ve genel kullanım yapısıyla Adobe ürünlerine hakim kişilere zorluk çıkartmayan uygulama, katman tabanlı çalışma gösterebiliyor ve farklı pozlama değerlerinde (Örneğin 3 fotoğraf için az, orta ve çok pozlama) çekilmiş fotoğrafları otomatik şekilde hizalayabiliyor.

Önemli düzenleme ayarları sayfanın sağ tarafında yer alan Aurora HDR, her türlü ton, renk, ışık ve keskinlik ayarının manuel olarak değiştirilmesine izin veriyor ve kullanıcılara aynı zamanda Trey Ratcliff tarafından hazırlanmış ön ayarlar da sunuluyor. Bünyesine 60'a yakın fotoğraf düzenleme aracı yer alan uygulama, HDR fotoğraflarda zaman zaman ihtiyaç duyulan kumlama giderme özelliğini de aktif olarak beraberinde getiriyor.

Bölgesel düzenleme desteği bulunan Aurora HDR, gerçek zamanlı görüntü işleme altyapısı ile yapılan değişikleri geciktirmeden ekrana getiriyor ve fotoğraflara özel dokular ekleyebiliyor. Oluşabilecek istenmeyen hayaletleri de otomatik olarak ortadan kaldıran gelişmiş çözüm, hazırlanan fotoğrafları sosyal ağlara atabiliyor ve Pro sürümünde Adobe Photoshop ile Lightroom içerisinde eklenti halinde de çalışabiliyor.





Trey Ratcliff'in Aurora HDR'ı tanıttığı açıklayıcı tanıtım videosuna ve 104,99 TL'lik fiyat etiketi bulunan uygulamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Uygulamanın Pro (Çok daha fazla ayar, hazır planlar, maskeleme, RAW desteği, sınırsız katman ve fotoğraf 100$) ve Pro + Eğitim (Pro'ya ek olarak özel eğitim videoları bulunan sürüm 129$) paketleri ise burada yer alıyor.

http://aurorahdr.com